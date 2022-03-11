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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1631
Заглембе Любин
0'
32' Желтая карточка
Шчекич Александар
52' Желтая карточка
Познар Томаш
61' Желтая карточка
Губинек Михал
64' Желтая карточка
Гибш Матей
0:1
65' Пенальти
Шиш Патрик
0:2
72' Пенальти
Шиш Патрик
75' Желтая карточка
Дьенг Шейку
88' Желтая карточка
Ходына Кацпер
89' Желтая карточка
Sebastian Bonecki
90'+5
35
Павлюченко
Павел
27
Bartlomiej
Kukulowicz
6
Nemanja
Tekijaski
77
Путивцев
Артём
17
Гибш
Матей
22
Губинек
Михал
28
Амбросевич
Мацей
7
Гергел
Роман
18
Piotr
Wlazlo
11
Мешанович
Мурис
88
Познар
Томаш
89
Биззад
Каспер
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
44
Чансельор
Джон
3
Балич
Саша
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
33
Koki
Hinokio
99
Lukasz
Lakomy
29
Дьенг
Шейку
15
Долежал
Мартин
Брук-Бет Термалица
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Заглембе Любин

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
ПД
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.33
Мешанович Мурис 6 0.25
Adam Radwanski 2 0.08
Kacper Spiewak 2 0.08
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 8 (2) 0.32
Даниэл Эрик 2 0.08
Стажиньски Филип 2 (1) 0.08
Живец Саша 2 0.08
Заиц Томаш 2 0.08
Долежал Мартин 2 0.08
Пореба Лукаш 1 0.04
Башкиров Евгений 1 0.04
Зубровски Якуб 1 0.04
Lukasz Lakomy 1 0.04
Шимич Лоренцо 1 0.04
Бартолевски Матеуш 1 0.04
Крук Камиль 1 0.04
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Путивцев Артём 4 0
Mateusz Grzybek 4 0
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Домгени Давид 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Познар Томаш 1 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Пантич Александар 3 2
Балич Саша 4 1
Бартолевски Матеуш 5 0
Ходына Кацпер 5 0
Зубровски Якуб 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шиш Патрик 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Пропущено

21
25
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
19%
3
12%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
7
33%
5
20%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
5
24%
8
32%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
44%
2
12%
31-45
2
22%
7
41%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
6
35%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
3
12%
2
7%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
9
35%
3
11%
31-45
5
19%
8
30%
30%
46-60
3
12%
7
26%
61-75
5
19%
4
15%
76-90

Пропущено

40
42
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 18
4
10%
9
21%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
13
33%
7
17%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
8
20%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 24 10 6 8 34 - 30 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 24 8 7 9 31 - 34 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Легия 1:0 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Шлёнск 24 6 8 10 32 - 37 26
15. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
16. Гурник Ленчна 0:1 25 5 9 11 24 - 42 24
17. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Легия 1:0 12 6 0 6 15 - 15 18
11. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
13. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
14. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 0:1 13 3 5 5 13 - 21 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 1:0 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 0:1 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Шчекич Александар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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