Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Белостока
0:1
5' ГолКолар Марко
26' Желтая карточкаПаздан Михал
Ход матча
5'
0:1
26'
10
Черных
Фёдор
21
Пищек
Филип
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Черных ФёдорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Jakub Orpik
-
-
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Ягеллония
Висла Плоцк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.28
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.24
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.16
|Романчук Тарас
|3
|0.12
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.08
|Бида Бартош
|2
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Жиро Михал
|1
|0.04
|Августин Блажей
|1
|0.04
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.04
|Milosz Matysik
|1
|0.04
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|8
|0.32
|Damian Warchol
|6
|0.24
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.16
|Швох Матеуш
|4 (1)
|0.16
|Колар Марко
|3
|0.12
|Расак Дамиан
|3
|0.12
|Кривоцюк Антон
|2
|0.08
|Валло Кристиан
|1
|0.04
|Михальски Дамян
|1
|0.04
|Целеменцки Радослав
|1
|0.04
|Лагатор Душан
|1
|0.04
|Томасик Пётр
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Романчук Тарас
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Струски Кароль
|4
|0
|Цэру Богдан
|2
|1
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Паздан Михал
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|10
|2
|Фурман Доминик
|4
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Вольски Рафал
|5
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|2
|0
|Збозень Дамьян
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Пропущено
13
26
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
2
8%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
1
8%
7
27%
76-90
Забито
12
19
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
5
42%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90
Пропущено
23
7
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
7
30%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
4
17%
3
43%
61-75
7
30%
0
0%
76-90
Забито
29
36
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
0
0%
6
17%
1-15
4
14%
8
22%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
8
28%
5
14%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
6
21%
4
11%
76-90
Пропущено
36
33
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
2
6%
2
6%
1-15
4
11%
7
21%
16-30
11
31%
6
18%
31-45
6
17%
4
12%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
8
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|25
|14
|8
|3
|45 - 21
|50
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|1:0
|25
|11
|3
|11
|35 - 35
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Ягеллония
|0:1
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|16.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|1:0
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|10.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Ягеллония
|0:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|17.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Висла Плоцк
|1:0
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6