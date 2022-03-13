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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
0:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
5' Гол
Колар Марко
26' Желтая карточка
Паздан Михал
48' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
90'+7
33
Аломерович
Златан
14
Пржикрыл
Томаш
32
Milosz
Matysik
2
Паздан
Михал
6
Романчук
Тарас
10
Черных
Фёдор
7
Налепа
Михал
II
26
Поспишил
Мартин
23
Струски
Кароль
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пищек
Филип
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
15
Валло
Кристиан
92
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
10
Вольски
Рафал
24
Колар
Марко
7
Целеменцки
Радослав
Ягеллония
5-3-2
Висла Плоцк
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония
Висла Плоцк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:2
Э
5:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.28
Пржикрыл Томаш 6 0.24
Черных Фёдор 4 (1) 0.16
Романчук Тарас 3 0.12
Пуэрто Исраэль 2 0.08
Бида Бартош 2 0.08
Струски Кароль 1 0.04
Жиро Михал 1 0.04
Августин Блажей 1 0.04
Мыстковски Пшемыслав 1 0.04
Milosz Matysik 1 0.04
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 8 0.32
Damian Warchol 6 0.24
Вольски Рафал 4 (1) 0.16
Швох Матеуш 4 (1) 0.16
Колар Марко 3 0.12
Расак Дамиан 3 0.12
Кривоцюк Антон 2 0.08
Валло Кристиан 1 0.04
Михальски Дамян 1 0.04
Целеменцки Радослав 1 0.04
Лагатор Душан 1 0.04
Томасик Пётр 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Фурман Доминик 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Романчук Тарас 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Струски Кароль 4 0
Цэру Богдан 2 1
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Паздан Михал 2 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Milosz Matysik 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Мыстковски Пшемыслав 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 10 2
Фурман Доминик 4 2
Томасик Пётр 7 0
Швох Матеуш 6 0
Кривоцюк Антон 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Вольски Рафал 5 0
Лагатор Душан 4 0
Михальски Дамян 4 0
Расак Дамиан 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Целеменцки Радослав 2 0
Збозень Дамьян 1 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

14
26
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
2
8%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
4
29%
5
19%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
1
7%
7
27%
76-90

Забито

12
19
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
5
42%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90

Пропущено

23
7
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
7
30%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
4
17%
3
43%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

29
37
9 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
0
0%
7
19%
1-15
4
14%
8
22%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
8
28%
5
14%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
6
21%
4
11%
76-90

Пропущено

37
33
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
3
8%
2
6%
1-15
4
11%
7
21%
16-30
11
30%
30%
6
18%
31-45
6
16%
4
12%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
8
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 25 14 8 3 45 - 21 50
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Радомьяк Радом 0:0 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 25 11 3 11 35 - 35 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
12. Легия 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Варта Познань 25 6 9 10 22 - 29 27
15. Шлёнск 0:0 25 6 9 10 32 - 37 27
16. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
17. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 0:0 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
10. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
16. Шлёнск 0:0 12 3 6 3 13 - 14 15
17. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 0:0 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 0:0 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Паздан Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Колар Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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