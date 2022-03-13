  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Лех
0'
4' Желтая карточка
Скурась Михал
27' Желтая карточка
Ковнацки Давид
31' Желтая карточка
Фернандес Луис
1:0
43' Гол
Ондрашек Зденек
45' Желтая карточка
Сиссе Момо
73'
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Полетанович
Марко
22
Фазлагич
Энис
77
Савич
Стефан
V
30
Фернандес
Луис
70
Сиссе
Момо
13
Ондрашек
Зденек
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
97
Ковнацки
Давид
9
Исхак
Микаэль
Висла Краков
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Краков
Лех

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
76.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

38 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
8 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
6 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:1
Э
2:5
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
0:0
К
2:4
К
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
0:0
Э
1:2
КП
2:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:0
Э
1:0
С
1:1
К
2:1
OE
1:1
К
0:1
OE
1:4
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.2
Фрыдрых Михал 4 0.16
Шкварка Михал 2 0.08
Грушковски Конрад 2 0.08
Климент Ян 2 0.08
Форбс Браун 2 0.08
Фернандес Луис 1 0.04
Садлок Мацей 1 0.04
Ондрашек Зденек 1 0.04
Жуков Георгий 1 0.04
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.04
Млыньски Матеуш 1 0.04
Шот Давид 1 0.04
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 13 (3) 0.52
Амарал Жоау 10 0.4
Каминьски Якуб 8 0.32
Милич Антонио 3 0.12
Саламон Бартош 3 0.12
Квеквескири Ника 2 0.08
Ковнацки Давид 2 0.08
Рамирес Даниэль 1 0.04
Дуглас Барри 1 0.04
Ребошу Педру 1 0.04
Ба-Луа Адриэль 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Скурась Михал 1 0.04
Joel V 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Фазлагич Энис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Колли Джозеф 2 0
Фернандес Луис 1 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Тиба Педру 4 0
Саламон Бартош 3 0
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Скурась Михал 2 0
Ковнацки Давид 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Амарал Жоау 1 0
Каминьски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
4
20%
1-15
5
45%
2
10%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
5
42%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
0
0%
2
7%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
4
29%
10
36%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
4
29%
6
21%
76-90

Пропущено

22
4
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
25%
16-30
4
18%
1
25%
31-45
6
27%
1
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
25%
76-90

Забито

25
48
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
0
0%
6
13%
1-15
6
24%
7
15%
16-30
4
16%
4
8%
31-45
6
24%
15
31%
46-60
3
12%
7
15%
61-75
6
24%
9
19%
76-90

Пропущено

34
18
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
6
18%
3
17%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
6
18%
4
22%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
7
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 25 14 8 3 45 - 21 50
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 0:1 25 14 6 5 48 - 19 48
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 25 11 3 11 35 - 35 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
12. Легия 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Варта Познань 25 6 9 10 22 - 29 27
15. Шлёнск 25 6 9 10 32 - 37 27
16. Висла Краков 1:0 25 7 5 13 24 - 36 26
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:1 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
10. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Висла Краков 1:0 12 5 2 5 12 - 12 17
14. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
15. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
17. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 0:1 13 5 4 4 20 - 15 19
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 1:0 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Момо Сиссе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ондрашек Зденек бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Фернандес Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ковнацки Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Скурась Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Лех
7.21
4.34
1.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 1:0 Лех онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 