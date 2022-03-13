Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
4' Желтая карточкаСкурась Михал
27' Желтая карточкаКовнацки Давид
31' Желтая карточкаФернандес Луис
1:0
43' ГолОндрашек Зденек
45' Желтая карточкаСиссе Момо
Ход матча
27'
31'
43'
45'
70
Сиссе
Момо
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисНападающий
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Висла Краков
Лех
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
76.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
38 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
8 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
6 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.2
|Фрыдрых Михал
|4
|0.16
|Шкварка Михал
|2
|0.08
|Грушковски Конрад
|2
|0.08
|Климент Ян
|2
|0.08
|Форбс Браун
|2
|0.08
|Фернандес Луис
|1
|0.04
|Садлок Мацей
|1
|0.04
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.04
|Млыньски Матеуш
|1
|0.04
|Шот Давид
|1
|0.04
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|13 (3)
|0.52
|Амарал Жоау
|10
|0.4
|Каминьски Якуб
|8
|0.32
|Милич Антонио
|3
|0.12
|Саламон Бартош
|3
|0.12
|Квеквескири Ника
|2
|0.08
|Ковнацки Давид
|2
|0.08
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Скурась Михал
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Грушковски Конрад
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Фазлагич Энис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Тиба Педру
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
4
20%
1-15
5
45%
2
10%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
5
42%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
14
28
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
0
0%
2
7%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
4
29%
10
36%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
4
29%
6
21%
76-90
Пропущено
22
4
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
25%
16-30
4
18%
1
25%
31-45
6
27%
1
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
25%
76-90
Забито
25
48
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
0
0%
6
13%
1-15
6
24%
7
15%
16-30
4
16%
4
8%
31-45
6
24%
15
31%
46-60
3
12%
7
15%
61-75
6
24%
9
19%
76-90
Пропущено
34
18
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
6
18%
3
17%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
6
18%
4
22%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
7
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|25
|14
|8
|3
|45 - 21
|50
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|0:1
|25
|14
|6
|5
|48 - 19
|48
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|25
|11
|3
|11
|35 - 35
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|25
|6
|9
|10
|32 - 37
|27
|16.
|Висла Краков
|1:0
|25
|7
|5
|13
|24 - 36
|26
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:1
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|10.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Висла Краков
|1:0
|12
|5
|2
|5
|12 - 12
|17
|14.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|17.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|0:1
|13
|5
|4
|4
|20 - 15
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|1:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6