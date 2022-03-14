Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
13' Желтая карточкаТудор Фран
47' Желтая карточкаАрсенич Зоран
1:0
49' ГолСореску Деян
59' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
1:1
69' ГолГетингер Крыстян
2:1
81' ПенальтиИви Лопес
Ход матча
13'
47'
49'
1:0
69'
1:1
81'
2:1
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
88 Kais Al-Ani
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Ракув
Сталь Мелец
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|13 (5)
|0.52
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.28
|Гутковский Владислав
|6
|0.24
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.12
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.08
|Нивулис Анджей
|2
|0.08
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.08
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.32
|Мак Матеуш
|7
|0.28
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.16
|Ситек Максимилиан
|3
|0.12
|Гетингер Крыстян
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.04
|Де Амо Хонатан
|1
|0.04
|Колев Александар
|1
|0.04
|Флис Марцин
|1
|0.04
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Доманьски Мацей
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Тудор Фран
|7
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|5
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Флис Марцин
|5
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
27%
3
20%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
9
35%
3
20%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
6%
4
22%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Забито
44
33
13 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
3
7%
7
21%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
4
9%
9
27%
31-45
11
25%
5
15%
46-60
8
18%
4
12%
61-75
12
27%
5
15%
76-90
Пропущено
25
31
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
8
32%
3
10%
61-75
5
20%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|25
|15
|6
|4
|45 - 24
|51
|2.
|Погонь Щецин
|25
|14
|8
|3
|45 - 21
|50
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|25
|11
|3
|11
|35 - 35
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|12.
|Легия
|24
|9
|1
|14
|26 - 33
|28
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|25
|6
|9
|10
|32 - 37
|27
|16.
|Висла Краков
|25
|6
|6
|13
|24 - 37
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|12
|8
|3
|1
|27 - 9
|27
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|10.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6