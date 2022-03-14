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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
2:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
13' Желтая карточка
Тудор Фран
47' Желтая карточка
Арсенич Зоран
1:0
49' Гол
Сореску Деян
59' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
1:1
69' Гол
Гетингер Крыстян
2:1
81' Пенальти
Иви Лопес
90'+7
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
6
Нивулис
Анджей
24
Арсенич
Зоран
22
Сореску
Деян
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
29
Примел
Дамиан
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
7
Доманьски
Мацей
90
Стечик
Доминик
Ракув
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Сталь Мелец

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 13 (5) 0.52
Вдовяк Матеуш 7 0.28
Гутковский Владислав 6 0.24
Цебуля Марчин 3 (1) 0.12
Тудор Фран 2 (1) 0.08
Нивулис Анджей 2 0.08
Мусёлик Себастьян 2 0.08
Папаниколау Яннис 1 0.04
Лидерман Бен 1 0.04
Рундич Милан 1 0.04
Стургеон Фабиу 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Арсенич Зоран 1 0.04
Длугош Виктор 1 0.04
Полетанович Марко 1 (1) 0.04
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.32
Мак Матеуш 7 0.28
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.16
Ситек Максимилиан 3 0.12
Гетингер Крыстян 1 0.04
Koki Hinokio 1 0.04
Вжесиньски Конрад 1 0.04
Де Амо Хонатан 1 0.04
Колев Александар 1 0.04
Флис Марцин 1 0.04
Чорбаджийски Божидар 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрашек Томаш 8 0
Папаниколау Яннис 6 1
Тудор Фран 7 0
Нивулис Анджей 5 0
Арсенич Зоран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Кун Патрик 3 0
Лидерман Бен 3 0
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арак Якуб 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 5 1
Гетингер Крыстян 4 1
Флис Марцин 5 0
Касперкевич Аркадиуш 4 0
Мак Матеуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Koki Hinokio 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
27%
3
20%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
9
35%
3
20%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
6%
4
22%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Забито

44
33
13 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
3
7%
7
21%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
4
9%
9
27%
31-45
11
25%
5
15%
46-60
8
18%
4
12%
61-75
12
27%
5
15%
76-90

Пропущено

25
31
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
8
32%
3
10%
61-75
5
20%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 25 15 6 4 45 - 24 51
2. Погонь Щецин 25 14 8 3 45 - 21 50
3. Лех 25 14 7 4 49 - 19 49
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 25 11 3 11 35 - 35 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
12. Легия 24 9 1 14 26 - 33 28
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Варта Познань 25 6 9 10 22 - 29 27
15. Шлёнск 25 6 9 10 32 - 37 27
16. Висла Краков 25 6 6 13 24 - 37 24
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 25 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 12 8 3 1 27 - 9 27
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
10. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
16. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ракув 2:1 Сталь Мелец онлайн

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