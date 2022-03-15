Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
13
Вшолек
Павел
21
Лопеш
Рафаэл
18
Piotr
Wlazlo
14
Коцыля
Давид
88
Познар
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Veton Tusha
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Легия
Брук-Бет Термалица
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.16
|Пекхарт Томаш
|4 (1)
|0.16
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.12
|Ветеска Матеуш
|3
|0.12
|Эмрели Махир
|2
|0.08
|Росолек Мацей
|2
|0.08
|Вшолек Павел
|2
|0.08
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Холовня Матеуш
|1
|0.04
|Навроцкий Майк
|1
|0.04
|Харатин Игорь
|1
|0.04
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.32
|Мешанович Мурис
|6
|0.24
|Adam Radwanski
|2
|0.08
|Kacper Spiewak
|2
|0.08
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|1
|0.04
|Познар Томаш
|1
|0.04
|Patryk Czarnowski
|1
|0.04
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.04
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|8
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Йоханссон Маттиас
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Путивцев Артём
|4
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Домгени Давид
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
4
44%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
4
27%
6
32%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
3
16%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
7
33%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Забито
25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
7
28%
9
35%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
20%
5
19%
76-90
Пропущено
34
40
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
9%
4
10%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
9
26%
3
8%
31-45
8
24%
13
33%
46-60
2
6%
6
15%
61-75
8
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|25
|15
|6
|4
|45 - 24
|51
|2.
|Погонь Щецин
|25
|14
|8
|3
|45 - 21
|50
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|25
|11
|3
|11
|35 - 35
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|12.
|Легия
|0:0
|25
|9
|2
|14
|26 - 33
|29
|13.
|Заглембе Любин
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|14.
|Варта Познань
|25
|6
|9
|10
|22 - 29
|27
|15.
|Шлёнск
|25
|6
|9
|10
|32 - 37
|27
|16.
|Висла Краков
|25
|6
|6
|13
|24 - 37
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|25
|5
|8
|12
|25 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|12
|8
|3
|1
|27 - 9
|27
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|10.
|Легия
|0:0
|13
|6
|1
|6
|15 - 15
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Легия
|0:0
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7