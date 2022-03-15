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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0' 5'
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.54
4.45
6.25
Все Коэффициенты
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
13
Вшолек
Павел
21
Лопеш
Рафаэл
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
35
Павлюченко
Павел
21
Модельски
Филип
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
66
Домгени
Давид
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
10
Adam
Radwanski
14
Коцыля
Давид
41
Полярус
Артём
88
Познар
Томаш
Легия
4-2-3-1
Брук-Бет Термалица
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Брук-Бет Термалица

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
3:0
Э
1:0
ЭГА
6:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.16
Пекхарт Томаш 4 (1) 0.16
Лопеш Рафаэл 3 0.12
Ветеска Матеуш 3 0.12
Эмрели Махир 2 0.08
Росолек Мацей 2 0.08
Вшолек Павел 2 0.08
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Холовня Матеуш 1 0.04
Навроцкий Майк 1 0.04
Харатин Игорь 1 0.04
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.32
Мешанович Мурис 6 0.24
Adam Radwanski 2 0.08
Kacper Spiewak 2 0.08
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 8 0
Младенович Филип 5 1
Жозуэ Филипе 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Йоханссон Маттиас 5 0
Ветеска Матеуш 5 0
Лопеш Рафаэл 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Путивцев Артём 4 0
Mateusz Grzybek 4 0
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Домгени Давид 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Познар Томаш 1 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
4
44%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
4
27%
6
32%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
3
16%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
7
33%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Забито

25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
7
28%
9
35%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Пропущено

34
40
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
9%
4
10%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
9
26%
3
8%
31-45
8
24%
13
33%
46-60
2
6%
6
15%
61-75
8
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 25 15 6 4 45 - 24 51
2. Погонь Щецин 25 14 8 3 45 - 21 50
3. Лех 25 14 7 4 49 - 19 49
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 25 11 3 11 35 - 35 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
12. Легия 0:0 25 9 2 14 26 - 33 29
13. Заглембе Любин 25 8 4 13 27 - 42 28
14. Варта Познань 25 6 9 10 22 - 29 27
15. Шлёнск 25 6 9 10 32 - 37 27
16. Висла Краков 25 6 6 13 24 - 37 24
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 0:0 25 5 8 12 25 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 12 8 3 1 27 - 9 27
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
10. Легия 0:0 13 6 1 6 15 - 15 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
14. Брук-Бет Термалица 0:0 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
16. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 0:0 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
17. Брук-Бет Термалица 0:0 12 1 4 7 8 - 20 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.54
4.45
6.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Брук-Бет Термалица онлайн

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