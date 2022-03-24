Получил мяч на правом фланге Барсегян, после чего с подкруткой пробил в сторону дальнего от себя левого угла. Снаряд в свои перчатки забрал голкипер гостей.

Сперцян сыграл на перехвате сейчас, после чего продвинулся к воротам и пробил с 27-ми метров. Мяч полетел значительно правее цели.

Владеет сейчас Черногория мячом, что явно не нравится фанатам, которые начали освистывать буквально каждую атаку черногорцев.

Варданян в районе центрального круга сфолил против Вукчевича. С огромным трудом поднялся с газона футболист. Однако встречу он продолжил.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди Армения. Нас ждет интересный второй тайм, не переключайтесь!

39' Не хватает нашему матчу, конечно, острых моментов. В последнее время значительно меньше активных действий от оппонентов мы видим. Соперники готовятся к перерыву.

38' После прострела Радуновича на выходе сыграл Юрченко, который в прыжке забрал снаряд в свои перчатки, опередив на долю секунды одного из соперников.

37' Байрамян попытался прострелить снаряд в центр штрафной, где были только игроки сборной Черногории, сумевшие выбить сферу в район центрального круга.

35' 10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Мало что сейчас происходит на футбольном поле. Отошла игра у нас в центр.

34' Первый в матче угловой для сборной Армении. Это Ароян при розыгрыше штрафного соперником сыграл головой за пределы поля.

33' Явно сильную передачу Байрамян отдавал на партнера по сборной. Не удалось Мкртчяну добраться до снаряда и оставить его в игре.

32' Успокоились страсти на поле у нас тем временем. Перекатывают сферу в районе центрального круга хозяева. Прессинг не помогает Черногории вернуть мяч под свой контроль.

30' Вроде как, лишь первый угловой в матче был подан. Сам Бичахчян выполнял подачу с правого края на дальнюю штангу, где никого в тот момент не оказалось.

29' После подачи с левого края Бичахчян нанес удар по воротам соперника слету. Снаряд угодил в ногу защитнику, после чего спланировал за лицевую линию. Угловой.

28' Барсегян на правом фланге получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но сорвался с ноги снаряд, улетев за пределы футбольного поля.

27' Варданян после прострела с левого фланга с 15-ти метров наносил удар по воротам соперника, но мяч полетел чуть выше цели. Было довольно опасно.

25' Вуячич выполнял прострельный пас в левого края в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. Кипер сборной Армении спокойно сопроводил сферу за лицевую линию.

24' Вукчевич попытался пробить издали по воротам соперника, но мяч попал в спину защитнику, после чего достался игроку армянской сборной.

23' Довольно активно ведут себя на трибунах фанаты, которые то и дело гонят свой коллектив вперед. Стоит отметить, что Армения действует солидно и желает наиграть на второй мяч.

21' Покачивает наставник сборной Черногории головой. Проигрывать сегодня не входило в его планы, но реалии таковы, что впереди уже сборная Армении.

20' Классный мяч забили хозяева встречи, но теперь посмотрим, чем же ответит сопернику команда гостей, ведь до этого момента у нее не получалось ровным счетом ничего впереди.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БИЧАХЧЯН! 1:0!

Открывает сборная Армении счет в этой встрече. Сбили его партнера на линии штрафной соперника, но рефери не стал свистеть, а дал доиграть хозяевам эпизод. Игрок же армянской команды произвел удар в левый угол, и сфера влетела впритирку со стойкой!

17' Осмаич после прострел с правого фланга приложился по воротам соперника, но мяч прилетел прямиком в руки голкиперу армянской команды.

16' Еще один болезненный подкат Мкртчяна. Играет Степа на нервах своих фанатов, а судья, как мне кажется, уже сейчас готов удалить игрока с поля.

15' Игра, вроде, товарищеская, а накал нешуточный. Мне кажется, что иногда соперники действуют чрезмерно жестко, забывая о том, что они вышли играть в футбол.

13' Мкртчян получил карточку желтого цвета за фол в центре поля и агрессивное поведение после нарушения. Судья тут же выписал игроку штраф.

12' Расположилась на чужой половине поля Армения, которая с правой бровки выполняла очередной прострел. Мяч в центре дошел до Сперцяна, чей выстрел был выше цели.

11' Мог Джорджевич доиграться до желтой карточки сейчас, ведь в крайне опасный подкат он пошел, едва не нанеся травму одному из соперников.

10' Вукчевич получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Заслуженное наказание, надо признать.

9' 10 минут встречи позади. Попыталась Армения развернуть атаку левый флангом, но прострельная передача Сперцяна оставляла желать лучшего. Поторопился в этой ситуации игрок.

8' Передача Николы Вукчевича на Марко получается слишком сильной. Упускает футболист черногорского коллектива снаряд за боковую линию.

7' Пока ни одного удара по воротам друг друга соперники не нанесли. Очень осторожный старт. Очевидно, что будут искать ошибки оппоненты в обороне.

6' Немало болельщиков собралось сегодня на трибунах. Гонят фанаты свой коллектив вперед, но в атаке Армения пока смотрится более, чем скромно.

5' Примеряются друг с другу пока что игроки. Сперцян нарушает правила против одного из футболистов черногорской команды. Очередной свисток судьи.

3' Бичахчян оказался в офсайде сейчас. Рефери тут же зафиксировал положение игры. Был недоволен решением судейского штаба игрок сборной Армении.

2' Футболисты сборной Армении вышли сегодня на поле в красным цветах, в то время, как игроки команды из Черногории - в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.