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Армения
FIFA #89
1:0
Перерыв
Черногория
FIFA #73
0'
1:0
19' Гол
Бичахчян Ваан
1
Юрченко
Давид
13
Оганесян
Камо
21
Мкртчян
Степа
3
Ароян
Вараздат
6
Оганесян
Арман
11
Барсегян
Тигран
17
Удо
Соломон
8
Сперцян
Эдуард
7
Байрамян
Хорен
23
Бичахчян
Ваан
18
Варданян
Эрик
1
Миятович
Милан
5
Вуячич
Игор
22
Шипчич
Никола
6
Томашевич
Зарко
21
Вукчевич
Марко
10
Янкович
Марко
4
Вукчевич
Никола
3
Радунович
Ристо
23
Марушич
Адам
11
Джюрджевич
Урош
20
Осмаич
Милутин
Армения
Черногория

История личных встреч

Армения
Черногория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
ОМЧ2Е
3:2

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1
Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1
Черногория
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3
Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди Армения. Нас ждет интересный второй тайм, не переключайтесь!
  • 44'
    Варданян в районе центрального круга сфолил против Вукчевича. С огромным трудом поднялся с газона футболист. Однако встречу он продолжил.
  • 43'
    Владеет сейчас Черногория мячом, что явно не нравится фанатам, которые начали освистывать буквально каждую атаку черногорцев.
  • 41'
    Сперцян сыграл на перехвате сейчас, после чего продвинулся к воротам и пробил с 27-ми метров. Мяч полетел значительно правее цели.
  • 40'
    Получил мяч на правом фланге Барсегян, после чего с подкруткой пробил в сторону дальнего от себя левого угла. Снаряд в свои перчатки забрал голкипер гостей.
  • 39'
    Не хватает нашему матчу, конечно, острых моментов. В последнее время значительно меньше активных действий от оппонентов мы видим. Соперники готовятся к перерыву.
  • 38'
    После прострела Радуновича на выходе сыграл Юрченко, который в прыжке забрал снаряд в свои перчатки, опередив на долю секунды одного из соперников.
  • 37'
    Байрамян попытался прострелить снаряд в центр штрафной, где были только игроки сборной Черногории, сумевшие выбить сферу в район центрального круга.
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Мало что сейчас происходит на футбольном поле. Отошла игра у нас в центр.
  • Угловой
    34'
    Первый в матче угловой для сборной Армении. Это Ароян при розыгрыше штрафного соперником сыграл головой за пределы поля. 
  • 33'
    Явно сильную передачу Байрамян отдавал на партнера по сборной. Не удалось Мкртчяну добраться до снаряда и оставить его в игре.
  • 32'
    Успокоились страсти на поле у нас тем временем. Перекатывают сферу в районе центрального круга хозяева. Прессинг не помогает Черногории вернуть мяч под свой контроль.
  • 30'
    Вроде как, лишь первый угловой в матче был подан. Сам Бичахчян выполнял подачу с правого края на дальнюю штангу, где никого в тот момент не оказалось.
  • Угловой
    29'
    После подачи с левого края Бичахчян нанес удар по воротам соперника слету. Снаряд угодил в ногу защитнику, после чего спланировал за лицевую линию. Угловой.
  • 28'
    Барсегян на правом фланге получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но сорвался с ноги снаряд, улетев за пределы футбольного поля.
  • Опасный момент
    27'
    Варданян после прострела с левого фланга с 15-ти метров наносил удар по воротам соперника, но мяч полетел чуть выше цели. Было довольно опасно.
  • 25'
    Вуячич выполнял прострельный пас в левого края в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. Кипер сборной Армении спокойно сопроводил сферу за лицевую линию.
  • 24'
    Вукчевич попытался пробить издали по воротам соперника, но мяч попал в спину защитнику, после чего достался игроку армянской сборной.
  • 23'
    Довольно активно ведут себя на трибунах фанаты, которые то и дело гонят свой коллектив вперед. Стоит отметить, что Армения действует солидно и желает наиграть на второй мяч.
  • 21'
    Покачивает наставник сборной Черногории головой. Проигрывать сегодня не входило в его планы, но реалии таковы, что впереди уже сборная Армении.
  • 20'
    Классный мяч забили хозяева встречи, но теперь посмотрим, чем же ответит сопернику команда гостей, ведь до этого момента у нее не получалось ровным счетом ничего впереди.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БИЧАХЧЯН! 1:0!
    Открывает сборная Армении счет в этой встрече. Сбили его партнера на линии штрафной соперника, но рефери не стал свистеть, а дал доиграть хозяевам эпизод. Игрок же армянской команды произвел удар в левый угол, и сфера влетела впритирку со стойкой!
  • 17'
    Осмаич после прострел с правого фланга приложился по воротам соперника, но мяч прилетел прямиком в руки голкиперу армянской команды.
  • Фол, нарушение
    16'
    Еще один болезненный подкат Мкртчяна. Играет Степа на нервах своих фанатов, а судья, как мне кажется, уже сейчас готов удалить игрока с поля.
  • 15'
    Игра, вроде, товарищеская, а накал нешуточный. Мне кажется, что иногда соперники действуют чрезмерно жестко, забывая о том, что они вышли играть в футбол.
  • Желтая карточка
    13'
    Мкртчян получил карточку желтого цвета за фол в центре поля и агрессивное поведение после нарушения. Судья тут же выписал игроку штраф.
  • 12'
    Расположилась на чужой половине поля Армения, которая с правой бровки выполняла очередной прострел. Мяч в центре дошел до Сперцяна, чей выстрел был выше цели.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мог Джорджевич доиграться до желтой карточки сейчас, ведь в крайне опасный подкат он пошел, едва не нанеся травму одному из соперников.
  • Желтая карточка
    10'
    Вукчевич получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Заслуженное наказание, надо признать.
  • 9'
    10 минут встречи позади. Попыталась Армения развернуть атаку левый флангом, но прострельная передача Сперцяна оставляла желать лучшего. Поторопился в этой ситуации игрок.
  • 8'
    Передача Николы Вукчевича на Марко получается слишком сильной. Упускает футболист черногорского коллектива снаряд за боковую линию.
  • 7'
    Пока ни одного удара по воротам друг друга соперники не нанесли. Очень осторожный старт. Очевидно, что будут искать ошибки оппоненты в обороне.
  • 6'
    Немало болельщиков собралось сегодня на трибунах. Гонят фанаты свой коллектив вперед, но в атаке Армения пока смотрится более, чем скромно.
  • Фол, нарушение
    5'
    Примеряются друг с другу пока что игроки. Сперцян нарушает правила против одного из футболистов черногорской команды. Очередной свисток судьи.
  • Офсайд
    3'
    Бичахчян оказался в офсайде сейчас. Рефери тут же зафиксировал положение игры. Был недоволен решением судейского штаба игрок сборной Армении.
  • 2'
    Футболисты сборной Армении вышли сегодня на поле в красным цветах, в то время, как игроки команды из Черногории - в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки сборных Армении и Черногории. Встреча состоится в Ереване, на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна».

    Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 132
Армения 39.4% (52)
X 43.2% (57)
Черногория 17.4% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Черногория
2.62
3.12
3.05
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Где смотреть матч Армения 1:0 Черногория онлайн

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Прогнозы на матч Армения 1:0 Черногория

Исход игры
Армения
39.4% (52)
Ничья
43.2% (57)
Черногория
17.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.85% (38)
Меньше
64.15% (68)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (49)
2:1 Армения
12.1% (16)
1:0 Армения
10.6% (14)
1:2 Черногория
9.8% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Черногория
3% (4)
0:1 Черногория
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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