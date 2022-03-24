1:0
Перерыв
1:0
19' ГолБичахчян Ваан
Ход матча
19'
1:0
17
Удо
Соломон
23
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Авакян ХенриВратарь
- Защитник
-
19 Монрой ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марушич АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
История личных встреч
Армения
Черногория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1
Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1
Черногория
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3
Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2
Прогнозы на матч Армения 1:0 Черногория
Исход игры
Армения
39.4% (52)
Ничья
43.2% (57)
Черногория
17.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.85% (38)
Меньше
64.15% (68)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (49)
2:1 Армения
12.1% (16)
1:0 Армения
10.6% (14)
1:2 Черногория
9.8% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Черногория
3% (4)
0:1 Черногория
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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