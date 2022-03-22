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Армения
FIFA #89
 
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Черногория
FIFA #73
Прогнозы 49
Армения 36.7% (18)
X 38.8% (19)
Черногория 24.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Черногория
2.65
3.35
2.65
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Армения
Черногория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
ОМЧ2Е
3:2

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1
Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1
Черногория
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3
Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Армения 36.7% (18)
    X 38.8% (19)
    Черногория 24.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Черногория
    2.65
    3.35
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Армения - Черногория онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Черногория

    Исход игры
    Армения
    36.7% (18)
    Ничья
    38.8% (19)
    Черногория
    24.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (17)
    2:1 Армения
    16.3% (8)
    1:2 Черногория
    16.3% (8)
    1:0 Армения
    14.3% (7)
    1:3 Черногория
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Армения
    Черногория

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