0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Групама Арена
0:1
35' Гол в свои воротаНадь Жолт
Ход матча
35'
0:1
21
Ботка
Эндре
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варга КевинПолузащитник
-
23 Вечеи БалинтПолузащитник
-
18 Адам МартинНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Груйич МаркоПолузащитник
-
21 Рачич УрошПолузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
История личных встреч
Венгрия
Сербия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2
Прогнозы на матч Венгрия 0:1 Сербия
Исход игры
Венгрия
22.1% (25)
Ничья
39.8% (45)
Сербия
38.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
48.11% (51)
Меньше
51.89% (55)
Обе команды забьют
Да
83.02% (88)
Нет
16.98% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (37)
1:2 Сербия
20.4% (23)
2:1 Венгрия
15.9% (18)
0:1 Сербия
7.1% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
1:0 Венгрия
4.4% (5)
0:2 Сербия
3.5% (4)
2:3 Сербия
1.8% (2)
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