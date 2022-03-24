Стартовал в нашей встрече второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Павлович прервал проход соперника по правому флангу. В красивом подкате игрок сборной Сербии вынес мяч за боковую линию. Не придерешься.

Включились болельщики в процесс боления сейчас. Активно трибуны гонят вперед команду хозяев, но все, что удается сейчас заработать венгерской команде - аут на правом фланге.

На себе протащил мяч по правому флангу Шаллаи, после чего выполнил прострельный пас в районе 11-метровой отметки, где никого из партнеров не оказалось.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди сборная Сербии за счет гола, забитого игроком соперника Надем в свои ворота!

40' Продолжает на кураже действовать Сербия. Еще один удар Митровича принимает на себя спина одного из футболистов венгерской сборной. Могло быть очень опасно.

39' Угловой заработала сборная Венгрии у ворот соперника. С левого фланга пошла подача в центр штрафной, где на выходе сыграл Ваня Милинкович-Савич.

38' Идет у нас дело к перерыву уже. Забили важнейший для себя гол футболисты сборной Сербии. Думаю, этот курьезный эпизод Надь будет вспоминать еще очень долго.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАДЬ! 0:1!

И все-таки засчитывает рефери тот гол, который мы с вами описали минутой ранее. Именно в Надя попал снаряд после удара Митровича в перекладину. Не смог защитник выбить сферу и срезал ее в сетку собственных ворот!

35' МОМЕНТ! После подачи углового с левого края Митрович выстрелил по воротам соперника. Мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Защитник попытался выбить мяч в поле, но тот срезался в сторону ворот, и кто-то из игроков Венгрии вынес его с "ленточки". Сейчас будут смотреть арбитры, пересекла ли сфера линию.

33' Гудель! Подобрал игрок сборной Сербии мяч на подступах к штрафной. После этого нанес выстрел по рамке противника футболист, но попал в защитника. Сфера едва не срикошетила в ворота!

32' Костич на левом фланге получил снаряд, попытался убежать к воротам соперника, но был остановлен защитником, придержавшим его за футболку.

31' Не получился выстрел в Надя. С 25-ти метров он пытался нанести прицельный выстрел по рамке соперника, но, откровенно говоря, успешным его удар не получился.

30' Полчаса отыграли соперники. Пока игра, прямо скажем, ничейная. Никто из коллективов не наиграл на забитый мяч. С особой осторожностью действуют оппоненты.

28' Хорошо диктор работает на стадионе. Отменно, конечно, он поддерживает местную команду и гонит ее вперед. Фанаты, к слову, также здорово поддерживают своих любимцев, что добавляет хозяевам уверенности в собственных силах.

27' Душан Тадич нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко и неточно. Сферу в итоге от ворот голкипер Венгрии введет.

26' Изрядно заводится сейчас стадион. Все болеют за венгерскую команду, которая, на удивление, продолжает играть первым номером, серьезно прессингуя оппонента.

25' Гудель выполнял подачу с левого края в центр штрафной соперника - снова голкипер команды хозяев Гулачи играет на выходе, фиксируя снаряд в перчатках.

23' Хотя все также Живкович лежит на траве. Уже вышли на поле медики, которые прямо сейчас замораживают ногу игрока сборной Сербии, приводя его в чувства.

22' Живкович получил удар по ногам от Шефера. Рисковал игрок сербской команды получить серьезную травму. Суля по всему, все обошлось для него.

21' Середина первого тайма у нас идет. По сути, пока не увидели мы опасных моментов в матче. Была парочка дальних ударов со стороны каждой из команд, но не более того.

20' Саша Лукич с левой бровки выполнял подачу в центр штрафной соперника - слишком удобная подача для голкипера сборной Венгрии.

19' На половине поля Сербии сейчас проходила игра, пока не отобрали сферу гости. Теперь они плавно перекатывают мяч и никуда не торопятся, выманивая на себя соперника.

17' Шефер нанес дальний удар по воротам соперника, но сфера полетела слишком высоко. Снаряд ушел в сторону трибун по итогу. Не лучшие расклады.

16' Важно каждому из коллективов забить в этой встрече. Если кому-то удастся открыть счет в игре, это станет большим шагом на пути к победе.

15' Снова Милинкович-Савич выполнял прострельную передачу с правого фланга, но были на чеку игроки сборной Венгрии, которые смогли вынести сферу подальше от рамки.

14' Пытаются завестись игроки сборной Венгрии, но получается далеко не все у команды хозяев. Соперник в обороне смотрится весьма достойно.

12' Сильно, конечно повезло Сербии, что мяч не влетел в ворота команды. Очень близко к голу были венгры. Как мне кажется, команда не станет останавливаться на достигнутом.

11' МОМЕНТ! Подача с левого фланга в центр штрафной. Шаллаи принимает мяч на колено, и вторым касанием выстреливает в перекладину! Очень повезло сейчас гостям!

10' Шаллаи ворвался в штрафную соперника и нанес выстрел из-под защитника. Снаряд попал после рикошета в руки голкиперу, среагировавшему в воротах!

9' Первый угловой зарабатывает Венгрия за счет скоростной атаки по правому флангу. Удается Павловичу в подкате вынести снаряд за лицевую линию.

7' Него с левого края закручивал мяч в штрафную соперника - снаряд прилетел в руки голкиперу, который спокойно сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки.

6' Спокойно началась наша встреча. Футболисты сборной Венгрии не спеша перекатывают сферу с фланга на фланга и никуда особо не торопятся.

5' Милинкович-Савич выполнял прострельный пас с левого края в центр штрафной - слишком сильно и неточно получилось. Партнеры до мяча не добрались.

4' Первая атака сборной Сербии. Подача с левого фланга в центр штрафной, где на выходе играет голкипер команды хозяев, фиксирующий сферу в перчатках.

2' Футболисты сборной Венгрии предстали сегодня на поле в форме красного цвета, а игроки сербской команды - в белом обмундировании.