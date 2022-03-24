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Венгрия
FIFA #43
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Сербия
FIFA #25
0'
0:1
35' Гол в свои ворота
Надь Жолт
48'
1
Гулачи
Петер
21
Ботка
Эндре
2
Ланг
Адам
5
Фиоло
Оттила
7
Него
Лоик
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
4
Надь
Жолт
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
9
Салаи
Адам
23
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Велькович
Милош
5
Настасич
Матия
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
16
Лукич
Саша
8
Гудель
Неманья
20
Милинкович-Савич
Сергей
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
9
Митрович
Александар
Венгрия
Сербия

История личных встреч

Венгрия
Сербия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди сборная Сербии за счет гола, забитого игроком соперника Надем в свои ворота!
  • 44'
    На себе протащил мяч по правому флангу Шаллаи, после чего выполнил прострельный пас в районе 11-метровой отметки, где никого из партнеров не оказалось.
  • 43'
    Включились болельщики в процесс боления сейчас. Активно трибуны гонят вперед команду хозяев, но все, что удается сейчас заработать венгерской команде - аут на правом фланге.
  • 41'
    Павлович прервал проход соперника по правому флангу. В красивом подкате игрок сборной Сербии вынес мяч за боковую линию. Не придерешься.
  • 40'
    Продолжает на кураже действовать Сербия. Еще один удар Митровича принимает на себя спина одного из футболистов венгерской сборной. Могло быть очень опасно.
  • Угловой
    39'
    Угловой заработала сборная Венгрии у ворот соперника. С левого фланга пошла подача в центр штрафной, где на выходе сыграл Ваня Милинкович-Савич.
  • 38'
    Идет у нас дело к перерыву уже. Забили важнейший для себя гол футболисты сборной Сербии. Думаю, этот курьезный эпизод Надь будет вспоминать еще очень долго.
  • Гол в свои ворота
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАДЬ! 0:1!
    И все-таки засчитывает рефери тот гол, который мы с вами описали минутой ранее. Именно в Надя попал снаряд после удара Митровича в перекладину. Не смог защитник выбить сферу и срезал ее в сетку собственных ворот!
  • Штанга
    35'
    МОМЕНТ! После подачи углового с левого края Митрович выстрелил по воротам соперника. Мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Защитник попытался выбить мяч в поле, но тот срезался в сторону ворот, и кто-то из игроков Венгрии вынес его с "ленточки". Сейчас будут смотреть арбитры, пересекла ли сфера линию.
  • Опасный момент
    33'
    Гудель! Подобрал игрок сборной Сербии мяч на подступах к штрафной. После этого нанес выстрел по рамке противника футболист, но попал в защитника. Сфера едва не срикошетила в ворота!
  • 32'
    Костич на левом фланге получил снаряд, попытался убежать к воротам соперника, но был остановлен защитником, придержавшим его за футболку.
  • 31'
    Не получился выстрел в Надя. С 25-ти метров он пытался нанести прицельный выстрел по рамке соперника, но, откровенно говоря, успешным его удар не получился.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Пока игра, прямо скажем, ничейная. Никто из коллективов не наиграл на забитый мяч. С особой осторожностью действуют оппоненты.
  • 28'
    Хорошо диктор работает на стадионе. Отменно, конечно, он поддерживает местную команду и гонит ее вперед. Фанаты, к слову, также здорово поддерживают своих любимцев, что добавляет хозяевам уверенности в собственных силах.
  • 27'
    Душан Тадич нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко и неточно. Сферу в итоге от ворот голкипер Венгрии введет.
  • 26'
    Изрядно заводится сейчас стадион. Все болеют за венгерскую команду, которая, на удивление, продолжает играть первым номером, серьезно прессингуя оппонента.
  • 25'
    Гудель выполнял подачу с левого края в центр штрафной соперника - снова голкипер команды хозяев Гулачи играет на выходе, фиксируя снаряд в перчатках.
  • 23'
    Хотя все также Живкович лежит на траве. Уже вышли на поле медики, которые прямо сейчас замораживают ногу игрока сборной Сербии, приводя его в чувства.
  • Травма, повреждение
    22'
    Живкович получил удар по ногам от Шефера. Рисковал игрок сербской команды получить серьезную травму. Суля по всему, все обошлось для него.
  • 21'
    Середина первого тайма у нас идет. По сути, пока не увидели мы опасных моментов в матче. Была парочка дальних ударов со стороны каждой из команд, но не более того.
  • 20'
    Саша Лукич с левой бровки выполнял подачу в центр штрафной соперника - слишком удобная подача для голкипера сборной Венгрии.
  • 19'
    На половине поля Сербии сейчас проходила игра, пока не отобрали сферу гости. Теперь они плавно перекатывают мяч и никуда не торопятся, выманивая на себя соперника.
  • 17'
    Шефер нанес дальний удар по воротам соперника, но сфера полетела слишком высоко. Снаряд ушел в сторону трибун по итогу. Не лучшие расклады.
  • 16'
    Важно каждому из коллективов забить в этой встрече. Если кому-то удастся открыть счет в игре, это станет большим шагом на пути к победе.
  • 15'
    Снова Милинкович-Савич выполнял прострельную передачу с правого фланга, но были на чеку игроки сборной Венгрии, которые смогли вынести сферу подальше от рамки.
  • 14'
    Пытаются завестись игроки сборной Венгрии, но получается далеко не все у команды хозяев. Соперник в обороне смотрится весьма достойно.
  • 12'
    Сильно, конечно повезло Сербии, что мяч не влетел в ворота команды. Очень близко к голу были венгры. Как мне кажется, команда не станет останавливаться на достигнутом.
  • Штанга
    11'
    МОМЕНТ! Подача с левого фланга в центр штрафной. Шаллаи принимает мяч на колено, и вторым касанием выстреливает в перекладину! Очень повезло сейчас гостям!
  • 10'
    Шаллаи ворвался в штрафную соперника и нанес выстрел из-под защитника. Снаряд попал после рикошета в руки голкиперу, среагировавшему в воротах!
  • Угловой
    9'
    Первый угловой зарабатывает Венгрия за счет скоростной атаки по правому флангу. Удается Павловичу в подкате вынести снаряд за лицевую линию.
  • 7'
    Него с левого края закручивал мяч в штрафную соперника - снаряд прилетел в руки голкиперу, который спокойно сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки.
  • 6'
    Спокойно началась наша встреча. Футболисты сборной Венгрии не спеша перекатывают сферу с фланга на фланга и никуда особо не торопятся.
  • 5'
    Милинкович-Савич выполнял прострельный пас с левого края в центр штрафной - слишком сильно и неточно получилось. Партнеры до мяча не добрались.
  • 4'
    Первая атака сборной Сербии. Подача с левого фланга в центр штрафной, где на выходе играет голкипер команды хозяев, фиксирующий сферу в перчатках.
  • 2'
    Футболисты сборной Венгрии предстали сегодня на поле в форме красного цвета, а игроки сербской команды - в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм в нашем поединке! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки сборных Венгрии и Сербии. Встреча состоится в Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена».

    Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 113
Венгрия 22.1% (25)
X 39.8% (45)
Сербия 38.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Сербия
4.20
3.50
2.04
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Где смотреть матч Венгрия 0:1 Сербия онлайн

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Прогнозы на матч Венгрия 0:1 Сербия

Исход игры
Венгрия
22.1% (25)
Ничья
39.8% (45)
Сербия
38.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
48.11% (51)
Меньше
51.89% (55)
Обе команды забьют
Да
83.02% (88)
Нет
16.98% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (37)
1:2 Сербия
20.4% (23)
2:1 Венгрия
15.9% (18)
0:1 Сербия
7.1% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
1:0 Венгрия
4.4% (5)
0:2 Сербия
3.5% (4)
2:3 Сербия
1.8% (2)
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