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Стадион: Групама Арена
История личных встреч
Венгрия
Сербия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2
Прогнозы на матч Венгрия - Сербия
Исход игры
Венгрия
29.5% (13)
Ничья
38.6% (17)
Сербия
31.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
88.37% (38)
Нет
11.63% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (12)
2:1 Венгрия
25% (11)
1:2 Сербия
22.7% (10)
2:2 Ничья
9.1% (4)
0:1 Сербия
6.8% (3)
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