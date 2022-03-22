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Венгрия
FIFA #43
 
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Стадион:
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 44
Венгрия 29.5% (13)
X 38.6% (17)
Сербия 31.8% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Сербия
3.85
3.32
2.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Сербия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 44
    Венгрия 29.5% (13)
    X 38.6% (17)
    Сербия 31.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Сербия
    3.85
    3.32
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Венгрия - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Сербия

    Исход игры
    Венгрия
    29.5% (13)
    Ничья
    38.6% (17)
    Сербия
    31.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    2:1 Венгрия
    25% (11)
    1:2 Сербия
    22.7% (10)
    2:2 Ничья
    9.1% (4)
    0:1 Сербия
    6.8% (3)
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    Венгрия
    Сербия

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