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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
3:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Самуаз Матисс
1:0
15' Гол
Депуатр Лоран
2:0
20' Гол
Тиссудали Тарик
3:0
23' Гол
Тиссудали Тарик
35'

Ход матча

13'
Самуаз Матисс
 
15'
Депуатр Лоран
1:0
20'
Тиссудали Тарик
2:0
23'
Тиссудали Тарик
(Кастро-Монтес Алессио)
3:0
29'
 
Wagane Faye
Опаре Даниэль
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Серен Юнайтед
1.29
5.70
9.60
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
18
Самуаз
Матисс
34
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
30
Диш
Гийом
40
Опаре
Даниэль
18
Поати
Морган
20
Yahya
Nadrani
8
Gerald
Kilota
44
Сиссе
Ибраима
13
Дибала
Кауадио
17
Кахбах
Матье
12
Бернье
Антуан
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
Гент
3-5-2
Серен Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Гент
Серен Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:0
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 13 0.46
Депуатр Лоран 8 0.29
Кастро-Монтес Алессио 3 0.11
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.11
Фортуна Нуриу 2 0.07
Безус Роман 2 (1) 0.07
Юльсагер Эндрю 2 0.07
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.29
Мазиз Юссеф 7 0.25
Джаллоу Абли 4 0.14
Муандилмаджи Мариус 2 0.07
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 10 0
Самуаз Матисс 5 1
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Безус Роман 3 0
Болат Синан 3 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 7 0
Yahya Nadrani 6 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Диш Гийом 2 1
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Кахбах Матье 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
5
42%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
8
33%
1
8%
61-75
2
8%
2
17%
76-90

Пропущено

16
30
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
19%
5
17%
61-75
4
25%
11
37%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
21%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

12
22
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

38
27
18 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 14
5
13%
3
11%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
8
21%
8
30%
30%
31-45
6
16%
7
26%
46-60
11
29%
2
7%
61-75
3
8%
6
22%
76-90

Пропущено

28
52
11 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
7
25%
3
6%
1-15
1
4%
10
19%
16-30
3
11%
7
13%
31-45
4
14%
9
17%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
7
25%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1
Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 28 20 3 5 64 - 22 63
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Гент 3:0 28 13 7 8 42 - 27 46
6. Мехелен 27 14 3 10 48 - 46 45
7. Шарлеруа 28 12 7 9 42 - 38 43
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Сент-Трейден 28 11 4 13 32 - 37 37
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 27 9 9 9 39 - 44 36
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 28 7 6 15 33 - 49 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 0:3 28 7 2 19 26 - 58 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Гент 3:0 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 0:3 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
14. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 3:0 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 0:3 14 2 0 12 11 - 34 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Серен Юнайтед
1.29
5.70
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 3:0 Серен Юнайтед онлайн


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Серен Юнайтед

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