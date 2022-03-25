  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия
FIFA #37
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Словакия
FIFA #40
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Словакия
1.76
3.65
6.20
Все Коэффициенты
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
6
Норманн
Матиас
8
Берге
Сандер
19
Сорлот
Александр
10
Эдегор
Мартин
11
Эльюнусси
Мохамед
9
Холанн
Эрлинг
12
Родак
Марек
2
Косцельник
Мартин
4
Вальент
Мартин
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
22
Лоботка
Станислав
13
Грошовски
Патрик
10
Суслов
Томаш
8
Дуда
Ондрей
17
Гараслин
Лукаш
19
Алмаши
Ладислав
Норвегия
Словакия

История личных встреч

Норвегия
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1
Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0
Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Словакия
1.76
3.65
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норвегия 0:0 Словакия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Норвегия
Словакия

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 