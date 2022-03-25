Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Берге Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Грошовски Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эдегор Мартин из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Норвегия выполняет удар от ворот.

39' Эдегор Мартин пробил со штрафного прямо в стенку

37' Удар от ворот произведет Словакия

37' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Томаш Суслов получил травму и заменен. Регали Мартин выходит на поле.

35' Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Марек Родак держит все под контролем

34' Ганцко Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Эльюнусси Мохамед нанес удар головой, но Марек Родак спокойно отбил мяч.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Словакия выполняет удар от ворот.

30' Косцельник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок Холанн Эрлинг из команды Норвегия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Гараслин Лукаш получил желтую карточку от судьи

28' Эдегор Мартин нанес удар издали, а Марек Родак отбил его обратно в игру!

26' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Марек Родак отбил мяч на угловой после удара Эльюнусси Мохамед из штрафной площади.

22' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Томаш Суслов из команды Словакия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Хорошую попытку сделал Гараслин Лукаш . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Берге Сандер из команды Норвегия попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Марек Родак все равно смог отбить мяч.

11' Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эльюнусси Мохамед и попал в перекладину!

7' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Эстигор Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Словакия выполняет удар от ворот.

1' Косцельник Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Словакия начинает с центра поля