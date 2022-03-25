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Норвегия
FIFA #37
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11048
Словакия
FIFA #40
0'
1:0
77' Гол
Холанн Эрлинг
2:0
80' Гол
Эдегор Мартин
90'+3

Ход матча

35'
 
Регали Мартин
Суслов Томаш
46'
 
Секулич Борис
Косцельник Мартин
67'
 
Беро Матуш
Грошовски Патрик
68'
 
Стрелец Давид
Дуда Ондрей
71'
Торстведт Кристиан
Норманн Матиас
 
71'
Дели Матс Мёллер
Сорлот Александр
 
71'
Эурснес Фредрик
Берге Сандер
 
77'
Холанн Эрлинг
1:0
80'
Эдегор Мартин
2:0
81'
Рюэрсон Юлиан
Бьоркан Фредерик
 
81'
Бериша Ветон
Холанн Эрлинг
 
83'
 
Ирка Эрик
Гараслин Лукаш
84'
 
Герц Кристиан
Лоботка Станислав

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
6
Норманн
Матиас
8
Берге
Сандер
19
Сорлот
Александр
10
Эдегор
Мартин
11
Эльюнусси
Мохамед
9
Холанн
Эрлинг
12
Родак
Марек
2
Косцельник
Мартин
4
Вальент
Мартин
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
22
Лоботка
Станислав
13
Грошовски
Патрик
10
Суслов
Томаш
8
Дуда
Ондрей
17
Гараслин
Лукаш
19
Алмаши
Ладислав
Норвегия
Словакия

История личных встреч

Норвегия
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1
Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0
Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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