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Франция
FIFA #3
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 117
Франция 95.7% (112)
X 2.6% (3)
Кот-д'Ивуар 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Кот-д'Ивуар
1.48
4.55
7.44
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
5
Кунде
Жюль
4
Варан
Рафаэль
21
Эрнандес
Люка
11
Коман
Кингсли
8
Чуамени
Орельен
6
Погба
Поль
22
Тео
Эрнандес
7
Гризманн
Антуан
12
Нкунку
Кристофер
9
Жиру
Оливье
23
Сангаре
Бадра
17
Орье
Серж
21
Байи
Эрик
6
Боли
Вийи
3
Конан
Гислен
18
Сангаре
Ибрахим
4
Сери
Жан-Мишель
8
Кесси
Франк
19
Пепе
Николя
22
Алле
Себастьян
9
Заха
Уилфрид
Франция
Кот-д'Ивуар

История личных встреч

Франция
Кот-д'Ивуар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3
Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0
  • Первый тайм
  • 12'
    У Гризманна слева не прошла передача в штрафную площадь на ход Тео.
  • 11'
    Пепе справа прошёл вперёд, но пас в центр на Кесси сделал неудобно для партнёра.
  • 10'
    Нкунку слева прострелил на Жиру, который не смог укротить скачущий по газону мяч.
  • Желтая карточка
    9'
    Сери у центрального круга грубо подкатился под Гризманна и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    8'
    Чуамени не смог пробить головой по воротам после подачи от углового флага.
  • Опасный момент
    7'
    Нкунку слева вывел к воротам Тео, удар которого с двенадцати метров успел заблокировать Байи.
  • 6'
    Льорис сыграл ногами за пределами штрафной площади, точно выбив мяч в центральный круг на Гризманна.
  • 5'
    Погба сделал заброс направо к воротам на Гризманна, который неудачно пробил в ближний угол.
  • 4'
    Гости увереннее проводят первые минуты встречи, контролируя мяч на чужой половине поля. Попытки дальних ударов французами блокируются.
  • Фол, нарушение
    3'
    Байи на чужой половине поля уложил на газон Жиру.
  • 2'
    Сборная Франции играет в тёмно-синей форме, сборная Кот-д'Ивуара - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Велодроме"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Франция 0:0 Кот-д'Ивуар

Исход игры
Франция
95.8% (113)
Ничья
2.5% (3)
Кот-д'Ивуар
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
2:0 Франция
33.9% (40)
2:1 Франция
26.3% (31)
3:1 Франция
11.9% (14)
3:0 Франция
8.5% (10)
1:0 Франция
7.6% (9)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Франция
Кот-д'Ивуар

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