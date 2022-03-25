0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Велодром
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
22
Тео
Эрнандес
17
Орье
Серж
21
Байи
Эрик
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Меньян МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Орье СержЗащитник
-
21 Байи ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
-
27 Дели СимонЗащитник
-
10 Куасси ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Акуоку ПольПолузащитник
-
16 Коне МохамедНападающий
- Нападающий
-
25 Конате КаримНападающий
-
-
Главный тренер: Бомель Патрис
История личных встреч
Франция
Кот-д'Ивуар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3
Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0
Прогнозы на матч Франция 0:0 Кот-д'Ивуар
Исход игры
Франция
95.8% (113)
Ничья
2.5% (3)
Кот-д'Ивуар
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
2:0 Франция
33.9% (40)
2:1 Франция
26.3% (31)
3:1 Франция
11.9% (14)
3:0 Франция
8.5% (10)
1:0 Франция
7.6% (9)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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