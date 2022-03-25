Первый тайм

12' У Гризманна слева не прошла передача в штрафную площадь на ход Тео.

11' Пепе справа прошёл вперёд, но пас в центр на Кесси сделал неудобно для партнёра.

10' Нкунку слева прострелил на Жиру, который не смог укротить скачущий по газону мяч.

9' Сери у центрального круга грубо подкатился под Гризманна и получил жёлтую карточку.