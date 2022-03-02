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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
ЧФР Клуж
0' 16'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
ЧФР Клуж
4.12
3.10
2.14
Все Коэффициенты
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
98
Костин
Кристиан
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
89
Хиндрих
Отто
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
16
Сушич
Матео
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
45
Камора
Мауру
22
Дебелюх
Габриэл
7
Паун-Александру
Константин
Волунтари
ЧФР Клуж

История личных встреч

Волунтари
ЧФР Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

15 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.24
Георге Ион 5 0.17
Немец Адам 5 0.17
Костин Кристиан 4 0.14
Будеску Константин 2 (1) 0.07
Лопеш Марселу 1 0.03
Фюлёп Лоран 1 0.03
Армаш Игорь 1 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Рикардинью XI 1 0.03
Тамаш Габриэль 1 0.03
Тавареш Элдер 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Дроппа Лукаш 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 7 (1) 0.24
Петрила Клаудиу 6 0.21
Дебелюх Габриэл 6 0.21
Омрани Билель 5 0.17
Костаче Ионуц 3 0.1
Сигурьонссон Рунар 3 0.1
Кипчу Александру 3 0.1
Алибек Денис 2 (1) 0.07
Камора Мауру 1 0.03
Граовац Даниэль 1 0.03
Латовлевич Ясмин 1 0.03
Тахири Анас 1 0.03
Негуц Кристиан 1 0.03
Кулио Хуан 1 0.03
Буэнна Рашид 1 0.03
Бурка Андрей 1 0.03
Паун-Александру Константин 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 8 0
Раца Вадим 6 0
Рикардинью XI 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Армаш Игорь 5 0
Аким Космин 3 1
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 4 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Idan Golan 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 6 0
Бэлгрэдян Кристиан 3 1
Бордеяну Михай 3 1
Камора Мауру 2 1
Кулио Хуан 3 0
Кипчу Александру 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Граовац Даниэль 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Дебелюх Габриэл 3 0
Латовлевич Ясмин 2 0
Костаче Ионуц 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Штефан Флорин 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
7
33%
7
33%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
1
10%
3
14%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
3
30%
2
9%
76-90

Пропущено

15
6
2 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
5
33%
2
33%
76-90

Забито

31
43
10 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
2
6%
6
14%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
2
6%
8
19%
31-45
5
16%
6
14%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
10
32%
9
21%
76-90

Пропущено

25
15
5 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
2
8%
1
7%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
7
28%
5
33%
61-75
8
32%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 56 23 15 18 82 - 60 84
2. ЧФР Клуж 0:0 29 22 5 2 43 - 15 71
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Волунтари 0:0 29 13 9 7 31 - 25 48
5. Ботошани 28 11 13 4 32 - 24 46
6. Вииторул Констанца 28 13 6 9 40 - 20 45
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. Рапид Бухарест 29 8 13 8 33 - 31 37
9. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
10. Сепси 29 8 12 9 31 - 28 36
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 29 6 11 12 18 - 34 29
13. Газ-Метан Медиаш 29 6 6 17 21 - 42 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 29 3 5 21 21 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 0:0 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Волунтари 0:0 15 9 4 2 21 - 10 31
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 10 7 12 41 - 37 37
2. ЧФР Клуж 0:0 15 10 3 2 21 - 9 33
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 0:0 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
ЧФР Клуж
4.12
3.10
2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волунтари 0:0 ЧФР Клуж онлайн


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Волунтари
ЧФР Клуж

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