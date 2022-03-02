Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
89
Хиндрих
Отто
44
Матиас
Иури
16
Сушич
Матео
10
Дяк
Чиприан
45
Камора
Мауру
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Роджер VIIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Волунтари
ЧФР Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
15 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.24
|Георге Ион
|5
|0.17
|Немец Адам
|5
|0.17
|Костин Кристиан
|4
|0.14
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.07
|Лопеш Марселу
|1
|0.03
|Фюлёп Лоран
|1
|0.03
|Армаш Игорь
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Тамаш Габриэль
|1
|0.03
|Тавареш Элдер
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|7 (1)
|0.24
|Петрила Клаудиу
|6
|0.21
|Дебелюх Габриэл
|6
|0.21
|Омрани Билель
|5
|0.17
|Костаче Ионуц
|3
|0.1
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.1
|Кипчу Александру
|3
|0.1
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.07
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Граовац Даниэль
|1
|0.03
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.03
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Негуц Кристиан
|1
|0.03
|Кулио Хуан
|1
|0.03
|Буэнна Рашид
|1
|0.03
|Бурка Андрей
|1
|0.03
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|9
|0
|Дроппа Лукаш
|8
|0
|Раца Вадим
|6
|0
|Рикардинью XI
|6
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Армаш Игорь
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Бричаг Марьюс
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|3
|1
|Бордеяну Михай
|3
|1
|Камора Мауру
|2
|1
|Кулио Хуан
|3
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Граовац Даниэль
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
7
33%
7
33%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
1
10%
3
14%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
3
30%
2
9%
76-90
Пропущено
15
6
2 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
5
33%
2
33%
76-90
Забито
31
43
10 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 23
12 Не забивали 3
2
6%
6
14%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
2
6%
8
19%
31-45
5
16%
6
14%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
10
32%
9
21%
76-90
Пропущено
25
15
5 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
2
8%
1
7%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
7
28%
5
33%
61-75
8
32%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|56
|23
|15
|18
|82 - 60
|84
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|29
|22
|5
|2
|43 - 15
|71
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|0:0
|29
|13
|9
|7
|31 - 25
|48
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|29
|8
|13
|8
|33 - 31
|37
|9.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|10.
|Сепси
|29
|8
|12
|9
|31 - 28
|36
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|29
|6
|11
|12
|18 - 34
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|29
|6
|6
|17
|21 - 42
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|29
|4
|5
|20
|23 - 62
|17
|15.
|Академика Клинчени
|29
|3
|5
|21
|21 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|0:0
|15
|9
|4
|2
|21 - 10
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|10
|7
|12
|41 - 37
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|15
|10
|3
|2
|21 - 9
|33
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2