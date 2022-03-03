  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
2:0
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
14' Желтая карточка
Флореску Эдуард
1:0
15' Гол
Неделку Драгош
38' Желтая карточка
Харуц Денис
1:0
39' Не забитый пенальти
Бетанкор Хефте
61' Желтая карточка
Младен Себастьян
68' Желтая карточка
Раду Бобок
81' Желтая карточка
Marius Croitoru
81' Желтая карточка
Браун Кристофер
2:0
90' Гол
Де Нойер Брадлей
90'+5
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
6
Де
Нойер
Брадлей
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
10
Бетанкор
Хефте
9
Петре
Адриан
92
Michael
Omoh
1
Пап
Эдуард
2
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
47
Браун
Кристофер
27
Флореску
Эдуард
67
Папа
Энрико
28
Фили
Реалдо
21
Кроитору
Дэвид
20
Роман
Михай
V
Вииторул Констанца
Ботошани

История личных встреч

Вииторул Констанца
Ботошани

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 15 (4) 0.52
Петре Адриан 8 (2) 0.28
Чобану Андрей 2 0.07
Молдовяну Роберт 2 0.07
Michael Omoh 2 0.07
Неделку Драгош 2 0.07
Гицэ Вирджил 2 0.07
Ганя Джордже 2 0.07
Де Нойер Брадлей 1 0.03
Дюссо Дамьен 1 0.03
Грамени Константин 1 0.03
Пурече Флориан 1 0.03
Раду Бобок 1 0.03
Янку Габриэль 1 0.03
Enes Sali 1 0.03
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Eduard Radaslavescu 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.14
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.1
Папа Энрико 3 0.1
Роман Михай V 3 0.1
Дава Джойским 3 0.1
Эрве Каж 3 (1) 0.1
Жажа Коэльо 2 0.07
Роман Михай 2 0.07
Mateus Criciuma 2 0.07
Браун Кристофер 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Фили Реалдо 1 0.03
Тирковеану Андрей 1 0.03
Киндриш Андрей 1 0.03
Петковски Петар 1 0.03
Раковитан Богдан 1 0.03
Майлат Себастьян 0 0
Цигэнашу Александр 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Младен Себастьян 4 0
Пурече Флориан 4 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Артян Андрей 4 0
Дюссо Дамьен 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Неделку Драгош 1 0
Раду Бобок 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 11 0
Шерони Алин 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Браун Кристофер 6 0
Тирковеану Андрей 4 1
Дава Джойским 5 0
Папа Энрико 5 0
Эджума Малком 3 1
Роман Михай 4 0
Жажа Коэльо 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Онгенда Эрвин 3 0
Лупета Жуси 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Mateus Criciuma 3 0
Пап Эдуард 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Сила Ришар 2 0
Victor Dican 2 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Харуц Денис 1 0
Andrei Dragu 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
6
24%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
6
24%
4
25%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
8
50%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
7
39%
4
25%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Забито

43
32
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
7
16%
4
13%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
10
23%
5
16%
46-60
2
5%
7
22%
61-75
14
33%
6
19%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
1
5%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
7
37%
12
46%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0
Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 56 23 15 18 82 - 60 84
2. ЧФР Клуж 29 23 4 2 44 - 15 73
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
5. Волунтари 29 13 8 8 31 - 26 47
6. Ботошани 29 11 13 5 32 - 26 46
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. Рапид Бухарест 29 8 13 8 33 - 31 37
9. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
10. Сепси 29 8 12 9 31 - 28 36
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 29 6 11 12 18 - 34 29
13. Газ-Метан Медиаш 29 6 6 17 21 - 42 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 29 3 5 21 21 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 10 7 12 41 - 37 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 2:0 Ботошани онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 