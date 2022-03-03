Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Рефери не любит споров - именно за это Marius Croitoru сейчас получил желтую

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Кроитору Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Отличный пас сделал Браун Кристофер из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Удар от ворот произведет Ботошани

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Ботошани

40' Дюссо Дамьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Рефери не любит споров - именно за это Харуц Денис сейчас получил желтую

38' Отличные скиллы показывает Бетанкор Хефте , обводя своих соперников

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

35' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

34' Michael Omoh пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ботошани выполняет удар от ворот.

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шерони Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Eduard Pap отбил мяч на угловой после удара Бетанкор Хефте из штрафной площади.

30' Браун Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Энрико получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' ПЕРЕКЛАДИНА! Дава Джойским упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

27' Папа Энрико из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Кроитору Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О О О Л - Неделку Драгош из команды Вииторул Констанца с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

15' Плохо сыграл Пап Эдуард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Флореску Эдуард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

13' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Ботошани

10' Eduard Pap не дал случится голу! Бетанкор Хефте должен был забивать, но Eduard Pap сделал отличный сейв

10' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Грамени Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

3' Ботошани выполняет удар от ворот.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ботошани начинает с центра поля