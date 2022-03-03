Румыния: Первая лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
14' Желтая карточкаФлореску Эдуард
1:0
15' ГолНеделку Драгош
38' Желтая карточкаХаруц Денис
1:0
39' Не забитый пенальтиБетанкор Хефте
61' Желтая карточкаМладен Себастьян
68' Желтая карточкаРаду Бобок
81' Желтая карточкаMarius Croitoru
81' Желтая карточкаБраун Кристофер
2:0
90' ГолДе Нойер Брадлей
Ход матча
14'
15'
1:0
38'
39'
1:0
61'
68'
81'
81'
90'
2:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
67
Папа
Энрико
28
Фили
Реалдо
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Dan Sirbu
-
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Лупета ЖусиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Вииторул Констанца
Ботошани
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|15 (4)
|0.52
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.28
|Чобану Андрей
|2
|0.07
|Молдовяну Роберт
|2
|0.07
|Michael Omoh
|2
|0.07
|Неделку Драгош
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Ганя Джордже
|2
|0.07
|Де Нойер Брадлей
|1
|0.03
|Дюссо Дамьен
|1
|0.03
|Грамени Константин
|1
|0.03
|Пурече Флориан
|1
|0.03
|Раду Бобок
|1
|0.03
|Янку Габриэль
|1
|0.03
|Enes Sali
|1
|0.03
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.14
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.1
|Папа Энрико
|3
|0.1
|Роман Михай V
|3
|0.1
|Дава Джойским
|3
|0.1
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.1
|Жажа Коэльо
|2
|0.07
|Роман Михай
|2
|0.07
|Mateus Criciuma
|2
|0.07
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Фили Реалдо
|1
|0.03
|Тирковеану Андрей
|1
|0.03
|Киндриш Андрей
|1
|0.03
|Петковски Петар
|1
|0.03
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Майлат Себастьян
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Младен Себастьян
|4
|0
|Пурече Флориан
|4
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|11
|0
|Шерони Алин
|7
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Браун Кристофер
|6
|0
|Тирковеану Андрей
|4
|1
|Дава Джойским
|5
|0
|Папа Энрико
|5
|0
|Эджума Малком
|3
|1
|Роман Михай
|4
|0
|Жажа Коэльо
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Лупета Жуси
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Mateus Criciuma
|3
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
6
24%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
6
24%
4
25%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
8
50%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Забито
43
32
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
7
16%
4
13%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
10
23%
5
16%
46-60
2
5%
7
22%
61-75
14
33%
6
19%
76-90
Пропущено
19
26
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
1
5%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
7
37%
12
46%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0
Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|56
|23
|15
|18
|82 - 60
|84
|2.
|ЧФР Клуж
|29
|23
|4
|2
|44 - 15
|73
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Вииторул Констанца
|29
|14
|6
|9
|42 - 20
|48
|5.
|Волунтари
|29
|13
|8
|8
|31 - 26
|47
|6.
|Ботошани
|29
|11
|13
|5
|32 - 26
|46
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|29
|8
|13
|8
|33 - 31
|37
|9.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|10.
|Сепси
|29
|8
|12
|9
|31 - 28
|36
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|29
|6
|11
|12
|18 - 34
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|29
|6
|6
|17
|21 - 42
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|29
|4
|5
|20
|23 - 62
|17
|15.
|Академика Клинчени
|29
|3
|5
|21
|21 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|1
|4
|24 - 8
|31
|5.
|Волунтари
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|10
|7
|12
|41 - 37
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|11
|2
|2
|22 - 9
|35
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2