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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
2:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
8' Гол
Бауса Хуан
14' Желтая карточка
Andrea Compagno
16' Желтая карточка
Паун Николае
25' Желтая карточка
Митря Богдан
1:1
39' Гол
Штефэнеску Мариус
41' Желтая карточка
Бушу Сорин
2:1
45' Гол
Тудорие Александру
58' Желтая карточка
William Baeten
60' Желтая карточка
Nicolo Napoli
62' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
66'
12
Razvan
Catalin
Began
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
15
Асковски
Стефан
29
Домашкан
Виталий
9
Тудорие
Александру
11
Штефэнеску
Мариус
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
24
William
Baeten
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 6 (1) 0.2
Митря Богдан 4 (2) 0.13
Лукассен Кевин 4 (1) 0.13
Ахабар Анасс 2 0.07
Аганович Аднан 2 0.07
Асковски Стефан 2 0.07
Тудорие Александру 2 0.07
Фофана Бубакар II 2 0.07
Боич Петар 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Реп Райко 1 0.03
Ниняй Бранислав 1 0.03
Чунчуков Цветелин 1 0.03
Паун Николае 1 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Димитров Радослав 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.18
Маркович Йован 9 0.16
Густаво Важенин 8 0.14
Claudiu Cristian Balan 8 (2) 0.14
Andrea Compagno 7 0.12
Кымпану Георге 6 0.11
William Baeten 5 0.09
Кольич Элвир 4 0.07
Сидибе Секу 4 0.07
Баярам Штефан 4 0.07
Нистор Дан 3 0.05
Бауса Хуан 3 0.05
Банку Никусор 2 0.04
Вынэ Йонуц 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Radu Alexandru Negru 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Крецу Александру 0 0
Ондан Терелл 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 0
Митря Богдан 8 0
Ниняй Бранислав 7 0
Бэрбуц Кристиан 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Думитреску Андрес 4 0
Димитров Радослав 3 0
Аганович Аднан 3 0
Лукассен Кевин 3 0
Чунчуков Цветелин 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Асковски Стефан 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Головфка Кэтэлин 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 10 0
Банку Никусор 8 0
Constantin Albu 5 1
Radu Alexandru Negru 6 0
Крецу Александру 4 1
Andrea Compagno 4 1
Ван Дурмен Бенжамен 5 0
William Baeten 5 0
Мариус Марсел Константин 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Кольич Элвир 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
Баярам Штефан 4 0
Нистор Дан 3 0
Бушу Сорин 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Бауса Хуан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Матею Александру 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Sorin Mogosanu 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
40
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 37
3
19%
4
10%
1-15
2
13%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
2
13%
8
20%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
6
38%
11
28%
76-90

Пропущено

14
34
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 21
4
29%
9
26%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
3
21%
8
24%
31-45
2
14%
4
12%
46-60
3
21%
5
15%
61-75
1
7%
6
18%
76-90

Забито

13
44
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 20
19 Не забивали 33
1
8%
4
9%
1-15
1
8%
9
20%
16-30
2
15%
3
7%
31-45
4
31%
13
30%
30%
46-60
2
15%
5
11%
61-75
3
23%
10
23%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90

Забито

29
84
10 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 52
10 Забивали первыми 31
10 Не забивали 14
4
14%
8
10%
1-15
3
10%
13
15%
16-30
3
10%
11
13%
31-45
6
21%
21
25%
46-60
4
14%
10
12%
61-75
9
31%
21
25%
76-90

Пропущено

30
58
15 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 36
5
17%
10
17%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
7
23%
13
22%
31-45
6
20%
8
14%
46-60
3
10%
9
16%
61-75
6
20%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1
Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:2 57 23 15 19 83 - 62 84
2. ЧФР Клуж 29 23 4 2 44 - 15 73
3. ФКСБ 29 17 8 4 53 - 28 59
4. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
5. Волунтари 29 13 8 8 31 - 26 47
6. Ботошани 29 11 13 5 32 - 26 46
7. Арджеш 29 13 6 10 26 - 21 45
8. Сепси 2:1 30 9 12 9 33 - 29 39
9. Рапид Бухарест 29 8 13 8 33 - 31 37
10. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 29 6 11 12 18 - 34 29
13. Газ-Метан Медиаш 29 6 6 17 21 - 42 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 29 3 5 21 21 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:2 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 15 7 3 5 13 - 11 24
8. Сепси 2:1 15 6 5 4 19 - 14 23
9. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:2 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 2:1 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Университатя Крайова
1.90
4.70
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 2:1 Университатя Крайова онлайн

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Университатя Крайова

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