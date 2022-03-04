Румыния: Первая лига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Stadionul Sepsi
0:1
8' ГолБауса Хуан
14' Желтая карточкаAndrea Compagno
16' Желтая карточкаПаун Николае
25' Желтая карточкаМитря Богдан
1:1
39' ГолШтефэнеску Мариус
41' Желтая карточкаБушу Сорин
2:1
45' ГолТудорие Александру
58' Желтая карточкаWilliam Baeten
60' Желтая карточкаNicolo Napoli
62' Желтая карточкаАсамоа Самуэль
Ход матча
8'
0:1
14'
16'
25'
39'
41'
45'
58'
60'
62'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Vlad Pop
-
18 Catalin Albu
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|6 (1)
|0.2
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.13
|Лукассен Кевин
|4 (1)
|0.13
|Ахабар Анасс
|2
|0.07
|Аганович Аднан
|2
|0.07
|Асковски Стефан
|2
|0.07
|Тудорие Александру
|2
|0.07
|Фофана Бубакар II
|2
|0.07
|Боич Петар
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Реп Райко
|1
|0.03
|Ниняй Бранислав
|1
|0.03
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.03
|Паун Николае
|1
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (4)
|0.18
|Маркович Йован
|9
|0.16
|Густаво Важенин
|8
|0.14
|Claudiu Cristian Balan
|8 (2)
|0.14
|Andrea Compagno
|7
|0.12
|Кымпану Георге
|6
|0.11
|William Baeten
|5
|0.09
|Кольич Элвир
|4
|0.07
|Сидибе Секу
|4
|0.07
|Баярам Штефан
|4
|0.07
|Нистор Дан
|3
|0.05
|Бауса Хуан
|3
|0.05
|Банку Никусор
|2
|0.04
|Вынэ Йонуц
|2
|0.04
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Radu Alexandru Negru
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Atanas Ioan Trica
|1
|0.02
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Ондан Терелл
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|0
|Митря Богдан
|8
|0
|Ниняй Бранислав
|7
|0
|Бэрбуц Кристиан
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Думитреску Андрес
|4
|0
|Димитров Радослав
|3
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Чунчуков Цветелин
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|10
|0
|Банку Никусор
|8
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|Крецу Александру
|4
|1
|Andrea Compagno
|4
|1
|Ван Дурмен Бенжамен
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|Баярам Штефан
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Бушу Сорин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Папп Пол
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Sorin Mogosanu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
40
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 37
3
19%
4
10%
1-15
2
13%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
2
13%
8
20%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
6
38%
11
28%
76-90
Пропущено
14
34
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 21
4
29%
9
26%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
3
21%
8
24%
31-45
2
14%
4
12%
46-60
3
21%
5
15%
61-75
1
7%
6
18%
76-90
Забито
13
44
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 20
19 Не забивали 33
1
8%
4
9%
1-15
1
8%
9
20%
16-30
2
15%
3
7%
31-45
4
31%
13
30%
30%
46-60
2
15%
5
11%
61-75
3
23%
10
23%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90
Забито
29
84
10 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 52
10 Забивали первыми 31
10 Не забивали 14
4
14%
8
10%
1-15
3
10%
13
15%
16-30
3
10%
11
13%
31-45
6
21%
21
25%
46-60
4
14%
10
12%
61-75
9
31%
21
25%
76-90
Пропущено
30
58
15 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 36
5
17%
10
17%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
7
23%
13
22%
31-45
6
20%
8
14%
46-60
3
10%
9
16%
61-75
6
20%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1
Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:2
|57
|23
|15
|19
|83 - 62
|84
|2.
|ЧФР Клуж
|29
|23
|4
|2
|44 - 15
|73
|3.
|ФКСБ
|29
|17
|8
|4
|53 - 28
|59
|4.
|Вииторул Констанца
|29
|14
|6
|9
|42 - 20
|48
|5.
|Волунтари
|29
|13
|8
|8
|31 - 26
|47
|6.
|Ботошани
|29
|11
|13
|5
|32 - 26
|46
|7.
|Арджеш
|29
|13
|6
|10
|26 - 21
|45
|8.
|Сепси
|2:1
|30
|9
|12
|9
|33 - 29
|39
|9.
|Рапид Бухарест
|29
|8
|13
|8
|33 - 31
|37
|10.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|29
|6
|11
|12
|18 - 34
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|29
|6
|6
|17
|21 - 42
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|29
|4
|5
|20
|23 - 62
|17
|15.
|Академика Клинчени
|29
|3
|5
|21
|21 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:2
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|1
|4
|24 - 8
|31
|5.
|Волунтари
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|15
|7
|3
|5
|13 - 11
|24
|8.
|Сепси
|2:1
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:2
|30
|10
|7
|13
|42 - 39
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|11
|2
|2
|22 - 9
|35
|3.
|ФКСБ
|15
|7
|5
|3
|16 - 10
|26
|4.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Сепси
|2:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2