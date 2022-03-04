  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
2:1
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
8' Гол
Бауса Хуан
14' Желтая карточка
Andrea Compagno
16' Желтая карточка
Паун Николае
25' Желтая карточка
Митря Богдан
1:1
39' Гол
Штефэнеску Мариус
41' Желтая карточка
Бушу Сорин
2:1
45' Гол
Тудорие Александру
58' Желтая карточка
William Baeten
60' Желтая карточка
Nicolo Napoli
62' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
71' Желтая карточка
Аганович Аднан
83' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90' Желтая карточка
Razvan Catalin Began
90'+4
12
Razvan
Catalin
Began
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
15
Асковски
Стефан
29
Домашкан
Виталий
9
Тудорие
Александру
11
Штефэнеску
Мариус
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
24
William
Baeten
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 6 (1) 0.2
Митря Богдан 4 (2) 0.13
Лукассен Кевин 4 (1) 0.13
Ахабар Анасс 2 0.07
Аганович Аднан 2 0.07
Асковски Стефан 2 0.07
Тудорие Александру 2 0.07
Фофана Бубакар II 2 0.07
Боич Петар 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Реп Райко 1 0.03
Ниняй Бранислав 1 0.03
Чунчуков Цветелин 1 0.03
Паун Николае 1 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Димитров Радослав 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.18
Маркович Йован 9 0.16
Густаво Важенин 8 0.14
Claudiu Cristian Balan 8 (2) 0.14
Andrea Compagno 7 0.12
Кымпану Георге 6 0.11
William Baeten 5 0.09
Кольич Элвир 4 0.07
Сидибе Секу 4 0.07
Баярам Штефан 4 0.07
Нистор Дан 3 0.05
Бауса Хуан 3 0.05
Банку Никусор 2 0.04
Вынэ Йонуц 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Radu Alexandru Negru 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Крецу Александру 0 0
Ондан Терелл 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 0
Митря Богдан 8 0
Ниняй Бранислав 7 0
Штефэнеску Мариус 5 0
Аганович Аднан 4 0
Бэрбуц Кристиан 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Думитреску Андрес 4 0
Димитров Радослав 3 0
Лукассен Кевин 3 0
Чунчуков Цветелин 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Асковски Стефан 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Головфка Кэтэлин 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 10 0
Банку Никусор 8 0
Constantin Albu 5 1
Radu Alexandru Negru 6 0
William Baeten 6 0
Крецу Александру 4 1
Andrea Compagno 4 1
Асамоа Самуэль 5 0
Ван Дурмен Бенжамен 5 0
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
Баярам Штефан 4 0
Нистор Дан 3 0
Бушу Сорин 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Бауса Хуан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Матею Александру 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Sorin Mogosanu 1 0
Nicolo Napoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
41
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 37
3
17%
5
12%
1-15
2
11%
4
10%
16-30
3
17%
8
20%
31-45
2
11%
8
20%
46-60
2
11%
5
12%
61-75
6
33%
11
27%
76-90

Пропущено

15
36
9 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 22
5
33%
9
25%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
3
20%
10
28%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
3
20%
5
14%
61-75
1
7%
6
17%
76-90

Забито

13
44
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 20
20 Не забивали 34
1
8%
4
9%
1-15
1
8%
9
20%
16-30
2
15%
3
7%
31-45
4
31%
13
30%
30%
46-60
2
15%
5
11%
61-75
3
23%
10
23%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90

Забито

31
85
12 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 52
10 Забивали первыми 32
10 Не забивали 14
4
13%
9
11%
1-15
3
10%
13
15%
16-30
5
16%
11
13%
31-45
6
19%
21
25%
46-60
4
13%
10
12%
61-75
9
29%
29%
21
25%
76-90

Пропущено

31
60
16 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 37
6
19%
10
17%
1-15
3
10%
5
8%
16-30
7
23%
15
25%
31-45
6
19%
8
13%
46-60
3
10%
9
15%
61-75
6
19%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1
Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 57 23 15 19 83 - 62 84
2. ЧФР Клуж 29 23 4 2 44 - 15 73
3. ФКСБ 29 17 8 4 53 - 28 59
4. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
5. Волунтари 29 13 8 8 31 - 26 47
6. Ботошани 29 11 13 5 32 - 26 46
7. Арджеш 29 13 6 10 26 - 21 45
8. Сепси 30 9 12 9 33 - 29 39
9. Рапид Бухарест 29 8 13 8 33 - 31 37
10. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 29 6 11 12 18 - 34 29
13. Газ-Метан Медиаш 29 6 6 17 21 - 42 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 29 3 5 21 21 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 15 7 3 5 13 - 11 24
8. Сепси 15 6 5 4 19 - 14 23
9. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сепси 2:1 Университатя Крайова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 