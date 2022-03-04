Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Marius Stefanescu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Отличный командный гол!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Г О О О О О О Л - Тудорие Александру из команды Сепси с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

46' Marius Stefanescu из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.

46' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

46' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

45' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Тудорие Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Отличные скиллы показывает Асковски Стефан , обводя своих соперников

42' Голкипер мог бы сыграть и получше

42' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Бушу Сорин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Команда Сепси сравняла счет! Игра продолжается!

39' Г О О О О Л - Marius Stefanescu первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

39' Плохо сыграл Radu Alexandru Negru - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Гонсалес Эдер разрезает оборону соперника отличным пасом

38' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сепси выполняет удар от ворот.

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гонсалес Эдер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Тинчу Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Димитров Радослав из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

34' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

34' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Димитров Радослав из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Домашкан Виталий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

25' Сидибе Секу бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

25' Отличные скиллы показывает Сидибе Секу , обводя своих соперников

25' Судья подбегает и показывает Митря Богдан из команды Сепси отложенную желтую карточку за фол.

25' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Бауса Хуан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Сепси

21' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

21' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

21' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Гонсалес Эдер из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

16' Паун Николае совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Асковски Стефан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Andrea Compagno совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Команда Университатя Крайова довольна результатом к этому моменту.

9' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' ШАНС! Бауса Хуан вышел один на один с голкипером...

8' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Асамоа Самуэль разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

8' Г О О О О Л - Бауса Хуан забивает с правой ноги!

6' Отличный пас сделал Димитров Радослав из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Игрок Асковски Стефан из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Игрок Marius Stefanescu из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Rares Ispas нанес удар издали, а Robert Dimitrie Popa отбил его обратно в игру!

6' Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гости сейчас реально начинают давить соперника

4' Гонсалес Эдер из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Отличный пас сделал Гонсалес Эдер из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' На стадионе зимние условия – снег начался.

1' Сепси начинает с центра поля