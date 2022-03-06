Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

Тактическая замена. Бальтазар Пьерре уходит с поля и его заменяет Deniz Giafer

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дан Петреску получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Моура Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Филип Стелиано получил желтую карточку от судьи

39' Г О О О О Л - Дяк Чиприан забивает с левой ноги!

39' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эхманн Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Дуганджич Марко имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

37' Бальтазар Пьерре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Эхманн Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эхманн Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Alin Buleica из команды Динамо Бухарест сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

31' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Andrei Radu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Камора Мауру из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Дяк Чиприан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дяк Чиприан пробил со штрафного прямо в стенку

19' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

13' Ало Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матиас Иури из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола