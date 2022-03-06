Румыния: Первая лига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
0:1
4' ГолАло Батист
1:1
39' ГолДяк Чиприан
39' Желтая карточкаФилип Стелиано
45' Желтая карточкаДан Петреску
45' Вторая желтая карточкаФилип Стелиано
2:1
51' ГолДебелюх Габриэл
3:1
58' ГолДебелюх Габриэл
69' Желтая карточкаГраовац Даниэль
4:1
76' ГолДебелюх Габриэл
79' Желтая карточкаМаня Кристьян
Ход матча
4'
0:1
39'
1:1
39'
45'
45'
51'
2:1
58'
3:1
69'
76'
4:1
79'
Владение мячом
89
Хиндрих
Отто
44
Матиас
Иури
16
Сушич
Матео
10
Дяк
Чиприан
45
Камора
Мауру
12
Эшану
Михай
19
Ало
Батист
71
Карп
Кэтэлин
70
Морар
Влад
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
16 Сушич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Роджер VIIНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Бани АндрейЗащитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 David Tone
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
36 матчей
61.1%
16.7%
22.2%
22 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
52.8%
13.9%
12 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
16 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|9
|0.3
|Дяк Чиприан
|8 (1)
|0.27
|Петрила Клаудиу
|6
|0.2
|Омрани Билель
|5
|0.17
|Костаче Ионуц
|3
|0.1
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.1
|Кипчу Александру
|3
|0.1
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.07
|Бурка Андрей
|2
|0.07
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Граовац Даниэль
|1
|0.03
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.03
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Негуц Кристиан
|1
|0.03
|Кулио Хуан
|1
|0.03
|Буэнна Рашид
|1
|0.03
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.27
|Торже Андрей-Габриэль
|6 (2)
|0.2
|Ивановски Мирко
|3 (1)
|0.1
|Матей Космин
|2 (1)
|0.07
|Патрике Разван
|2
|0.07
|Antonio Bordusanu
|1
|0.03
|Ало Батист
|1
|0.03
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Морар Влад
|0
|0
|Филип Стелиано
|0
|0
|Иванов Антоний
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Бордеяну Михай
|4
|1
|Родригес Хонатан II
|5
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|3
|1
|Граовац Даниэль
|4
|0
|Камора Мауру
|2
|1
|Кулио Хуан
|3
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Маня Кристьян
|2
|0
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Дан Петреску
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Хиндрих Отто
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|Филип Стелиано
|7
|2
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Раду Йонуц
|5
|0
|Эхманн Марко
|3
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|4
|0
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Balthazar Pierret
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Перрейра Криштиану
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Alin Florian Buleica
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
7
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 23
3
12%
2
29%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
5
19%
1
14%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
4
15%
1
14%
61-75
3
12%
2
29%
76-90
Пропущено
7
38
4 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
2
29%
3
8%
1-15
1
14%
7
18%
16-30
1
14%
7
18%
31-45
0
0%
8
21%
46-60
1
14%
7
18%
61-75
2
29%
6
16%
76-90
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
7
32%
3
18%
76-90
Пропущено
9
28
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
7
25%
1-15
2
22%
2
7%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
4
44%
5
18%
61-75
2
22%
6
21%
76-90
Забито
48
24
24 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
6
13%
3
13%
1-15
9
19%
2
8%
16-30
9
19%
5
21%
31-45
8
17%
3
13%
46-60
6
13%
6
25%
61-75
10
21%
5
21%
76-90
Пропущено
16
66
6 В 1-м тайме 28
10 Во 2-м тайме 38
5 Пропускали первыми 20
12 Не пропускали 26
2
13%
10
15%
1-15
3
19%
9
14%
16-30
1
6%
9
14%
31-45
1
6%
14
21%
46-60
5
31%
12
18%
61-75
4
25%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|57
|23
|15
|19
|83 - 62
|84
|2.
|ЧФР Клуж
|30
|24
|4
|2
|48 - 16
|76
|3.
|ФКСБ
|29
|17
|8
|4
|53 - 28
|59
|4.
|Вииторул Констанца
|29
|14
|6
|9
|42 - 20
|48
|5.
|Волунтари
|29
|13
|8
|8
|31 - 26
|47
|6.
|Ботошани
|29
|11
|13
|5
|32 - 26
|46
|7.
|Арджеш
|29
|13
|6
|10
|26 - 21
|45
|8.
|Рапид Бухарест
|30
|9
|13
|8
|34 - 31
|40
|9.
|УТА Арад
|30
|9
|13
|8
|24 - 20
|40
|10.
|Сепси
|30
|9
|12
|9
|33 - 29
|39
|11.
|Киндия Тырговиште
|30
|8
|11
|11
|23 - 23
|35
|12.
|Миовени
|30
|6
|11
|13
|19 - 36
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|30
|6
|6
|18
|21 - 46
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|30
|4
|5
|21
|24 - 66
|17
|15.
|Академика Клинчени
|30
|3
|5
|22
|21 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|2
|0
|26 - 7
|41
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|1
|4
|24 - 8
|31
|5.
|Волунтари
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|15
|7
|3
|5
|13 - 11
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|5
|4
|12 - 9
|23
|9.
|Сепси
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Рапид Бухарест
|15
|5
|7
|3
|14 - 10
|22
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|2
|6
|7
|11 - 21
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|10
|7
|13
|42 - 39
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|11
|2
|2
|22 - 9
|35
|3.
|ФКСБ
|15
|7
|5
|3
|16 - 10
|26
|4.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|4
|6
|12 - 9
|19
|7.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|8.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|9.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|10.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|11.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|15
|2
|5
|8
|9 - 22
|11
|14.
|Академика Клинчени
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|15
|0
|2
|13
|7 - 38
|2