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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
4:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
0:1
4' Гол
Ало Батист
1:1
39' Гол
Дяк Чиприан
39' Желтая карточка
Филип Стелиано
45' Желтая карточка
Дан Петреску
45' Вторая желтая карточка
Филип Стелиано
2:1
51' Гол
Дебелюх Габриэл
3:1
58' Гол
Дебелюх Габриэл
69' Желтая карточка
Граовац Даниэль
4:1
76' Гол
Дебелюх Габриэл
79' Желтая карточка
Маня Кристьян
90'+3
89
Хиндрих
Отто
3
Бурка
Андрей
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
16
Сушич
Матео
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
45
Камора
Мауру
27
Петрила
Клаудиу
17
Дуганджич
Марко
12
Эшану
Михай
2
Моура
Габриэл
6
Эхманн
Марко
19
Ало
Батист
3
Раду
Йонуц
77
Alin
Florian
Buleica
8
Balthazar
Pierret
71
Карп
Кэтэлин
7
Филип
Стелиано
70
Морар
Влад
21
Грэдинару
Рэзван
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

36 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
22 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
52.8%
13.9%
12 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
16 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1ГА
0:3
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КР
2:1
ПЛ
0:1
С
2:2
ПЛ
0:1
ДА
2:3
ДА
1:2
ДА
1:0
К
2:1
К
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 9 0.3
Дяк Чиприан 8 (1) 0.27
Петрила Клаудиу 6 0.2
Омрани Билель 5 0.17
Костаче Ионуц 3 0.1
Сигурьонссон Рунар 3 0.1
Кипчу Александру 3 0.1
Алибек Денис 2 (1) 0.07
Бурка Андрей 2 0.07
Камора Мауру 1 0.03
Граовац Даниэль 1 0.03
Латовлевич Ясмин 1 0.03
Тахири Анас 1 0.03
Негуц Кристиан 1 0.03
Кулио Хуан 1 0.03
Буэнна Рашид 1 0.03
Паун-Александру Константин 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Сако Хади 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.27
Торже Андрей-Габриэль 6 (2) 0.2
Ивановски Мирко 3 (1) 0.1
Матей Космин 2 (1) 0.07
Патрике Разван 2 0.07
Antonio Bordusanu 1 0.03
Ало Батист 1 0.03
Карп Кэтэлин 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Морар Влад 0 0
Филип Стелиано 0 0
Иванов Антоний 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 6 0
Бордеяну Михай 4 1
Родригес Хонатан II 5 0
Бэлгрэдян Кристиан 3 1
Граовац Даниэль 4 0
Камора Мауру 2 1
Кулио Хуан 3 0
Кипчу Александру 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Дебелюх Габриэл 3 0
Латовлевич Ясмин 2 0
Костаче Ионуц 2 0
Маня Кристьян 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Иту Кэтэлин 2 0
Штефан Флорин 2 0
Дан Петреску 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сако Хади 1 0
Хиндрих Отто 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 10 2
Филип Стелиано 7 2
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Раду Йонуц 5 0
Эхманн Марко 3 1
Торже Андрей-Габриэль 4 0
Ивановски Мирко 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Balthazar Pierret 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Перрейра Криштиану 2 0
Эшану Михай 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Alin Florian Buleica 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Иванов Антоний 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
7
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 23
3
12%
2
29%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
5
19%
1
14%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
4
15%
1
14%
61-75
3
12%
2
29%
76-90

Пропущено

7
38
4 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
2
29%
3
8%
1-15
1
14%
7
18%
16-30
1
14%
7
18%
31-45
0
0%
8
21%
46-60
1
14%
7
18%
61-75
2
29%
6
16%
76-90

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
7
32%
3
18%
76-90

Пропущено

9
28
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
7
25%
1-15
2
22%
2
7%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
4
44%
5
18%
61-75
2
22%
6
21%
76-90

Забито

48
24
24 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
6
13%
3
13%
1-15
9
19%
2
8%
16-30
9
19%
5
21%
31-45
8
17%
3
13%
46-60
6
13%
6
25%
61-75
10
21%
5
21%
76-90

Пропущено

16
66
6 В 1-м тайме 28
10 Во 2-м тайме 38
5 Пропускали первыми 20
12 Не пропускали 26
2
13%
10
15%
1-15
3
19%
9
14%
16-30
1
6%
9
14%
31-45
1
6%
14
21%
46-60
5
31%
12
18%
61-75
4
25%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 57 23 15 19 83 - 62 84
2. ЧФР Клуж 30 24 4 2 48 - 16 76
3. ФКСБ 29 17 8 4 53 - 28 59
4. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
5. Волунтари 29 13 8 8 31 - 26 47
6. Ботошани 29 11 13 5 32 - 26 46
7. Арджеш 29 13 6 10 26 - 21 45
8. Рапид Бухарест 30 9 13 8 34 - 31 40
9. УТА Арад 30 9 13 8 24 - 20 40
10. Сепси 30 9 12 9 33 - 29 39
11. Киндия Тырговиште 30 8 11 11 23 - 23 35
12. Миовени 30 6 11 13 19 - 36 29
13. Газ-Метан Медиаш 30 6 6 18 21 - 46 24
14. Динамо Бухарест 30 4 5 21 24 - 66 17
15. Академика Клинчени 30 3 5 22 21 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 15 13 2 0 26 - 7 41
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 15 7 3 5 13 - 11 24
8. УТА Арад 15 6 5 4 12 - 9 23
9. Сепси 15 6 5 4 19 - 14 23
10. Рапид Бухарест 15 5 7 3 14 - 10 22
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 15 2 6 7 11 - 21 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Киндия Тырговиште 15 5 4 6 12 - 9 19
7. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
8. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
9. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
10. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
11. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 15 2 5 8 9 - 22 11
14. Академика Клинчени 15 1 2 12 9 - 34 5
15. Динамо Бухарест 15 0 2 13 7 - 38 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ЧФР Клуж 4:1 Динамо Бухарест онлайн

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