Какой промах! Octavian Popescu имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Волунтари

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Крецу Валентин из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок Тэнасе Флорин из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

41' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Волунтари

40' Octavian Popescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Тарновану Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Adrian Sut наказан за толчок Лопеш Марселу

36' Как он промахнулся? Эджума Малком имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Хороший удар издали нанес Радунович Ристо , но отличный сейв сделал Mihai Popa. Угловой.

35' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Эджума Малком из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

34' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Должен был быть гол! Кордя Андрей имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

28' Волунтари выполняет удар от ворот.

27' Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

24' Удар от ворот произведет ФКСБ

23' Какой промах! Раца Вадим имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

22' Лопеш Марселу наказан за толчок Adrian Sut

22' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Волунтари выполняет удар от ворот.

19' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи

18' Волунтари выполняет удар от ворот.

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

17' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Лопеш Марселу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

11' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' На стадионе зимние условия – снег начался.

10' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лопеш Марселу наказан за толчок Adrian Sut

8' Волунтари выполняет удар от ворот.

7' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Олару Дариус из команды ФКСБ пасует в штрафную, но Mihai Popa выходит и ловит мяч.

4' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

3' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Волунтари выполняет удар от ворот.

3' Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля