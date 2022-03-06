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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Волунтари
0'
18' Желтая карточка
Армаш Игорь
55'

Ход матча

18'
 
Армаш Игорь
46'
 
Влад Александру
Бричаг Марьюс

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Волунтари
1.65
3.68
8.20
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
55
Винисиус
Пауло
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
9
Попеску
Октавиан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
3
Мелеке
Ульрих
18
Тавареш
Элдер
22
Раца
Вадим
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
14
Лопеш
Марселу
ФКСБ
Волунтари

История личных встреч

ФКСБ
Волунтари

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 10 (6) 0.33
Попеску Октавиан 6 0.2
Георге Валентин 6 0.2
Стойка Янис 6 0.2
Кешерю Клаудиу 5 (2) 0.17
Кордя Андрей 4 (1) 0.13
Олару Дариус 2 0.07
Винисиус Пауло 2 0.07
Оайдэ Рэзван 2 0.07
Думитер Андрей 2 0.07
Эджума Малком 2 0.07
Кристя Юлиан 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Моруцан Олимпиу 1 0.03
Шут Адриан 1 0.03
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Шербан Сорин 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.23
Георге Ион 5 0.17
Немец Адам 5 0.17
Костин Кристиан 4 0.13
Будеску Константин 3 (2) 0.1
Лопеш Марселу 1 0.03
Фюлёп Лоран 1 0.03
Армаш Игорь 1 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Рикардинью XI 1 0.03
Тамаш Габриэль 1 0.03
Тавареш Элдер 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Дроппа Лукаш 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Попеску Октавиан 5 0
Шут Адриан 5 0
Кристя Юлиан 3 1
Крецу Валентин 4 0
Тэнасе Флорин 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шербан Сорин 2 1
Будеску Константин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Кордя Андрей 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Георге Валентин 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Стойка Янис 1 0
Думитер Андрей 1 0
Matei Tanasa 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 9 0
Армаш Игорь 6 0
Раца Вадим 6 0
Рикардинью XI 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Аким Космин 3 1
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 4 0
Фюлёп Лоран 3 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Idan Golan 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
10
13 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 23
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
4
11%
1
10%
31-45
4
11%
2
20%
46-60
9
25%
1
10%
61-75
10
28%
3
30%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

52
31
20 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 13
8
15%
2
6%
1-15
6
12%
6
19%
16-30
6
12%
2
6%
31-45
6
12%
5
16%
46-60
11
21%
6
19%
61-75
15
29%
10
32%
76-90

Пропущено

29
26
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
3
10%
2
8%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
8
28%
2
8%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
7
27%
61-75
3
10%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5
Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 57 23 15 19 83 - 62 84
2. ЧФР Клуж 30 24 4 2 48 - 16 76
3. ФКСБ 0:0 30 17 9 4 53 - 28 60
4. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
5. Волунтари 0:0 30 13 9 8 31 - 26 48
6. Ботошани 29 11 13 5 32 - 26 46
7. Арджеш 29 13 6 10 26 - 21 45
8. Рапид Бухарест 30 9 13 8 34 - 31 40
9. УТА Арад 30 9 13 8 24 - 20 40
10. Сепси 30 9 12 9 33 - 29 39
11. Киндия Тырговиште 30 8 11 11 23 - 23 35
12. Миовени 30 6 11 13 19 - 36 29
13. Газ-Метан Медиаш 30 6 6 18 21 - 46 24
14. Динамо Бухарест 30 4 5 21 24 - 66 17
15. Академика Клинчени 30 3 5 22 21 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 15 13 2 0 26 - 7 41
3. ФКСБ 0:0 15 10 4 1 37 - 18 34
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 0:0 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 15 7 3 5 13 - 11 24
8. УТА Арад 15 6 5 4 12 - 9 23
9. Сепси 15 6 5 4 19 - 14 23
10. Рапид Бухарест 15 5 7 3 14 - 10 22
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 15 2 6 7 11 - 21 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 0:0 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Киндия Тырговиште 15 5 4 6 12 - 9 19
7. Волунтари 0:0 15 4 6 5 10 - 15 18
8. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
9. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
10. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
11. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 15 2 5 8 9 - 22 11
14. Академика Клинчени 15 1 2 12 9 - 34 5
15. Динамо Бухарест 15 0 2 13 7 - 38 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Волунтари
1.65
3.68
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Волунтари онлайн

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