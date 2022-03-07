Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Арджеш

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Майлат Себастьян из команды Ботошани делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

46' Отличные скиллы показывает Майлат Себастьян , обводя своих соперников

46' Jaja не смог попасть в створ ударом издали

46' Тэнасе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Дава Джойским предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Арджеш

42' Роман Михай V не смог попасть в створ ударом издали

42' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Папа Энрико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Удар от ворот произведет Арджеш

39' Victor Dican не смог попасть в створ ударом издали

39' Шерони Алин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Рефери не любит споров - именно за это Харуц Денис сейчас получил желтую

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Victor Dican предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

33' Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Удар от ворот произведет Ботошани

32' Ганя Джордже решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Харуц Денис из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

25' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Арджеш

22' Victor Dican не смог попасть в створ ударом издали

22' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Турда Григоре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

16' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Арджеш

16' Jaja из команды Ботошани пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован

15' Цигэнашу Александр из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Арджеш выполняет удар от ворот.

13' Выглядело как неплохой момент. Майлат Себастьян из команды Ботошани закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

13' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Ботошани

11' Сербан Ионут II не смог попасть в створ ударом издали

11' Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Харуц Денис из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Арджеш начинает с центра поля