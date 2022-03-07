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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
1:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Арджеш
0'
32' Желтая карточка
Дава Джойским
36' Желтая карточка
Харуц Денис
41' Желтая карточка
Папа Энрико
46' Желтая карточка
Турда Григоре
1:0
53' Гол
Роман Михай
67' Желтая карточка
Тофан Костинел
1:1
71' Гол
Добросавлевичи Алин
1:2
81' Гол
Сед Ахмед
87'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
2
Харуц
Денис
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
20
Роман
Михай
V
24
Майлат
Себастьян
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
10
Тэнасе
Кристиан
19
Ганя
Джордже
Ботошани
Арджеш

История личных встреч

Ботошани
Арджеш

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.13
Роман Михай V 4 0.13
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.1
Папа Энрико 3 0.1
Дава Джойским 3 0.1
Эрве Каж 3 (1) 0.1
Жажа Коэльо 2 0.07
Роман Михай 2 0.07
Mateus Criciuma 2 0.07
Браун Кристофер 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Фили Реалдо 1 0.03
Тирковеану Андрей 1 0.03
Киндриш Андрей 1 0.03
Петковски Петар 1 0.03
Раковитан Богдан 1 0.03
Майлат Себастьян 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.1
Alexandru Isfan 3 0.1
Сербан Ионут II 3 (1) 0.1
Виана Диогу 2 0.07
Сед Ахмед 2 0.07
Фатаи Кехинде 2 0.07
Ариас Яфар 2 0.07
Турда Григоре 2 0.07
Латовлевич Ясмин 1 0.03
Joao Miguel 1 0.03
Думитру Кристиан 1 0.03
Думитрашку Денис 1 0.03
Палич Антун 1 0.03
Райнов Мартин 1 0.03
Добросавлевичи Алин 1 0.03
Ганя Джордже 1 0.03

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 11 0
Шерони Алин 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Браун Кристофер 6 0
Дава Джойским 6 0
Папа Энрико 6 0
Тирковеану Андрей 4 1
Эджума Малком 3 1
Роман Михай 4 0
Жажа Коэльо 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Онгенда Эрвин 3 0
Лупета Жуси 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Mateus Criciuma 3 0
Пап Эдуард 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Харуц Денис 2 0
Сила Ришар 2 0
Victor Dican 2 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Andrei Dragu 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Турда Григоре 7 0
Райнов Мартин 6 0
Сербан Ионут II 6 0
Меца Давид 5 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Тофан Костинел 4 0
Думитру Кристиан 2 1
Греаб Александру 3 0
Хонциу Георгиан 3 0
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Сед Ахмед 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Alexandru Isfan 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Телес Руан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
5
38%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
4
33%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
8
50%
5
42%
76-90

Забито

32
25
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 12
4
13%
4
16%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
22%
8
32%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
2
8%
6
27%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
12
46%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0
Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 57 23 15 19 83 - 62 84
2. ЧФР Клуж 30 24 4 2 48 - 16 76
3. ФКСБ 30 18 8 4 54 - 28 62
4. Арджеш 2:1 30 14 6 10 28 - 22 48
5. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
6. Волунтари 30 13 8 9 31 - 27 47
7. Ботошани 1:2 30 11 13 6 33 - 28 46
8. Рапид Бухарест 30 9 13 8 34 - 31 40
9. УТА Арад 30 9 13 8 24 - 20 40
10. Сепси 30 9 12 9 33 - 29 39
11. Киндия Тырговиште 30 8 11 11 23 - 23 35
12. Миовени 30 6 11 13 19 - 36 29
13. Газ-Метан Медиаш 30 6 6 18 21 - 46 24
14. Динамо Бухарест 30 4 5 21 24 - 66 17
15. Академика Клинчени 30 3 5 22 21 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 15 13 2 0 26 - 7 41
3. ФКСБ 15 11 3 1 38 - 18 36
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Арджеш 2:1 15 7 3 5 13 - 11 24
7. Ботошани 1:2 15 6 6 3 17 - 12 24
8. УТА Арад 15 6 5 4 12 - 9 23
9. Сепси 15 6 5 4 19 - 14 23
10. Рапид Бухарест 15 5 7 3 14 - 10 22
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 15 2 6 7 11 - 21 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Арджеш 2:1 15 7 3 5 15 - 11 24
5. Ботошани 1:2 15 5 7 3 16 - 16 22
6. Киндия Тырговиште 15 5 4 6 12 - 9 19
7. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
8. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
9. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
10. Волунтари 15 4 5 6 10 - 16 17
11. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 15 2 5 8 9 - 22 11
14. Академика Клинчени 15 1 2 12 9 - 34 5
15. Динамо Бухарест 15 0 2 13 7 - 38 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Ботошани
Ничья
Арджеш
2.33
4.60
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