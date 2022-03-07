Румыния: Первая лига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 87'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
32' Желтая карточкаДава Джойским
36' Желтая карточкаХаруц Денис
41' Желтая карточкаПапа Энрико
46' Желтая карточкаТурда Григоре
1:0
53' ГолРоман Михай
67' Желтая карточкаТофан Костинел
1:1
71' ГолДобросавлевичи Алин
1:2
81' ГолСед Ахмед
Ход матча
32'
36'
41'
46'
53'
1:0
67'
71'
81'
1:2
Владение мячом
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Ботошани
Арджеш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.13
|Роман Михай V
|4
|0.13
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.1
|Папа Энрико
|3
|0.1
|Дава Джойским
|3
|0.1
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.1
|Жажа Коэльо
|2
|0.07
|Роман Михай
|2
|0.07
|Mateus Criciuma
|2
|0.07
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Фили Реалдо
|1
|0.03
|Тирковеану Андрей
|1
|0.03
|Киндриш Андрей
|1
|0.03
|Петковски Петар
|1
|0.03
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Майлат Себастьян
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.1
|Alexandru Isfan
|3
|0.1
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.1
|Виана Диогу
|2
|0.07
|Сед Ахмед
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|2
|0.07
|Ариас Яфар
|2
|0.07
|Турда Григоре
|2
|0.07
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.03
|Joao Miguel
|1
|0.03
|Думитру Кристиан
|1
|0.03
|Думитрашку Денис
|1
|0.03
|Палич Антун
|1
|0.03
|Райнов Мартин
|1
|0.03
|Добросавлевичи Алин
|1
|0.03
|Ганя Джордже
|1
|0.03
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|11
|0
|Шерони Алин
|7
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Браун Кристофер
|6
|0
|Дава Джойским
|6
|0
|Папа Энрико
|6
|0
|Тирковеану Андрей
|4
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Роман Михай
|4
|0
|Жажа Коэльо
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Лупета Жуси
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Mateus Criciuma
|3
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Харуц Денис
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Турда Григоре
|7
|0
|Райнов Мартин
|6
|0
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Меца Давид
|5
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Тофан Костинел
|4
|0
|Думитру Кристиан
|2
|1
|Греаб Александру
|3
|0
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Сед Ахмед
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Alexandru Isfan
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
5
38%
61-75
4
25%
5
38%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
4
33%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
8
50%
5
42%
76-90
Забито
32
25
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 12
4
13%
4
16%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
22%
8
32%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
2
8%
6
27%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
12
46%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0
Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|57
|23
|15
|19
|83 - 62
|84
|2.
|ЧФР Клуж
|30
|24
|4
|2
|48 - 16
|76
|3.
|ФКСБ
|30
|18
|8
|4
|54 - 28
|62
|4.
|Арджеш
|2:1
|30
|14
|6
|10
|28 - 22
|48
|5.
|Вииторул Констанца
|29
|14
|6
|9
|42 - 20
|48
|6.
|Волунтари
|30
|13
|8
|9
|31 - 27
|47
|7.
|Ботошани
|1:2
|30
|11
|13
|6
|33 - 28
|46
|8.
|Рапид Бухарест
|30
|9
|13
|8
|34 - 31
|40
|9.
|УТА Арад
|30
|9
|13
|8
|24 - 20
|40
|10.
|Сепси
|30
|9
|12
|9
|33 - 29
|39
|11.
|Киндия Тырговиште
|30
|8
|11
|11
|23 - 23
|35
|12.
|Миовени
|30
|6
|11
|13
|19 - 36
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|30
|6
|6
|18
|21 - 46
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|30
|4
|5
|21
|24 - 66
|17
|15.
|Академика Клинчени
|30
|3
|5
|22
|21 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|2
|0
|26 - 7
|41
|3.
|ФКСБ
|15
|11
|3
|1
|38 - 18
|36
|4.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|1
|4
|24 - 8
|31
|5.
|Волунтари
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|6.
|Арджеш
|2:1
|15
|7
|3
|5
|13 - 11
|24
|7.
|Ботошани
|1:2
|15
|6
|6
|3
|17 - 12
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|5
|4
|12 - 9
|23
|9.
|Сепси
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Рапид Бухарест
|15
|5
|7
|3
|14 - 10
|22
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|2
|6
|7
|11 - 21
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|10
|7
|13
|42 - 39
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|11
|2
|2
|22 - 9
|35
|3.
|ФКСБ
|15
|7
|5
|3
|16 - 10
|26
|4.
|Арджеш
|2:1
|15
|7
|3
|5
|15 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|1:2
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|4
|6
|12 - 9
|19
|7.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|8.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|9.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|10.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|10 - 16
|17
|11.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|15
|2
|5
|8
|9 - 22
|11
|14.
|Академика Клинчени
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|15
|0
|2
|13
|7 - 38
|2