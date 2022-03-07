Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Ион Облеменко
11' Желтая карточкаКрецу Александру
Ход матча
11'
Владение мячом
2
Папп
Пол
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
-
21 Dan Sirbu
-
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Вииторул Констанца
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
32 матча
40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (4)
|0.17
|Маркович Йован
|9
|0.16
|Густаво Важенин
|8
|0.14
|Claudiu Cristian Balan
|8 (2)
|0.14
|Andrea Compagno
|7
|0.12
|Кымпану Георге
|6
|0.1
|William Baeten
|5
|0.09
|Кольич Элвир
|4
|0.07
|Сидибе Секу
|4
|0.07
|Баярам Штефан
|4
|0.07
|Нистор Дан
|3
|0.05
|Бауса Хуан
|3
|0.05
|Банку Никусор
|2
|0.03
|Вынэ Йонуц
|2
|0.03
|Рогульич Анте
|2
|0.03
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Radu Alexandru Negru
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Atanas Ioan Trica
|1
|0.02
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Ондан Терелл
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|15 (4)
|0.5
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.27
|Чобану Андрей
|2
|0.07
|Молдовяну Роберт
|2
|0.07
|Неделку Драгош
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Ганя Джордже
|2
|0.07
|Де Нойер Брадлей
|1
|0.03
|Дюссо Дамьен
|1
|0.03
|Грамени Константин
|1
|0.03
|Пурече Флориан
|1
|0.03
|Раду Бобок
|1
|0.03
|Янку Габриэль
|1
|0.03
|Enes Sali
|1
|0.03
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|10
|0
|Банку Никусор
|8
|0
|Крецу Александру
|5
|1
|Constantin Albu
|5
|1
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|William Baeten
|6
|0
|Andrea Compagno
|4
|1
|Асамоа Самуэль
|5
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|5
|0
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|Баярам Штефан
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Бушу Сорин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Папп Пол
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Sorin Mogosanu
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Младен Себастьян
|4
|0
|Пурече Флориан
|4
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
44
18
16 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 4
34 Не забивали 21
4
9%
1
6%
1-15
9
20%
3
17%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
13
30%
30%
4
22%
46-60
5
11%
1
6%
61-75
10
23%
7
39%
76-90
Пропущено
24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
5
21%
3
25%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
7
29%
29%
2
17%
76-90
Забито
41
25
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
37 Не забивали 18
5
12%
6
24%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
8
20%
4
16%
31-45
8
20%
6
24%
46-60
5
12%
1
4%
61-75
11
27%
7
28%
76-90
Пропущено
36
7
21 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 3
22 Не пропускали 5
9
25%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
28%
1
14%
31-45
4
11%
1
14%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
6
17%
5
71%
76-90
Забито
85
43
33 В 1-м тайме 17
52 Во 2-м тайме 26
32 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
9
11%
7
16%
1-15
13
15%
4
9%
16-30
11
13%
6
14%
31-45
21
25%
10
23%
46-60
10
12%
2
5%
61-75
21
25%
14
33%
76-90
Пропущено
60
19
30 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 12
20 Пропускали первыми 11
37 Не пропускали 14
10
17%
1
5%
1-15
5
8%
2
11%
16-30
15
25%
4
21%
31-45
8
13%
3
16%
46-60
9
15%
2
11%
61-75
13
22%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8
Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|58
|23
|16
|19
|83 - 62
|85
|2.
|ЧФР Клуж
|30
|24
|4
|2
|48 - 16
|76
|3.
|ФКСБ
|30
|18
|8
|4
|54 - 28
|62
|4.
|Вииторул Констанца
|0:0
|30
|14
|7
|9
|42 - 20
|49
|5.
|Арджеш
|30
|14
|6
|10
|28 - 22
|48
|6.
|Волунтари
|30
|13
|8
|9
|31 - 27
|47
|7.
|Ботошани
|30
|11
|13
|6
|33 - 28
|46
|8.
|Рапид Бухарест
|30
|9
|13
|8
|34 - 31
|40
|9.
|УТА Арад
|30
|9
|13
|8
|24 - 20
|40
|10.
|Сепси
|30
|9
|12
|9
|33 - 29
|39
|11.
|Киндия Тырговиште
|30
|8
|11
|11
|23 - 23
|35
|12.
|Миовени
|30
|6
|11
|13
|19 - 36
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|30
|6
|6
|18
|21 - 46
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|30
|4
|5
|21
|24 - 66
|17
|15.
|Академика Клинчени
|30
|3
|5
|22
|21 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|30
|15
|9
|6
|43 - 25
|54
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|2
|0
|26 - 7
|41
|3.
|ФКСБ
|15
|11
|3
|1
|38 - 18
|36
|4.
|Вииторул Констанца
|0:0
|15
|10
|1
|4
|24 - 8
|31
|5.
|Волунтари
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|6.
|Арджеш
|15
|7
|3
|5
|13 - 11
|24
|7.
|Ботошани
|15
|6
|6
|3
|17 - 12
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|5
|4
|12 - 9
|23
|9.
|Сепси
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Рапид Бухарест
|15
|5
|7
|3
|14 - 10
|22
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|2
|6
|7
|11 - 21
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|30
|10
|7
|13
|42 - 39
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|11
|2
|2
|22 - 9
|35
|3.
|ФКСБ
|15
|7
|5
|3
|16 - 10
|26
|4.
|Арджеш
|15
|7
|3
|5
|15 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|4
|6
|12 - 9
|19
|7.
|Вииторул Констанца
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 12
|18
|8.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|9.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|10.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|10 - 16
|17
|11.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|15
|2
|5
|8
|9 - 22
|11
|14.
|Академика Клинчени
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|15
|0
|2
|13
|7 - 38
|2