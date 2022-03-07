Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Судье надоело, что Пильячелли Мирко тянет время и он наказал его горчичником

90' Плохо сыграл Крецу Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Грамени Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Бетанкор Хефте пробует нанести удар издали, но Mirko Pigliacelli держит все под контролем

75' Конт Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Плохо сыграл Грамени Константин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Michael Omoh совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Рогульич Анте

64' Конт Антуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Крецу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Плохо сыграл Ларие Йонуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Отличные скиллы показывает Банку Никусор , обводя своих соперников

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Какой промах! Иван Андрей имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

52' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Банку Никусор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Папп Пол не смог попасть в створ ударом издали

49' Плохо сыграл Артян Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

48' Плохо сыграл Eduard Radaslavescu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Густаво Важенин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара