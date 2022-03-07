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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
11' Желтая карточка
Крецу Александру
1:0
44' Гол
Папп Пол
71' Желтая карточка
Michael Omoh
90' Желтая карточка
Пильячелли Мирко
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
14
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
22
Густаво
Важенин
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
6
Де
Нойер
Брадлей
11
Чобану
Андрей
16
Неделку
Драгош
30
Пурече
Флориан
7
Питу
Алекси
10
Бетанкор
Хефте
9
Петре
Адриан
Университатя Крайова
Вииторул Констанца

История личных встреч

Университатя Крайова
Вииторул Констанца

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

32 матча

40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.17
Маркович Йован 9 0.16
Густаво Важенин 8 0.14
Claudiu Cristian Balan 8 (2) 0.14
Andrea Compagno 7 0.12
Кымпану Георге 6 0.1
William Baeten 5 0.09
Кольич Элвир 4 0.07
Сидибе Секу 4 0.07
Баярам Штефан 4 0.07
Нистор Дан 3 0.05
Бауса Хуан 3 0.05
Банку Никусор 2 0.03
Вынэ Йонуц 2 0.03
Рогульич Анте 2 0.03
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Radu Alexandru Negru 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Папп Пол 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Крецу Александру 0 0
Ондан Терелл 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 15 (4) 0.5
Петре Адриан 8 (2) 0.27
Чобану Андрей 2 0.07
Молдовяну Роберт 2 0.07
Неделку Драгош 2 0.07
Гицэ Вирджил 2 0.07
Ганя Джордже 2 0.07
Де Нойер Брадлей 1 0.03
Дюссо Дамьен 1 0.03
Грамени Константин 1 0.03
Пурече Флориан 1 0.03
Раду Бобок 1 0.03
Янку Габриэль 1 0.03
Enes Sali 1 0.03
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Eduard Radaslavescu 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 10 0
Банку Никусор 8 0
Крецу Александру 5 1
Constantin Albu 5 1
Radu Alexandru Negru 6 0
William Baeten 6 0
Andrea Compagno 4 1
Асамоа Самуэль 5 0
Ван Дурмен Бенжамен 5 0
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
Баярам Штефан 4 0
Нистор Дан 3 0
Бушу Сорин 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Бауса Хуан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Матею Александру 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Sorin Mogosanu 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Младен Себастьян 4 0
Пурече Флориан 4 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Артян Андрей 4 0
Дюссо Дамьен 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Michael Omoh 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Неделку Драгош 1 0
Раду Бобок 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

45
18
17 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 4
34 Не забивали 22
4
9%
1
6%
1-15
9
20%
3
17%
16-30
4
9%
2
11%
31-45
13
29%
4
22%
46-60
5
11%
1
6%
61-75
10
22%
7
39%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
1
4%
1
8%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
5
21%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

41
25
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
38 Не забивали 19
5
12%
6
24%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
8
20%
4
16%
31-45
8
20%
6
24%
46-60
5
12%
1
4%
61-75
11
27%
7
28%
76-90

Пропущено

36
7
21 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 3
22 Не пропускали 5
9
25%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
28%
1
14%
31-45
4
11%
1
14%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
6
17%
5
71%
76-90

Забито

86
43
34 В 1-м тайме 17
52 Во 2-м тайме 26
33 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
9
10%
7
16%
1-15
13
15%
4
9%
16-30
12
14%
6
14%
31-45
21
24%
10
23%
46-60
10
12%
2
5%
61-75
21
24%
14
33%
76-90

Пропущено

60
20
30 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 12
20 Пропускали первыми 12
37 Не пропускали 15
10
17%
1
5%
1-15
5
8%
2
10%
16-30
15
25%
5
25%
31-45
8
13%
3
15%
46-60
9
15%
2
10%
61-75
13
22%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8
Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 58 24 15 19 84 - 62 87
2. ЧФР Клуж 30 24 4 2 48 - 16 76
3. ФКСБ 30 18 8 4 54 - 28 62
4. Арджеш 30 14 6 10 28 - 22 48
5. Вииторул Констанца 30 14 6 10 42 - 21 48
6. Волунтари 30 13 8 9 31 - 27 47
7. Ботошани 30 11 13 6 33 - 28 46
8. Рапид Бухарест 30 9 13 8 34 - 31 40
9. УТА Арад 30 9 13 8 24 - 20 40
10. Сепси 30 9 12 9 33 - 29 39
11. Киндия Тырговиште 30 8 11 11 23 - 23 35
12. Миовени 30 6 11 13 19 - 36 29
13. Газ-Метан Медиаш 30 6 6 18 21 - 46 24
14. Динамо Бухарест 30 4 5 21 24 - 66 17
15. Академика Клинчени 30 3 5 22 21 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 16 8 6 44 - 25 56
2. ЧФР Клуж 15 13 2 0 26 - 7 41
3. ФКСБ 15 11 3 1 38 - 18 36
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Арджеш 15 7 3 5 13 - 11 24
7. Ботошани 15 6 6 3 17 - 12 24
8. УТА Арад 15 6 5 4 12 - 9 23
9. Сепси 15 6 5 4 19 - 14 23
10. Рапид Бухарест 15 5 7 3 14 - 10 22
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 15 2 6 7 11 - 21 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Арджеш 15 7 3 5 15 - 11 24
5. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
6. Киндия Тырговиште 15 5 4 6 12 - 9 19
7. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
8. Вииторул Констанца 15 4 5 6 18 - 13 17
9. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
10. Волунтари 15 4 5 6 10 - 16 17
11. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 15 2 5 8 9 - 22 11
14. Академика Клинчени 15 1 2 12 9 - 34 5
15. Динамо Бухарест 15 0 2 13 7 - 38 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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