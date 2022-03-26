У Баха после верховой борьбы с Аке разбито ухо и течёт кровь. Арбитр отправил Александра к медикам за пределы поля.

Баху медики накладывают повязку на голову, а хозяева прижали соперника к штрафной площади.

32' Бергвейн слева сделал пас к воротам на Блинда, чей удар заблокировал Нельссон.

31' Датчане пошли в прессинг на чужую половину поля.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

АКЕ!!! Хозяева разыграли угловой удар. Бергёйс слева навесил к воротам, где Аке головой вколотил мяч в сетку.

27' Дюмфрис неудачно приземлился на газон после верховой борьбы в центре поля. Дензелу потребовалась помощь медиков.

26' Замена в составе сборной Дании: вместо Томаса Дилейни на поле вышел Кристиан Норгор.

25' Дилейни потребовалась помощь медиков. Томас сидит на газоне у центрального круга и ждёт медиков.

24' Бергёйс с линии штрафной площади пробил низом в правый угол. Шмейхель смог выбросить ногу в сторону и отбить мяч.

23' Бергвейн справа убежал вперёд и сделал неточный пас в центр на Депая. Шмейхель сыграл на перехвате.

22' Аке на фланге выбил мяч у Линнстрема.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ВЕСТЕРГОР!!! Дилейни со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил налево к Меле, чью подачу к воротам головой удачно завершил Вестергор.

19' Бергёйс сбил Винда. Тридцать метров до ворот.

18' Поульсен забрался в офсайд.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕРГВЕЙН!!! Блинд слева навесил в центр штрафной площади, где Бервейн головой прицельно пробил в левый угол ворот.

15' Блинд на фланге чисто отобрал мяч у Баха и начал атаку уже своей команды.

14' Поульсен на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Де Лихта.

13' Хозяева разыграли угловой удар. Депай слева с острого угла пробил по воротам. Шмейхель стоял у штанги и мяч смог остановить.

13' Бергвейн с девятнадцати метров пробил в левый угол. Шмейхель в прыжке смог отвести угрозу от ворот.

12' Дилейни у центрального круга сыграл рукой.

11' Навес Депая справа в центр штрафной площади прервал Вестергор.

10' Бергёйс разыграл угловой удар с Депаем. Доставить мяч к воротам соперников хозяевам не удалось.

8' Ван Дейк в центральном круге сбил Поульсена.

7' Датчане с мячом не торопятся продвигаться вперёд. Даже при розыгрыше "стандартов" передачи следуют назад.

6' Де Лихт в центре поля сбил Поульсена.

4' Ван Дейк с тридцати двух метров пробил по центру ворот. Шмейхель немного размялся, поймав мяч.

3' Де Йонг прошёл по центру вперёд и покатил мяч направо на Депая, который с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.

2' Сборная Голландии играет в оранжевой форме, сборная Дании - в белой.