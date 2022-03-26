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Голландия
FIFA #11
3:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Дания
FIFA #10
0'
1:0
16' Гол
Бергвейн Стевен
1:1
20' Гол
Вестергор Янник
2:1
29' Гол
Аке Натан
3:1
38' Пенальти
Депай Мемфис
38'

Ход матча

16'
Бергвейн Стевен
1:0
20'
1:1
Вестергор Янник
24'
 
Норгор Кристиан
Дилейни Томас
29'
Аке Натан
2:1
38'
Депай Мемфис
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 115
Голландия 77.4% (89)
X 19.1% (22)
Дания 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Дания
1.96
3.75
5.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Флеккен
Марк
3
Де
Лихт
Маттайс
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
20
Коопмейнерс
Теун
21
Де
Йонг
Френки
17
Блинд
Дэйли
11
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
10
Депай
Мемфис
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Нельссон
Виктор
3
Вестергор
Янник
14
Бах
Александр
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Дилейни
Томас
5
Меле
Йоаким
18
Линнстрем
Йеспер
19
Винд
Жонас
20
Поульсен
Юссуф
Голландия
Дания

История личных встреч

Голландия
Дания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
0:1
ЧМ
2:0
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1
  • Первый тайм
  • Пенальти
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ДЕПАЙ!!!
  • Желтая карточка
    37'
    Жёлтая карточка Вестергору.
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти! Вестергор в штрафной площади сбил Бергёйса.
  • 34'
    Баху медики накладывают повязку на голову, а хозяева прижали соперника к штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    33'
    У Баха после верховой борьбы с Аке разбито ухо и течёт кровь. Арбитр отправил Александра к медикам за пределы поля.
  • 32'
    Бергвейн слева сделал пас к воротам на Блинда, чей удар заблокировал Нельссон.
  • 31'
    Датчане пошли в прессинг на чужую половину поля.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    АКЕ!!! Хозяева разыграли угловой удар. Бергёйс слева навесил к воротам, где Аке головой вколотил мяч в сетку.
  • Травма, повреждение
    27'
    Дюмфрис неудачно приземлился на газон после верховой борьбы в центре поля. Дензелу потребовалась помощь медиков.
  • Замена
    26'
    Замена в составе сборной Дании: вместо Томаса Дилейни на поле вышел Кристиан Норгор.
  • Травма, повреждение
    25'
    Дилейни потребовалась помощь медиков. Томас сидит на газоне у центрального круга и ждёт медиков.
  • Опасный момент
    24'
    Бергёйс с линии штрафной площади пробил низом в правый угол. Шмейхель смог выбросить ногу в сторону и отбить мяч.
  • 23'
    Бергвейн справа убежал вперёд и сделал неточный пас в центр на Депая. Шмейхель сыграл на перехвате.
  • 22'
    Аке на фланге выбил мяч у Линнстрема.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ВЕСТЕРГОР!!! Дилейни со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил налево к Меле, чью подачу к воротам головой удачно завершил Вестергор.
  • Фол, нарушение
    19'
    Бергёйс сбил Винда. Тридцать метров до ворот.
  • Офсайд
    18'
    Поульсен забрался в офсайд.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕРГВЕЙН!!! Блинд слева навесил в центр штрафной площади, где Бервейн головой прицельно пробил в левый угол ворот.
  • 15'
    Блинд на фланге чисто отобрал мяч у Баха и начал атаку уже своей команды.
  • 14'
    Поульсен на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Де Лихта.
  • Угловой
    13'
    Хозяева разыграли угловой удар. Депай слева с острого угла пробил по воротам. Шмейхель стоял у штанги и мяч смог остановить.
  • Опасный момент
    13'
    Бергвейн с девятнадцати метров пробил в левый угол. Шмейхель в прыжке смог отвести угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дилейни у центрального круга сыграл рукой.
  • 11'
    Навес Депая справа в центр штрафной площади прервал Вестергор.
  • Угловой
    10'
    Бергёйс разыграл угловой удар с Депаем. Доставить мяч к воротам соперников хозяевам не удалось.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ван Дейк в центральном круге сбил Поульсена.
  • 7'
    Датчане с мячом не торопятся продвигаться вперёд. Даже при розыгрыше "стандартов" передачи следуют назад.
  • Фол, нарушение
    6'
    Де Лихт в центре поля сбил Поульсена.
  • 4'
    Ван Дейк с тридцати двух метров пробил по центру ворот. Шмейхель немного размялся, поймав мяч.
  • 3'
    Де Йонг прошёл по центру вперёд и покатил мяч направо на Депая, который с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.
  • 2'
    Сборная Голландии играет в оранжевой форме, сборная Дании - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Йохан Кройф Арене"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Голландия 3:1 Дания

Исход игры
Голландия
77.4% (89)
Ничья
19.1% (22)
Дания
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (80)
Меньше
24.53% (26)
Обе команды забьют
Да
85.85% (91)
Нет
14.15% (15)
Популярный счёт
2:1 Голландия
50.4% (58)
1:1 Ничья
10.4% (12)
1:0 Голландия
9.6% (11)
3:1 Голландия
8.7% (10)
2:2 Ничья
6.1% (7)
3:2 Голландия
1.7% (2)
2:0 Голландия
1.7% (2)
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