3:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
16' ГолБергвейн Стевен
1:1
20' ГолВестергор Янник
2:1
29' ГолАке Натан
3:1
38' ПенальтиДепай Мемфис
Ход матча
16'
1:0
20'
1:1
29'
2:1
38'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
17
Блинд
Дэйли
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
-
14 Классен ДэвиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
История личных встреч
Голландия
Дания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1
Прогнозы на матч Голландия 3:1 Дания
Исход игры
Голландия
77.4% (89)
Ничья
19.1% (22)
Дания
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (80)
Меньше
24.53% (26)
Обе команды забьют
Да
85.85% (91)
Нет
14.15% (15)
Популярный счёт
2:1 Голландия
50.4% (58)
1:1 Ничья
10.4% (12)
1:0 Голландия
9.6% (11)
3:1 Голландия
8.7% (10)
2:2 Ничья
6.1% (7)
3:2 Голландия
1.7% (2)
2:0 Голландия
1.7% (2)
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