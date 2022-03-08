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Стадион: Йохан Кройф Арена
История личных встреч
Голландия
Дания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1
Прогнозы на матч Голландия - Дания
Исход игры
Голландия
90.7% (39)
Ничья
9.3% (4)
Дания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
83.72% (36)
Меньше
16.28% (7)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
2:1 Голландия
60.5% (26)
3:1 Голландия
11.6% (5)
1:0 Голландия
7% (3)
3:2 Голландия
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
1:1 Ничья
4.7% (2)
2:0 Голландия
4.7% (2)
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