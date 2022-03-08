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Голландия
FIFA #11
 
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Стадион:
Дания
FIFA #10
Прогнозы 43
Голландия 90.7% (39)
X 9.3% (4)
Дания 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Дания
1.96
3.88
4.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Голландия
Дания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
0:1
ЧМ
2:0
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 43
    Голландия 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Дания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Дания
    1.96
    3.88
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Голландия - Дания онлайн

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    Прогнозы на матч Голландия - Дания

    Исход игры
    Голландия
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Дания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.72% (36)
    Меньше
    16.28% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    60.5% (26)
    3:1 Голландия
    11.6% (5)
    1:0 Голландия
    7% (3)
    3:2 Голландия
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    2:0 Голландия
    4.7% (2)
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    Голландия
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