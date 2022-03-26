10
Модрич
Лука
17
Будимир
Анте
1
Облак
Ян
14
Куртич
Ясмин
10
Зайц
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Майер ЛовроПолузащитник
-
14 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Оршич МиславНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фрелих ЖигаВратарь
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Хорватия
Словения
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2
Словения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4
Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0
Прогнозы на матч Хорватия - Словения
Исход игры
Хорватия
95.6% (109)
Ничья
3.5% (4)
Словения
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (46)
Меньше
55.77% (58)
Обе команды забьют
Да
46.15% (48)
Нет
53.85% (56)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
36% (41)
2:0 Хорватия
26.3% (30)
1:0 Хорватия
21.1% (24)
3:1 Хорватия
3.5% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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