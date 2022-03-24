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Хорватия
FIFA #18
 
Позже
Словения
FIFA #64
Прогнозы 45
Хорватия 97.8% (44)
X 0% (0)
Словения 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Словения
1.55
3.95
7.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Хорватия
Словения

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
1:0
ТМС
2:3

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2
Словения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4
Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 6 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Хорватия 97.8% (44)
    X 0% (0)
    Словения 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Словения
    1.55
    3.95
    7.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хорватия - Словения онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия - Словения

    Исход игры
    Хорватия
    97.8% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Словения
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    37.8% (17)
    2:0 Хорватия
    33.3% (15)
    1:0 Хорватия
    20% (9)
    3:1 Хорватия
    6.7% (3)
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    Хорватия
    Словения

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