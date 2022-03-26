3
Шоу
Люк
10
Фоден
Фил
11
Маунт
Мэйсон
12
Омлин
Йонас
10
Джака
Гранит
17
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Шоу ЛюкПолузащитник
-
10 Фоден ФилПолузащитник
-
11 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Поуп НикВратарь
-
15 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
-
14 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
16 Грилиш ДжекНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Омлин ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Зачири АндиПолузащитник
-
14 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Соу ДжибрильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Англия
Швейцария
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5
Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0
Швейцария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1 Бельгия - Швейцария 2:1 Германия - Швейцария 3:3
Прогнозы на матч Англия - Швейцария
Исход игры
Англия
89.1% (114)
Ничья
8.6% (11)
Швейцария
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.35% (69)
Меньше
33.65% (35)
Обе команды забьют
Да
70.19% (73)
Нет
29.81% (31)
Популярный счёт
2:1 Англия
44.5% (57)
1:0 Англия
12.5% (16)
2:0 Англия
10.9% (14)
3:1 Англия
6.3% (8)
1:1 Ничья
3.9% (5)
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