История личных встреч
Англия
Швейцария
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5
Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0
Швейцария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1 Бельгия - Швейцария 2:1 Германия - Швейцария 3:3
Прогнозы на матч Англия - Швейцария
Исход игры
Англия
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Швейцария
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (30)
Меньше
30.23% (13)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Англия
59.1% (26)
1:0 Англия
13.6% (6)
2:0 Англия
13.6% (6)
3:1 Англия
6.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!