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Англия
FIFA #5
 
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Стадион:
Швейцария
FIFA #14

История личных встреч

Англия
Швейцария

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ТМС
1:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:2
Е2
2:2
Е2
1:3
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5
Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0
Швейцария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1 Бельгия - Швейцария 2:1 Германия - Швейцария 3:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Англия 95.5% (42)
    X 2.3% (1)
    Швейцария 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Швейцария
    1.80
    3.72
    5.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Англия - Швейцария онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Швейцария

    Исход игры
    Англия
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Швейцария
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    59.1% (26)
    1:0 Англия
    13.6% (6)
    2:0 Англия
    13.6% (6)
    3:1 Англия
    6.8% (3)
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    Англия
    Швейцария

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