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Стадион: Корнелья-Эль Прат
История личных встреч
Испания
Албания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2
Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1
Албания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1
Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2
Прогнозы на матч Испания - Албания
Исход игры
Испания
100% (43)
Ничья
0% (0)
Албания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
16.28% (7)
Нет
83.72% (36)
Популярный счёт
2:0 Испания
39.5% (17)
3:0 Испания
30.2% (13)
4:0 Испания
11.6% (5)
2:1 Испания
9.3% (4)
3:1 Испания
7% (3)
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