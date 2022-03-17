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Испания
FIFA #7
 
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Стадион:
Албания
FIFA #63
Прогнозы 43
Испания 100% (43)
X 0% (0)
Албания 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Албания
1.16
7.60
25.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Испания
Албания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
0:2

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2
Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1
Албания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1
Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 43
    Испания 100% (43)
    X 0% (0)
    Албания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Албания
    1.16
    7.60
    25.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Испания - Албания онлайн

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    Прогнозы на матч Испания - Албания

    Исход игры
    Испания
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Албания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    16.28% (7)
    Нет
    83.72% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    39.5% (17)
    3:0 Испания
    30.2% (13)
    4:0 Испания
    11.6% (5)
    2:1 Испания
    9.3% (4)
    3:1 Испания
    7% (3)
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    Испания
    Албания

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