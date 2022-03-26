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Германия
FIFA #12
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Израиль
FIFA #80
0'
1:0
36' Гол
Хаверц Кай
37'

Ход матча

36'
Хаверц Кай
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 120
Германия 98.3% (118)
X 1.7% (2)
Израиль 0% (0)
0
выиграет Германия, со счетом 3:0
Германия после прихода Ханс-Дитера Флика разогналась не на шутку - семь побед кряду с общей разницей... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Израиль
1.16
9.68
18.00
Все Коэффициенты
Новости
22
Тер
Штеген
Марк-Андре
5
Керер
Тило
16
Та
Джонатан
23
Шлоттербек
Нико
3
Раум
Давид
15
Вайгль
Юлиан
21
Гюндоган
Илкай
7
Дракслер
Юлиан
14
Мусиала
Джамал
11
Хаверц
Кай
9
Вернер
Тимо
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
4
Битон
Нир
13
Гольдберг
Шон
12
Менахем
Сун
6
Авраам
Авив
8
Перец
Дор
16
Абу-Фани
Мохаммад
11
Манор
Соломон
10
Даббур
Мунас
15
Барибо
Тай
Германия
Израиль

История личных встреч

Германия
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
2:0

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1
Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2
Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    36'
    Против Керера были нарушены правила на половине поля сборной Германии. Немцы достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 35'
    Манор ошибся с передачей назад на своей половине поля, затем Вернер выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хаверц сместился в центр к радиусу штрафной и уже оттуда на исполнение в касание по воротам пробил Гюндоган, Марсиано выловил мяч без всякого труда. 
  • Офсайд
    34'
    Вайгль из центра поля выполнил хороший заброс к левому углу штрафной площади на ход Рауму, Давид оказался в спорном офсайде. 
  • 33'
    Раум с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Вернера, Тимо не смог головой пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    32'
    Раум с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Израиля сыграли не очень удачно, в итоге мяч с правого угла штрафной в центр вернул Дракслер, Хаверц пробил в правый угол ворот, Марсиано в прыжке спас свою команду, а игравший на добивании Дракслер попал в сетку с внешней стороны. 
  • 31'
    Поднялся Даббур после паузы, всё нормально с одним из лидеров сборной Израиля, Мунар показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Даббур по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Израиля, пауза в игре. 
  • Судья
    29'
    Даса прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Керер в борьбе за верховой мяч навалился на Даббура, Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше. 
  • 28'
    Гюндоган пробил в правый угол орот от радиуса штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Судья
    27'
    Аль-Фани получил по лицу от Дракслера на правом фланге при развитии атаки со своей половины поля, Маурицио Мариани и боковой арбитр оставили этот эпизод без внимания. 
  • Угловой
    26'
    Раум с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Хаверцу, чтобы в борьбе с соперником головой пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    25'
    Шлоттербек выполнил передачу на ход Рауму по левому флангу, Давид неплохо набежал на мяч и закрутил его под перекладину, Марсиано сыграл внимательно и перевёл мяч на угловой. 
  • 24'
    Та из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Вернеру по правому флангу, мяч улетел за лицевую линию поля. 
  • 23'
    Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь сборной Германии, Тер Штеген немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Аль-Фани получил по ногам на правом фланге у своей штрафной площади. Сам же Мохаммад достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 21'
    Мусиала совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Джамал выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Вернеру, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 20'
    Болельщики сборной Германии активно гонят свою команду вперёд, хотят они видеть более активную игру к середине тайма. 
  • 19'
    При этом у игроков сборной Израиля совсем не получается игра с мячом, даже в центре поля под минимальным прессингом гости сразу же стали суетиться, в итоге мяч был отправлен в аут. 
  • 18'
    Пока у нас игра проходит в среднем темпе, что полностью соответствует статусу игры, в таком составе немцам также нужно ещё сыграться. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Вайгль перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Израиля, правила были нарушены против Абу-Фани. 
  • 16'
    Вайгль выполнил слишком сильную передачу на ход Дракслеру по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 15'
    Керер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Израиля сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • 14'
    Гюндоган выполнил заброс на ход Хаверцу по правому флангу, Кай в борьбе с Менахемом не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 13'
    Через левый фланг вновь сборная Германии разогнала атаку, которая завершилась ударом по воротам из центра штрафной площади в касание от Вернера, Тимо пришлось тянуться к мячу, в итоге он полетел значительно выше цели. 
  • Угловой
    12'
    Раум с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Марсиано сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 11'
    Раум с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от Битона ушёл на очередной угловой. 
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот сборной Израиля. Раум выполнил подачу к дальнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 9'
    Раум выполнил слишком сильную передачу на ход Дракслеру по левому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 8'
    Хаверц сместился на левый фланг, Кай попытался придумать что-то интересное у штрафной площади, но в итоге даже углового не будет. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Хаверц теперь уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Израиля, правила были нарушены против Манора. 
  • 6'
    Хаверц с и Дракслер теперь уже удачно отыгрались между собой на правом фланге у штрафной площади сборной Израиля, далее Юлиан с правого угла штрафной площади, мяч попал в Битона. 
  • 5'
    Футболисты сборной Германии пока катают мяч в центре поля и ищут слабые места в плотной обороне сборной Израиля. 
  • 4'
    Пока достаточно спокойно начинается наша игра, сборная Израиля ожидаемо выстраивается на игру от обороны. 
  • 3'
    Вернер при смещении на правый угол штрафной площади отыгрался с Дракслером, но ответный пас от Юлиана вышел слишком сильным, будет удар от ворот. 
  • 2'
    Хаверц получил передачу на ход по правому флангу, но под давлением соперника Кай ничего особо интересного придумать не смог. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный матч, где более сильная сборная Германии в обновлённом составе на своём поле попытается одержать уверенную победу над Израилем. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Германия 1:0 Израиль

Исход игры
Германия
98.3% (117)
Ничья
1.7% (2)
Израиль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.98% (71)
Меньше
33.02% (35)
Обе команды забьют
Да
35.85% (38)
Нет
64.15% (68)
Популярный счёт
2:0 Германия
26.9% (32)
3:0 Германия
20.2% (24)
3:1 Германия
17.6% (21)
4:0 Германия
7.6% (9)
2:1 Германия
5.9% (7)
4:1 Германия
5.9% (7)
1:0 Германия
2.5% (3)
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Германия
Израиль

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