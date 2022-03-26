Раум с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Израиля сыграли не очень удачно, в итоге мяч с правого угла штрафной в центр вернул Дракслер, Хаверц пробил в правый угол ворот, Марсиано в прыжке спас свою команду, а игравший на добивании Дракслер попал в сетку с внешней стороны.

Раум с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Вернера, Тимо не смог головой пробить по воротам.

Вайгль из центра поля выполнил хороший заброс к левому углу штрафной площади на ход Рауму, Давид оказался в спорном офсайде.

Манор ошибся с передачей назад на своей половине поля, затем Вернер выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хаверц сместился в центр к радиусу штрафной и уже оттуда на исполнение в касание по воротам пробил Гюндоган, Марсиано выловил мяч без всякого труда.

Против Керера были нарушены правила на половине поля сборной Германии. Немцы достаточно быстро разыграли стандарт.

31' Поднялся Даббур после паузы, всё нормально с одним из лидеров сборной Израиля, Мунар показал, что он готов играть дальше.

30' Даббур по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Израиля, пауза в игре.

29' Даса прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Керер в борьбе за верховой мяч навалился на Даббура, Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше.

28' Гюндоган пробил в правый угол орот от радиуса штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

27' Аль-Фани получил по лицу от Дракслера на правом фланге при развитии атаки со своей половины поля, Маурицио Мариани и боковой арбитр оставили этот эпизод без внимания.

26' Раум с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Хаверцу, чтобы в борьбе с соперником головой пробить по воротам.

25' Шлоттербек выполнил передачу на ход Рауму по левому флангу, Давид неплохо набежал на мяч и закрутил его под перекладину, Марсиано сыграл внимательно и перевёл мяч на угловой.

24' Та из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Вернеру по правому флангу, мяч улетел за лицевую линию поля.

23' Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь сборной Германии, Тер Штеген немного размялся при игре на выходе.

22' Аль-Фани получил по ногам на правом фланге у своей штрафной площади. Сам же Мохаммад достаточно быстро разыграл стандарт.

21' Мусиала совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Джамал выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Вернеру, чтобы завершить момент ударом по воротам.

20' Болельщики сборной Германии активно гонят свою команду вперёд, хотят они видеть более активную игру к середине тайма.

19' При этом у игроков сборной Израиля совсем не получается игра с мячом, даже в центре поля под минимальным прессингом гости сразу же стали суетиться, в итоге мяч был отправлен в аут.

18' Пока у нас игра проходит в среднем темпе, что полностью соответствует статусу игры, в таком составе немцам также нужно ещё сыграться.

17' Вайгль перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Израиля, правила были нарушены против Абу-Фани.

16' Вайгль выполнил слишком сильную передачу на ход Дракслеру по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

15' Керер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Израиля сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда.

14' Гюндоган выполнил заброс на ход Хаверцу по правому флангу, Кай в борьбе с Менахемом не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

13' Через левый фланг вновь сборная Германии разогнала атаку, которая завершилась ударом по воротам из центра штрафной площади в касание от Вернера, Тимо пришлось тянуться к мячу, в итоге он полетел значительно выше цели.

12' Раум с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Марсиано сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

11' Раум с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от Битона ушёл на очередной угловой.

10' Угловой у ворот сборной Израиля. Раум выполнил подачу к дальнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

9' Раум выполнил слишком сильную передачу на ход Дракслеру по левому флангу, мяч улетел в аут.

8' Хаверц сместился на левый фланг, Кай попытался придумать что-то интересное у штрафной площади, но в итоге даже углового не будет.

7' Хаверц теперь уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Израиля, правила были нарушены против Манора.

6' Хаверц с и Дракслер теперь уже удачно отыгрались между собой на правом фланге у штрафной площади сборной Израиля, далее Юлиан с правого угла штрафной площади, мяч попал в Битона.

5' Футболисты сборной Германии пока катают мяч в центре поля и ищут слабые места в плотной обороне сборной Израиля.

4' Пока достаточно спокойно начинается наша игра, сборная Израиля ожидаемо выстраивается на игру от обороны.

3' Вернер при смещении на правый угол штрафной площади отыгрался с Дракслером, но ответный пас от Юлиана вышел слишком сильным, будет удар от ворот.

2' Хаверц получил передачу на ход по правому флангу, но под давлением соперника Кай ничего особо интересного придумать не смог.