Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Кадис
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.41
|Суарес Луис
|9 (1)
|0.33
|Фелиш Жоау
|5
|0.19
|Кунья Матеус
|5
|0.19
|Лемар Тома
|4
|0.15
|Карраско Янник
|3
|0.11
|Гризманн Антуан
|3
|0.11
|Эрмосо Марио
|2
|0.07
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.07
|Лоди Ренан
|2
|0.07
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.04
|Врсалько Шиме
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|5 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|4
|0.15
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.11
|Эспино Альфонсо
|2
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2
|0.07
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Идрисси Уссама
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Савич Стефан
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Диего Симеоне
|3
|1
|Коке Хорхе
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Карраско Янник
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Корреа Анхель
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Врсалько Шиме
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Алехо Иван
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Алькарас Рубен
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Собрино Рубен
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
0
0%
4
33%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
4
19%
4
33%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
6
29%
76-90
Забито
29
10
9 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
6
21%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
2
7%
2
20%
31-45
6
21%
2
20%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
10
34%
3
30%
76-90
Пропущено
21
19
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
19%
9
47%
76-90
Забито
50
22
18 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
6
12%
4
18%
1-15
6
12%
2
9%
16-30
6
12%
6
27%
31-45
9
18%
3
14%
46-60
7
14%
3
14%
61-75
16
32%
4
18%
76-90
Пропущено
35
40
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
4
11%
6
15%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
8
23%
5
13%
31-45
7
20%
5
13%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
7
20%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3
Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0
Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 35
|48
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|27
|3
|9
|15
|29 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис
Исход игры
Атлетико М
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (13)
Меньше
72.34% (34)
Обе команды забьют
Да
17.02% (8)
Нет
82.98% (39)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
51.1% (24)
1:0 Атлетико М
17% (8)
3:0 Атлетико М
10.6% (5)
2:1 Атлетико М
8.5% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:1 Атлетико М
4.3% (2)
4:0 Атлетико М
4.3% (2)
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