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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Кадис
Прогнозы 49
Атлетико М 95.9% (47)
X 4.1% (2)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Кадис
1.35
5.70
17.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетико М
Кадис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:4
ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.41
Суарес Луис 9 (1) 0.33
Фелиш Жоау 5 0.19
Кунья Матеус 5 0.19
Лемар Тома 4 0.15
Карраско Янник 3 0.11
Гризманн Антуан 3 0.11
Эрмосо Марио 2 0.07
Фелипе Аугусто IV 2 0.07
Лоди Ренан 2 0.07
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Врсалько Шиме 1 0.04
Льоренте Маркос 0 0
Коке Хорхе 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 5 (2) 0.19
Лосано Энтони 4 0.15
Алекс Фернандес 3 (1) 0.11
Эспино Альфонсо 2 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.07
Алькарас Рубен 2 0.07
Алехо Иван 1 0.04
Идрисси Уссама 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 7 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Савич Стефан 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Диего Симеоне 3 1
Коке Хорхе 4 0
Эррера Эктор 4 0
Карраско Янник 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Корреа Анхель 3 0
Кунья Матеус 3 0
Врсалько Шиме 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Облак Ян 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Мартин Карлос 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Алькарас Рубен 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Собрино Рубен 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Карселен Исаак 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
0
0%
4
33%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
4
19%
4
33%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
6
29%
76-90

Забито

29
10
9 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
6
21%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
2
7%
2
20%
31-45
6
21%
2
20%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
10
34%
3
30%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
19%
9
47%
76-90

Забито

50
22
18 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
6
12%
4
18%
1-15
6
12%
2
9%
16-30
6
12%
6
27%
31-45
9
18%
3
14%
46-60
7
14%
3
14%
61-75
16
32%
4
18%
76-90

Пропущено

35
40
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
4
11%
6
15%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
8
23%
5
13%
31-45
7
20%
5
13%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
7
20%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3
Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0
Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 27 14 6 7 50 - 35 48
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 27 3 9 15 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Атлетико М 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Кадис
    1.35
    5.70
    17.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис

    Исход игры
    Атлетико М
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.66% (13)
    Меньше
    72.34% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    17.02% (8)
    Нет
    82.98% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    51.1% (24)
    1:0 Атлетико М
    17% (8)
    3:0 Атлетико М
    10.6% (5)
    2:1 Атлетико М
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:1 Атлетико М
    4.3% (2)
    4:0 Атлетико М
    4.3% (2)
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    Атлетико М
    Кадис

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