Первый тайм

29' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Эспаньол

28' Как он промахнулся? Пубиль Марк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

27' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Эспаньол

26' Сон из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

26' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Рохер Марти из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Дуарте Оскар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

20' Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку

19' Педроса Адриа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

15' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Эспаньол

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Леванте

10' Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали

9' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

9' Отличные скиллы показывает Пубиль Марк , обводя своих соперников

9' Де Фрутос Хорхе имел все шансы забить, но Диего Лопес сделал отличный сейв!

7' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

6' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эррера Янгель из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Сон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля