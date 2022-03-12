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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Эспаньол
0'
19' Желтая карточка
Педроса Адриа
28'

Ход матча

19'
 
Педроса Адриа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Леванте 36.3% (41)
X 42.5% (48)
Эспаньол 21.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Эспаньол
2.48
3.39
3.36
Все Коэффициенты
34
Карденас
Дани
42
Пубиль
Марк
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
2
Сон
18
Де
Фрутос
Хорхе
22
Мелеро
Гонсало
8
Пепелу
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
9
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
Леванте
5-4-1
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Эспаньол

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:1
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:2
КК
1:2
П
0:0
П
2:1
КК
2:1
П
1:1
КК
1:1
П
2:2
П
2:1
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
3:2
П
1:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.25
Де Фрутос Хорхе 4 0.14
Рохер Марти 4 (1) 0.14
Мелеро Гонсало 3 0.11
Барди Энис 3 (2) 0.11
Гомес Даниэль 2 0.07
Кампанья Хосе 2 0.07
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 13 (4) 0.46
Дардер Серхи 3 0.11
Пуадо Хавьер 3 0.11
Кабрера Леандро 2 0.07
Видаль Алеш 2 0.07
Ману Морланес 2 0.07
Серхи Гомес 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Баре Кейди 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 6 0
Малса Микаэль 5 0
Мирамон Хорхе 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Сон 3 1
Мелеро Гонсало 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Касерес Мартин 2 0
Дуарте Оскар 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 7 0
Педроса Адриа 7 0
Кабрера Леандро 6 0
Хиль Оскар II 6 0
Ману Морланес 4 1
Рибаудо Нико 4 1
Видаль Алеш 5 0
Пуадо Хавьер 4 0
Лопес Диего 3 0
Эррера Янгель 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Де Вильена Тонни 2 0
Дардер Серхи 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
5
38%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
5
22%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Пропущено

33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
7
21%
4
24%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
4
12%
3
18%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
10
30%
4
24%
76-90

Забито

29
33
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
6
21%
7
21%
31-45
8
28%
8
24%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
7
24%
7
21%
76-90

Пропущено

54
40
22 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
11
20%
8
20%
1-15
3
6%
6
15%
16-30
8
15%
7
18%
31-45
6
11%
9
23%
46-60
11
20%
1
3%
61-75
15
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1
Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3
Эспаньол
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол 0:0 Заявка 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте 0:0 Заявка 28 3 10 15 29 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол 0:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 21 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 24 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте 0:0 Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Леванте 36.3% (41)
X 42.5% (48)
Эспаньол 21.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Эспаньол
2.48
3.39
3.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Леванте 0:0 Эспаньол онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Эспаньол

Исход игры
Леванте
36.3% (41)
Ничья
42.5% (48)
Эспаньол
21.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (44)
1:0 Леванте
20.4% (23)
2:1 Леванте
13.3% (15)
1:2 Эспаньол
10.6% (12)
0:1 Эспаньол
7.1% (8)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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