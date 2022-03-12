Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
19' Желтая карточкаПедроса Адриа
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
42
Пубиль
Марк
2
Сон
8
Пепелу
10
Барди
Энис
13
Лопес
Диего
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
История личных встреч
Леванте
Эспаньол
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.25
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.14
|Рохер Марти
|4 (1)
|0.14
|Мелеро Гонсало
|3
|0.11
|Барди Энис
|3 (2)
|0.11
|Гомес Даниэль
|2
|0.07
|Кампанья Хосе
|2
|0.07
|Сольдадо Роберто
|1
|0.04
|Мустафи Шкодран
|1
|0.04
|Сон
|1
|0.04
|Робер Пьер
|1
|0.04
|Малса Микаэль
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|13 (4)
|0.46
|Дардер Серхи
|3
|0.11
|Пуадо Хавьер
|3
|0.11
|Кабрера Леандро
|2
|0.07
|Видаль Алеш
|2
|0.07
|Ману Морланес
|2
|0.07
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Баре Кейди
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Рохер Марти
|6
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Сон
|3
|1
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Карденас Дани
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|5
|2
|Баре Кейди
|7
|0
|Педроса Адриа
|7
|0
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Хиль Оскар II
|6
|0
|Ману Морланес
|4
|1
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Видаль Алеш
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Лопес Диего
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
5
38%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
5
22%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Пропущено
33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
7
21%
4
24%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
4
12%
3
18%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
10
30%
4
24%
76-90
Забито
29
33
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
6
21%
7
21%
31-45
8
28%
8
24%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
7
24%
7
21%
76-90
Пропущено
54
40
22 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
11
20%
8
20%
1-15
3
6%
6
15%
16-30
8
15%
7
18%
31-45
6
11%
9
23%
46-60
11
20%
1
3%
61-75
15
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1
Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3
Эспаньол
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|28
|3
|10
|15
|29 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 21
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 24
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Эспаньол
Исход игры
Леванте
36.3% (41)
Ничья
42.5% (48)
Эспаньол
21.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (44)
1:0 Леванте
20.4% (23)
2:1 Леванте
13.3% (15)
1:2 Эспаньол
10.6% (12)
0:1 Эспаньол
7.1% (8)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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