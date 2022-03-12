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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13407
Эспаньол
0'
18' Желтая карточка
Педроса Адриа
35' Желтая карточка
Дуарте Оскар
40' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
0:1
50' Гол
Пуадо Хавьер
55' Желтая карточка
Пуадо Хавьер
71' Желтая карточка
Калеро Фернандо
1:1
80' Гол
Гомес Даниэль
86' Желтая карточка
Alessio Lisci
90' Желтая карточка
Робер Пьер
90' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
90' Желтая карточка
Кампанья Хосе
90'+8

Ход матча

18'
 
Педроса Адриа
35'
Дуарте Оскар
 
40'
Мелеро Гонсало
 
50'
0:1
Пуадо Хавьер
(Дардер Серхи)
55'
 
Пуадо Хавьер
61'
Везу Рубен
Дуарте Оскар
 
62'
Кампанья Хосе
Мелеро Гонсало
 
62'
Франкеза Энрик
Сон
 
64'
 
Видаль Алеш
Де Вильена Тонни
71'
 
Калеро Фернандо
73'
 
Эмбарба Адриан
Пуадо Хавьер
74'
 
Гарсия Жоан
Лопес Диего
78'
Гомес Даниэль
Пубиль Марк
 
80'
Гомес Даниэль
1:1
86'
Alessio Lisci
 
87'
Кантеро Алехандро
Де Фрутос Хорхе
 
87'
 
Рибаудо Нико
Дардер Серхи
88'
 
Лэй У
Хиль Оскар II
90'
Робер Пьер
 
90'
 
Эмбарба Адриан
90'
Кампанья Хосе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 113
Леванте 36.3% (41)
X 42.5% (48)
Эспаньол 21.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
34
Карденас
Дани
42
Пубиль
Марк
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
2
Сон
18
Де
Фрутос
Хорхе
22
Мелеро
Гонсало
8
Пепелу
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
9
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
Леванте
5-4-1
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Эспаньол

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:1
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:2
КК
1:2
П
0:0
П
2:1
КК
2:1
П
1:1
КК
1:1
П
2:2
П
2:1
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
3:2
П
1:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.25
Де Фрутос Хорхе 4 0.14
Рохер Марти 4 (1) 0.14
Гомес Даниэль 3 0.11
Мелеро Гонсало 3 0.11
Барди Энис 3 (2) 0.11
Кампанья Хосе 2 0.07
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 13 (4) 0.46
Пуадо Хавьер 4 0.14
Дардер Серхи 3 0.11
Кабрера Леандро 2 0.07
Видаль Алеш 2 0.07
Ману Морланес 2 0.07
Серхи Гомес 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Баре Кейди 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 6 0
Кампанья Хосе 4 1
Малса Микаэль 5 0
Мирамон Хорхе 5 0
Моралес Луис 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Сон 3 1
Робер Пьер 3 1
Де Фрутос Хорхе 4 0
Дуарте Оскар 3 0
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 7 0
Педроса Адриа 7 0
Кабрера Леандро 6 0
Хиль Оскар II 6 0
Ману Морланес 4 1
Рибаудо Нико 4 1
Видаль Алеш 5 0
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 3 0
Эмбарба Адриан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Де Вильена Тонни 2 0
Дардер Серхи 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0
Калеро Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
35%
5
36%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
18%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
6
25%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Пропущено

33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
7
21%
4
24%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
4
12%
3
18%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
10
30%
4
24%
76-90

Забито

30
34
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
8
27%
9
26%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
8
27%
7
21%
76-90

Пропущено

55
41
22 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
11
20%
8
20%
1-15
3
5%
6
15%
16-30
8
15%
7
17%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
11
20%
1
2%
61-75
15
27%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1
Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3
Эспаньол
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Леванте 36.3% (41)
X 42.5% (48)
Эспаньол 21.2% (24)
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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Эспаньол

Исход игры
Леванте
36.3% (41)
Ничья
42.5% (48)
Эспаньол
21.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (44)
1:0 Леванте
20.4% (23)
2:1 Леванте
13.3% (15)
1:2 Эспаньол
10.6% (12)
0:1 Эспаньол
7.1% (8)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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