Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Эспаньол

97' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эмбарба Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Кампанья Хосе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Эмбарба Адриан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Педроса Адриа получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Эспаньол выполняет удар от ворот.

91' Матч возобновлен

91' Педроса Адриа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

90' Рефери не любит споров - именно за это Робер Пьер сейчас получил желтую

90' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Alessio Lisci сейчас получил желтую

86' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Леванте выполняет удар от ворот.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

84' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

83' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

83' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Видаль Алеш из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Команда Леванте сравняла счет! Игра продолжается!

81' Супер-замена от тренера! Гомес Даниэль только вышел на поле и уже забил!

79' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Леванте выполняет удар от ворот.

74' Матч возобновлен

73' Лопес Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Судья подбегает и показывает Калеро Фернандо из команды Эспаньол отложенную желтую карточку за фол.

69' Пепелу из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

68' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Эспаньол

67' ШАНС! Это должен был быть гол. Пубиль Марк упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

65' Эспаньол выполняет удар от ворот.

65' Кампанья Хосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

63' ШАНС! Это должен был быть гол. Де Вильена Тонни упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

62' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Лопес Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Удар от ворот произведет Эспаньол

58' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Пепелу из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.

58' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Пепелу из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

58' Касерес Мартин из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Пуадо Хавьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Сегодняшная посещаемость составляет 13407 болельщиков

55' Пепелу нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Команда Эспаньол забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О Л - Пуадо Хавьер забивает с правой ноги!

50' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Дардер Серхи разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Дуарте Оскар нанес удар головой, но Диего Лопес спокойно отбил мяч.

48' Удар от ворот произведет Эспаньол

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля