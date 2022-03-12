Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
0:1
11' ГолФидель Чавес
33' Желтая карточкаБое Лукас
38' Желтая карточкаТорренте Рауль
50' Желтая карточкаРоко Энсо
54' Желтая карточкаКини Марин
56' Желтая карточкаПетрович Ньегош
Ход матча
11'
0:1
33'
38'
50'
54'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
24
Узуни
Мюрто
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Нева КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
14 Аресо МатиасНападающий
-
Главный тренер: Ruben Torrecilla
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Эльче
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
14 матчей
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.25
|Суарес Луис III
|6
|0.21
|Пуэртас Антонио
|4
|0.14
|Милья Луис
|2 (2)
|0.07
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|Санчес Герман
|2
|0.07
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.25
|Бое Лукас
|7
|0.25
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.18
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Бенедетто Дарио
|2
|0.07
|Лукас Перес
|2
|0.07
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|8
|0
|Кини Марин
|7
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Суарес Луис III
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Виктор Диаз
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|10
|0
|Роко Энсо
|8
|0
|Гумбау Херард
|5
|1
|Фидель Чавес
|6
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Барраган Антонио
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Марконе Иван
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
11%
3
23%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
28%
6
46%
61-75
6
33%
1
8%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
4
20%
4
16%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
7
35%
8
32%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
7
44%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
5
23%
5
36%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Забито
29
29
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
5
17%
5
17%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
3
10%
3
10%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
6
21%
7
24%
61-75
10
34%
8
28%
76-90
Пропущено
42
39
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
4
10%
3
8%
1-15
5
12%
8
21%
16-30
9
21%
5
13%
31-45
9
21%
7
18%
46-60
5
12%
6
15%
61-75
10
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1
Эльче
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0
Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Эльче
|1:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|0:1 Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|0:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Эльче
Исход игры
Гранада
73.2% (82)
Ничья
22.3% (25)
Эльче
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (48)
2:1 Гранада
25.9% (29)
1:1 Ничья
20.5% (23)
2:0 Гранада
3.6% (4)
1:2 Эльче
1.8% (2)
0:1 Эльче
1.8% (2)
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