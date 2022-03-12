Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
0:1
11' ГолФидель Чавес
33' Желтая карточкаБое Лукас
38' Желтая карточкаТорренте Рауль
50' Желтая карточкаРоко Энсо
54' Желтая карточкаКини Марин
56' Желтая карточкаПетрович Ньегош
65' Желтая карточкаГумбау Херард
70' Желтая карточкаМохика Хоан
82' Желтая карточкаФидель Чавес
88' Желтая карточкаОлаза Лукас
Ход матча
11'
0:1
33'
38'
50'
54'
56'
65'
70'
82'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
24
Узуни
Мюрто
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Нева КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
14 Аресо МатиасНападающий
-
Главный тренер: Ruben Torrecilla
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Эльче
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
14 матчей
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.25
|Суарес Луис III
|6
|0.21
|Пуэртас Антонио
|4
|0.14
|Милья Луис
|2 (2)
|0.07
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|Санчес Герман
|2
|0.07
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.25
|Бое Лукас
|7
|0.25
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.18
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Бенедетто Дарио
|2
|0.07
|Лукас Перес
|2
|0.07
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|8
|0
|Санчес Герман
|8
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Суарес Луис III
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Виктор Диаз
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Петрович Ньегош
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|10
|0
|Роко Энсо
|9
|0
|Гумбау Херард
|6
|1
|Фидель Чавес
|7
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Барраган Антонио
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Мохика Хоан
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Марконе Иван
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
11%
4
29%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
28%
6
43%
61-75
6
33%
1
7%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
7
33%
8
32%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
7
44%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
5
23%
5
36%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Забито
29
30
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
5
17%
6
20%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
3
10%
3
10%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
10
34%
8
27%
76-90
Пропущено
43
39
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
5
12%
3
8%
1-15
5
12%
8
21%
16-30
9
21%
5
13%
31-45
9
21%
7
18%
46-60
5
12%
6
15%
61-75
10
23%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1
Эльче
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0
Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|47 - 26
|43
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|28
|9
|9
|10
|33 - 31
|36
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|4.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|34 - 14
|29
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 12
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Эльче
Исход игры
Гранада
73.2% (82)
Ничья
22.3% (25)
Эльче
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (48)
2:1 Гранада
25.9% (29)
1:1 Ничья
20.5% (23)
2:0 Гранада
3.6% (4)
1:2 Эльче
1.8% (2)
0:1 Эльче
1.8% (2)
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