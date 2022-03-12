Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игрок Мохика Хоан из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Гранада выполняет удар от ворот.

45' Бое Лукас из команды Эльче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

44' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Понсе Эсекель из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Торренте Рауль получил желтую карточку от судьи

36' Эльче выполняет удар от ворот.

36' Кини Марин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Гранада выполняет удар от ворот.

35' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Петрович Ньегош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Бое Лукас получил желтую карточку от судьи

32' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

27' Эльче выполняет удар от ворот.

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

22' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эльче выполняет удар от ворот.

19' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Понсе Эсекель нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Фидель Чавес забивает с левой ноги!

11' Опасность! Милья Пере из команды Эльче отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Опасность! Фидель Чавес из команды Эльче отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

8' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эдгар Бадия не дал случится голу! Суарес Луис III должен был забивать, но Эдгар Бадия сделал отличный сейв

8' Опасность! Милья Луис из команды Гранада отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

7' Удар от ворот произведет Гранада

6' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гранада выполняет удар от ворот.

5' Мохика Хоан не смог попасть в створ ударом издали

5' Петрович Ньегош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Должен был быть гол! Нева Карлос имел отличный шанс, но Эдгар Бадия не дал голу состоятся!

3' Отличные скиллы показывает Кини Марин , обводя своих соперников

3' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' О, нет. Из многообещающей позиции Узуни Мюрто из команды Гранада наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Гранада выполняет удар от ворот.

1' Бое Лукас не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля