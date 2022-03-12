Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
25
Орье
Серж
11
Чуквезе
Саму
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Сельта
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.29
|Морено Херард
|8 (1)
|0.29
|Пино Йереми
|6
|0.21
|Диа Булайе
|5
|0.18
|Тригерос Мануэль
|5
|0.18
|Торрес Пау II
|4
|0.14
|Морено Альберто
|3
|0.11
|Чуквезе Саму
|2
|0.07
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|13 (3)
|0.46
|Мина Сантьяго
|7
|0.25
|Браис Мендес
|4
|0.14
|Серви Франко
|3
|0.11
|Денис Суарес
|3
|0.11
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Нолито Агудо
|1
|0.04
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Капу Этьен
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Иборра Висенте
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|8
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
13
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
5
15%
2
15%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
8
24%
5
38%
31-45
4
12%
2
15%
46-60
2
6%
3
23%
61-75
10
30%
1
8%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
47
34
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
11%
6
18%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
13
28%
6
18%
31-45
5
11%
6
18%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
15
32%
6
18%
76-90
Пропущено
26
30
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
4
15%
2
7%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
6
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|47 - 26
|43
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|28
|9
|9
|10
|33 - 31
|36
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|4.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|34 - 14
|29
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 12
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Сельта
Исход игры
Вильярреал
82.9% (97)
Ничья
12% (14)
Сельта
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
35.9% (42)
1:0 Вильярреал
23.9% (28)
2:0 Вильярреал
17.9% (21)
1:1 Ничья
7.7% (9)
1:2 Сельта
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Вильярреал
1.7% (2)
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