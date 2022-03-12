С фланга низом прострелил в центр штрафной Педраса на Ло Чельсо, но выстрел последнего накрыли защитники.

Ушел от соперника по флангу Гальярдо и подал на дальний угол штрафной, но здесь перехватил сферу Альбиоль.

Забрасывал Тригерос на ход Педрасе по флангу, но тот проиграл скоростную дуэль Васкесу и потерял мяч.

С угла поля Педраса навесил на ближнюю штангу, но здесь пробил головой Альбиоль крайне неточно.

Аспас грамотно подставился на чужой половине поля и вынудил нарушить правила Иборру, который еще и желтую карточку за разговоры получил.

30' По флангу отдавал Галан на ход Нолито, но тот не смог оторваться от соперника и потерял мяч.

29' Налетел на соперника в центре поля Парехо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сельты".

28' С правого фланга навесил в центр штрафной Орье на Чуквезе, но того опередил Айду и вынес снаряд за пределы поля.

27' Ушел от опеки соперника Нолито по флангу и прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу Альбиоль подальше.

26' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Гальярдо. Потребуется ему помощь медиков.

25' В центре поля по голове получил Гальярдо локтем от Орье. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сельты".

24' С дальней дистанции пробивал по воротам Чуквезе, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

23' В центре поля получил по ногам Тригерос в подкате от Пейнадо. Судья зафиксировал нарушение правил.

22' Мог убегать на ворота соперника Ло Чельсо после паса от Тригероса, но снова оказался он в положении "вне игры".

21' Убежал по флангу Гальярдо и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча головой Нолито.

20' С правого фланга смог проникающий пас в штрафную отдать Чуквезе, но никого из партнеров там не оказалось.

19' Прорывался по флангу Педраса и подал на Ло Чельсо, который пробил с лету, но судья остановил атаку из-за офсайда.

17' Пробивал головой с линии вратарской Данджума после подачи от Педрасы, но мяч полетел выше перекладины.

16' Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удалось.

15' Прорывался по левой бровке Педраса и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

14' Мягко забросил в штрафную соперника Нолито в направлении Аспаса, но тому добраться до мяча не дал Торрес.

13' Проникающий пас в штрафную исполнял Ло Чельсо на ход Тригеросу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Галан.

12' С правого фланга подавал в центр штрафной Чуквезе на ход Данджуме, но тому пробить не дали защитники.

11' С дальней дистанции пробивал по воротам соперника Аспас, но мяч от спины защитника полетел в руки Рульи.

10' Диагональ исполнял Араухо на правый фланг, куда врывался Мендес, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

9' Мягко забросил в штрафную соперника Парехо на ход Данджуме, но удар последнего с острого угла не принес проблем голкиперу.

8' В центре поля получил по ногам Аспас в борьбе против Иборры. Штрафной удар исполнять будут гости.

7' Со штрафного подавал Педраса на дальнюю штангу, где головой пробивал Альбиоль, но мяч полетел выше ворот.

6' Теперь уже Гальярдо мог пробивать из пределов штрафной после паса от Аспаса, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

5' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Суарес на ход Аспасу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

4' Прорывался по левому флангу Педраса на скорости и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

3' Забросил с центра поля Парехо в штрафную на ход Данджуме, но тому добраться до мяча не позволил Айду.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.