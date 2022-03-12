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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Сельта
0' 31'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 117
Вильярреал 82.9% (97)
X 12% (14)
Сельта 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Сельта
1.78
4.33
5.46
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
Вильярреал
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Вильярреал
Сельта

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.29
Морено Херард 8 (1) 0.29
Пино Йереми 6 0.21
Диа Булайе 5 0.18
Тригерос Мануэль 5 0.18
Торрес Пау II 4 0.14
Морено Альберто 3 0.11
Чуквезе Саму 2 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.46
Мина Сантьяго 7 0.25
Браис Мендес 4 0.14
Серви Франко 3 0.11
Денис Суарес 3 0.11
Мальо Уго 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 6 0
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 3 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
13
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
5
15%
2
15%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
8
24%
5
38%
31-45
4
12%
2
15%
46-60
2
6%
3
23%
61-75
10
30%
1
8%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Забито

47
34
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
11%
6
18%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
13
28%
6
18%
31-45
5
11%
6
18%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
15
32%
6
18%
76-90

Пропущено

26
30
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
4
15%
2
7%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
6
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал 0:0 Заявка 28 11 10 7 47 - 26 43
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта 0:0 Заявка 28 9 9 10 33 - 31 36
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
14. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
4. Вильярреал 0:0 Заявка 15 8 5 2 34 - 14 29
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Сельта 0:0 Заявка 14 4 6 4 13 - 12 18
9. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Аспас грамотно подставился на чужой половине поля и вынудил нарушить правила Иборру, который еще и желтую карточку за разговоры получил.
  • 34'
    С угла поля Педраса навесил на ближнюю штангу, но здесь пробил головой Альбиоль крайне неточно.
  • 33'
    Забрасывал Тригерос на ход Педрасе по флангу, но тот проиграл скоростную дуэль Васкесу и потерял мяч.
  • 32'
    Ушел от соперника по флангу Гальярдо и подал на дальний угол штрафной, но здесь перехватил сферу Альбиоль.
  • 31'
    С фланга низом прострелил в центр штрафной Педраса на Ло Чельсо, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 30'
    По флангу отдавал Галан на ход Нолито, но тот не смог оторваться от соперника и потерял мяч.
  • 29'
    Налетел на соперника в центре поля Парехо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сельты".
  • 28'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Орье на Чуквезе, но того опередил Айду и вынес снаряд за пределы поля.
  • 27'
    Ушел от опеки соперника Нолито по флангу и прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу Альбиоль подальше.
  • 26'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Гальярдо. Потребуется ему помощь медиков.
  • 25'
    В центре поля по голове получил Гальярдо локтем от Орье. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сельты".
  • 24'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Чуквезе, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 23'
    В центре поля получил по ногам Тригерос в подкате от Пейнадо. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • Офсайд
    22'
    Мог убегать на ворота соперника Ло Чельсо после паса от Тригероса, но снова оказался он в положении "вне игры".
  • 21'
    Убежал по флангу Гальярдо и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча головой Нолито.
  • 20'
    С правого фланга смог проникающий пас в штрафную отдать Чуквезе, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Офсайд
    19'
    Прорывался по флангу Педраса и подал на Ло Чельсо, который пробил с лету, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 17'
    Пробивал головой с линии вратарской Данджума после подачи от Педрасы, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 16'
    Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удалось. 
  • 15'
    Прорывался по левой бровке Педраса и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную соперника Нолито в направлении Аспаса, но тому добраться до мяча не дал Торрес.
  • 13'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Ло Чельсо на ход Тригеросу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Галан.
  • 12'
    С правого фланга подавал в центр штрафной Чуквезе на ход Данджуме, но тому пробить не дали защитники.
  • 11'
    С дальней дистанции пробивал по воротам соперника Аспас, но мяч от спины защитника полетел в руки Рульи.
  • 10'
    Диагональ исполнял Араухо на правый фланг, куда врывался Мендес, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 9'
    Мягко забросил в штрафную соперника Парехо на ход Данджуме, но удар последнего с острого угла не принес проблем голкиперу.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Аспас в борьбе против Иборры. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 7'
    Со штрафного подавал Педраса на дальнюю штангу, где головой пробивал Альбиоль, но мяч полетел выше ворот.
  • 6'
    Теперь уже Гальярдо мог пробивать из пределов штрафной после паса от Аспаса, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 5'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Суарес на ход Аспасу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 4'
    Прорывался по левому флангу Педраса на скорости и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 3'
    Забросил с центра поля Парехо в штрафную на ход Данджуме, но тому добраться до мяча не позволил Айду.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вильярреала"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Сельта

Исход игры
Вильярреал
82.9% (97)
Ничья
12% (14)
Сельта
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
35.9% (42)
1:0 Вильярреал
23.9% (28)
2:0 Вильярреал
17.9% (21)
1:1 Ничья
7.7% (9)
1:2 Сельта
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Вильярреал
1.7% (2)
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