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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14929
Сельта
0'
34' Желтая карточка
Иборра Висенте
1:0
64' Гол
Парехо Даниэль
90' Желтая карточка
Галан Хави
90'+6

Ход матча

34'
Иборра Висенте
 
46'
Манди Аисса
Альбиоль Рауль
 
64'
 
Мина Сантьяго
Тьяго Гальярдо
64'
 
Солари Аугусто
Нолито Агудо
64'
Парехо Даниэль
(Тригерос Мануэль)
1:0
73'
Коклен Франсис
Тригерос Мануэль
 
80'
Гомес Мойсес
Ло Чельсо Джовани
 
80'
Диа Булайе
Данджума Арно
 
87'
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
 
88'
 
Тапия Ренато
Васкес Кевин
88'
 
Пинеда Орбелин
Денис Суарес
90'
 
Галан Хави

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 117
Вильярреал 82.9% (97)
X 12% (14)
Сельта 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
Вильярреал
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Вильярреал
Сельта

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.29
Морено Херард 8 (1) 0.29
Пино Йереми 6 0.21
Тригерос Мануэль 5 0.18
Диа Булайе 5 0.18
Торрес Пау II 4 0.14
Морено Альберто 3 0.11
Парехо Даниэль 2 (1) 0.07
Чуквезе Саму 2 0.07
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.46
Мина Сантьяго 7 0.25
Браис Мендес 4 0.14
Серви Франко 3 0.11
Денис Суарес 3 0.11
Мальо Уго 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 6 0
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Галан Хави 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
13
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 22
5
15%
2
15%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
8
24%
5
38%
31-45
4
12%
2
15%
46-60
3
9%
3
23%
61-75
10
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Забито

48
34
23 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
5
10%
6
18%
1-15
5
10%
2
6%
16-30
13
27%
6
18%
31-45
5
10%
6
18%
46-60
5
10%
8
24%
61-75
15
31%
6
18%
76-90

Пропущено

26
31
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
2
6%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
6
23%
5
16%
61-75
6
23%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
7. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
14. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Новости матча
  • После матча
  • В тяжелом для себя поединке "Вильярреал" обыграл дома "Сельту". Равный поединок провели команды, но своими шансами лучше распорядились хозяева. На этом наша трансляция окончена. Спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:0!
  • Желтая карточка
    90'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Коудет, за что тут же получил желтую карточку. 
  • 90'
    Низом прострелил с левого фланга Галан на ближнюю штангу, где пробил в касание Аспас, но мяч рикошетом от штанги полетел за пределы поля.
  • 90'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Тапия и пробил по воротам, но в падении с линии буквально мяч вынес Манди.
  • Опасный момент
    90'
    Прорывался к штрафной соперника Аспас по центру и пробил по воротам, но в прыжке Рульи смог перевести на угловой.
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.
  • 89'
    Прошел по флангу Гомес и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Чуквезе не смог в борьбе против Араухо.
  • Замена
    88'
    Ответные замены у "кельтов" произошли. Вместо Суареса и Васкеса доигрывать будут Тапия и Пинеда.
  • Замена
    87'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Альфонсо Педрасы шанс проявить себя получил Первис Эступиньян.
  • 86'
    Прорвался по правому флангу Васкес и прострелил в штрафную, но здесь первым оказался Манди и вынес сферу в аут.
  • 85'
    Ушел финтом от соперника по флангу Чуквезе и прострелил на ближнюю штангу, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 84'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Иборра на ход Чуквезе, но тому добраться до мяча не позволил Айда.
  • 83'
    Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Мина, но на пути мяча оказалась спина Манди.
  • 82'
    В центре поля получил по спине локтем Аспас в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнять будут "кельты".
  • Замена
    80'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Ло Чельсо и Данджумы на поле вышли Гомес и Диа.
  • 79'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Галан. Здесь пробил Мина в касание, но не попал в створ ворот.
  • 78'
    С дальней дистанции решил пробить по воротам Педраса, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в руки Дитуро.
  • 77'
    С левого фланга навесил Галан в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу подальше Торрес.
  • 76'
    Тонко отдавал в штрафную соперника Мина на ход Аспасу, но тому пробить по воротам не позволил Торрес.
  • 75'
    Сместился с правого фланга Ло Чельсо к линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч полетел крайне неточно.
  • Замена
    74'
    Замена произошла в составе "Виильярреала". Вместо Мануэля Тригероса на поле появился Франсис Коклен.
  • 73'
    С левого фланга Ло Чельсо прострелил вдоль ворот на Данджуму, но тому так и не удалось добраться до мяча.
  • 72'
    Пробивал теперь уже Нолито в касание после паса от Галана, но на пути мяча оказался Манди.
  • 71'
    На фланге Мендес получил по ногам в подкате от Ло Чельсо. Штрафной удар будет в распоряжении "Сельты".
  • 70'
    Выиграл подбор у штрафной соперника и пробил по воротам в касание Суарес, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    69'
    Прорывался по флангу Васкес и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.
  • 68'
    С угла поля навесил Парехо на ближнюю штангу, где пробил Иборра головой, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    67'
    Ворвался в штрафную соперника Данджума после паса от Парехо, но того опередил Араухо и вынес сферу на угловой.
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Даниэль Парехо! Прорвался Педраса по флангу и подал в центр на Тригероса, который скинул в касание на Парехо, который в одно касание пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.
  • Замена
    65'
    Замена двойная произошла в составе "Сельты". Вместо Нолито и Гальярдо игру продолжат Солари и Мина.
  • 64'
    На фланге получил по ногам Ло Чельсо от Аспаса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вильярреала".
  • 63'
    С правого фланга Орье навесил в штрафную соперника, где пробил с лету Тригерос, но не попал в створ ворот.
  • 62'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мендес. Без помощи медиков не обойтись.
  • 61'
    С угла поля Тригерос навесил на дальнюю штангу, но выиграл здесь верх Айду и вынес мяч головой подальше.
  • Угловой
    60'
    Ушел от двоих соперников Чуквезе по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от защитника полетел на угловой.
  • 59'
    Низом прострелил с левого фланга Галан под удар Суаресу, но того опередил Орье и вынес сферу в аут.
  • 58'
    С правого фланга забрасывал Васкес на чужую половину поля, но здесь Аспас не смог оторваться от Торреса и потерял мяч.
  • Опасный момент
    56'
    Убежал по левой бровке Тригерос и прострелил поперек на Данджуму, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 55'
    Мягко забросил в штрафную соперника Парехо на Тригероса, но тому пробить в верховой борьбе помешал Айду.
  • Опасный момент
    54'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Аспас и сбросил поперек на Мендеса, но тот в касание пробил рядом с дальней штангой.
  • 53'
    По флангу забрасывал Васкес на ход Нолито, но прочитал эпизод Педраса и перехватил мяч в подкате.
  • 52'
    С левого фланга Суарес прострелил в штрафную, где попытался пробить в борьбе с защитником Мендес, но не попал в створ ворот.
  • Замена
    51'
    Стоит отметить, что в перерыве произошла замена у хозяев. Вместо Рауля Альбиоля на второй тайм вышел Аисса Манди.
  • 50'
    Пробивал по воротам Васкес после навеса с фланга от Галана, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 49'
    Проникающий пас в штрафную Парехо исполнил на ход Ло Чельсо, но тот не понял задумки партнеров и потерял мяч.
  • 48'
    Убежал в контратаку Тригерос после заброса от Ло Чельсо и пробил по воротам, но Дитуро смог в прыжке спасти свою команду.
  • 47'
    С левого фланга подавал в штрафную соперника Галан, здесь пробил с лету Аспас, но ногами мяч Рульи отбил в сторону.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт! 
  • 45'
    С углового навесил Гальярдо на ближнюю штангу, но вышел из ворот Рульи и забрал мяч в свои руки.
  • 44'
    В штрафную соперника мягко забрасывал Тригерос на ход Ло Чельсо, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Араухо.
  • 43'
    Ушел финтом от соперника по флангу Педраса и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Васкеса полетел в аут.
  • 42'
    С правого фланга смог низом прострелить в штрафную Васкес, но удар Аспаса в касание оказался неточным. 
  • 41'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тригерос, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 40'
    На фланге получил по ногам Аспас в подкате от Педрасы. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сельты".
  • 39'
    Убежал Педраса по флангу и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.
  • Офсайд
    38'
    Прорвался по флангу Галан и отдал в штрафную на Нолито, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 36'
    После навеса с угла поля от Аспаса пробивал головой Гальярдо, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Желтая карточка
    35'
    Аспас грамотно подставился на чужой половине поля и вынудил нарушить правила Иборру, который еще и желтую карточку за разговоры получил.
  • 34'
    С угла поля Педраса навесил на ближнюю штангу, но здесь пробил головой Альбиоль крайне неточно.
  • 33'
    Забрасывал Тригерос на ход Педрасе по флангу, но тот проиграл скоростную дуэль Васкесу и потерял мяч.
  • 32'
    Ушел от соперника по флангу Гальярдо и подал на дальний угол штрафной, но здесь перехватил сферу Альбиоль.
  • 31'
    С фланга низом прострелил в центр штрафной Педраса на Ло Чельсо, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 30'
    По флангу отдавал Галан на ход Нолито, но тот не смог оторваться от соперника и потерял мяч.
  • 29'
    Налетел на соперника в центре поля Парехо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сельты".
  • 28'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Орье на Чуквезе, но того опередил Айду и вынес снаряд за пределы поля.
  • 27'
    Ушел от опеки соперника Нолито по флангу и прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу Альбиоль подальше.
  • 26'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Гальярдо. Потребуется ему помощь медиков.
  • 25'
    В центре поля по голове получил Гальярдо локтем от Орье. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сельты".
  • 24'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Чуквезе, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 23'
    В центре поля получил по ногам Тригерос в подкате от Пейнадо. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • Офсайд
    22'
    Мог убегать на ворота соперника Ло Чельсо после паса от Тригероса, но снова оказался он в положении "вне игры".
  • 21'
    Убежал по флангу Гальярдо и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча головой Нолито.
  • 20'
    С правого фланга смог проникающий пас в штрафную отдать Чуквезе, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Офсайд
    19'
    Прорывался по флангу Педраса и подал на Ло Чельсо, который пробил с лету, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 17'
    Пробивал головой с линии вратарской Данджума после подачи от Педрасы, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 16'
    Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удалось. 
  • 15'
    Прорывался по левой бровке Педраса и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную соперника Нолито в направлении Аспаса, но тому добраться до мяча не дал Торрес.
  • 13'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Ло Чельсо на ход Тригеросу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Галан.
  • 12'
    С правого фланга подавал в центр штрафной Чуквезе на ход Данджуме, но тому пробить не дали защитники.
  • 11'
    С дальней дистанции пробивал по воротам соперника Аспас, но мяч от спины защитника полетел в руки Рульи.
  • 10'
    Диагональ исполнял Араухо на правый фланг, куда врывался Мендес, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 9'
    Мягко забросил в штрафную соперника Парехо на ход Данджуме, но удар последнего с острого угла не принес проблем голкиперу.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Аспас в борьбе против Иборры. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 7'
    Со штрафного подавал Педраса на дальнюю штангу, где головой пробивал Альбиоль, но мяч полетел выше ворот.
  • 6'
    Теперь уже Гальярдо мог пробивать из пределов штрафной после паса от Аспаса, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 5'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Суарес на ход Аспасу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 4'
    Прорывался по левому флангу Педраса на скорости и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 3'
    Забросил с центра поля Парехо в штрафную на ход Данджуме, но тому добраться до мяча не позволил Айду.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вильярреала"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Сельта

Исход игры
Вильярреал
82.9% (97)
Ничья
12% (14)
Сельта
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
35.9% (42)
1:0 Вильярреал
23.9% (28)
2:0 Вильярреал
17.9% (21)
1:1 Ничья
7.7% (9)
1:2 Сельта
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Вильярреал
1.7% (2)
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