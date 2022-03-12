В тяжелом для себя поединке "Вильярреал" обыграл дома "Сельту". Равный поединок провели команды, но своими шансами лучше распорядились хозяева. На этом наша трансляция окончена. Спасибо за внимание!

Выиграл подбор у штрафной соперника Тапия и пробил по воротам, но в падении с линии буквально мяч вынес Манди.

Низом прострелил с левого фланга Галан на ближнюю штангу, где пробил в касание Аспас, но мяч рикошетом от штанги полетел за пределы поля.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Коудет, за что тут же получил желтую карточку.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:0!

90' Прорывался к штрафной соперника Аспас по центру и пробил по воротам, но в прыжке Рульи смог перевести на угловой.

90' Четыре минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.

89' Прошел по флангу Гомес и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Чуквезе не смог в борьбе против Араухо.

88' Ответные замены у "кельтов" произошли. Вместо Суареса и Васкеса доигрывать будут Тапия и Пинеда.

87' Очередная замена в нашем поединке. Вместо Альфонсо Педрасы шанс проявить себя получил Первис Эступиньян.

86' Прорвался по правому флангу Васкес и прострелил в штрафную, но здесь первым оказался Манди и вынес сферу в аут.

85' Ушел финтом от соперника по флангу Чуквезе и прострелил на ближнюю штангу, но здесь до удара дело так и не дошло.

84' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Иборра на ход Чуквезе, но тому добраться до мяча не позволил Айда.

83' Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Мина, но на пути мяча оказалась спина Манди.

82' В центре поля получил по спине локтем Аспас в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнять будут "кельты".

80' Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Ло Чельсо и Данджумы на поле вышли Гомес и Диа.

79' С левого фланга навесил в центр штрафной Галан. Здесь пробил Мина в касание, но не попал в створ ворот.

78' С дальней дистанции решил пробить по воротам Педраса, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в руки Дитуро.

77' С левого фланга навесил Галан в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу подальше Торрес.

76' Тонко отдавал в штрафную соперника Мина на ход Аспасу, но тому пробить по воротам не позволил Торрес.

75' Сместился с правого фланга Ло Чельсо к линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч полетел крайне неточно.

74' Замена произошла в составе "Виильярреала". Вместо Мануэля Тригероса на поле появился Франсис Коклен.

73' С левого фланга Ло Чельсо прострелил вдоль ворот на Данджуму, но тому так и не удалось добраться до мяча.

72' Пробивал теперь уже Нолито в касание после паса от Галана, но на пути мяча оказался Манди.

71' На фланге Мендес получил по ногам в подкате от Ло Чельсо. Штрафной удар будет в распоряжении "Сельты".

70' Выиграл подбор у штрафной соперника и пробил по воротам в касание Суарес, но мяч застрял в гуще защитников.

69' Прорывался по флангу Васкес и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.

68' С угла поля навесил Парехо на ближнюю штангу, где пробил Иборра головой, но мяч полетел крайне неточно.

67' Ворвался в штрафную соперника Данджума после паса от Парехо, но того опередил Араухо и вынес сферу на угловой.

66' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Даниэль Парехо! Прорвался Педраса по флангу и подал в центр на Тригероса, который скинул в касание на Парехо, который в одно касание пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

65' Замена двойная произошла в составе "Сельты". Вместо Нолито и Гальярдо игру продолжат Солари и Мина.

64' На фланге получил по ногам Ло Чельсо от Аспаса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вильярреала".

63' С правого фланга Орье навесил в штрафную соперника, где пробил с лету Тригерос, но не попал в створ ворот.

62' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мендес. Без помощи медиков не обойтись.

61' С угла поля Тригерос навесил на дальнюю штангу, но выиграл здесь верх Айду и вынес мяч головой подальше.

60' Ушел от двоих соперников Чуквезе по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от защитника полетел на угловой.

59' Низом прострелил с левого фланга Галан под удар Суаресу, но того опередил Орье и вынес сферу в аут.

58' С правого фланга забрасывал Васкес на чужую половину поля, но здесь Аспас не смог оторваться от Торреса и потерял мяч.

56' Убежал по левой бровке Тригерос и прострелил поперек на Данджуму, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

55' Мягко забросил в штрафную соперника Парехо на Тригероса, но тому пробить в верховой борьбе помешал Айду.

54' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Аспас и сбросил поперек на Мендеса, но тот в касание пробил рядом с дальней штангой.

53' По флангу забрасывал Васкес на ход Нолито, но прочитал эпизод Педраса и перехватил мяч в подкате.

52' С левого фланга Суарес прострелил в штрафную, где попытался пробить в борьбе с защитником Мендес, но не попал в створ ворот.

51' Стоит отметить, что в перерыве произошла замена у хозяев. Вместо Рауля Альбиоля на второй тайм вышел Аисса Манди.

50' Пробивал по воротам Васкес после навеса с фланга от Галана, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

49' Проникающий пас в штрафную Парехо исполнил на ход Ло Чельсо, но тот не понял задумки партнеров и потерял мяч.

48' Убежал в контратаку Тригерос после заброса от Ло Чельсо и пробил по воротам, но Дитуро смог в прыжке спасти свою команду.

47' С левого фланга подавал в штрафную соперника Галан, здесь пробил с лету Аспас, но ногами мяч Рульи отбил в сторону.