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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 119
Хетафе 21% (25)
X 42.9% (51)
Валенсия 36.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Валенсия
2.48
3.17
4.03
Все Коэффициенты
Новости
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
28
Мамардашвили
Георгий
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
20
Фулкье
Димитри
10
Солер
Карлос
6
Гильямон
Уго
32
Васкес
Хесус
7
Гуэдеш
Гонсалу
21
Хиль
Бриан
19
Дуро
Уго
Хетафе
3-5-2
Валенсия
3-4-2-1

История личных встреч

Хетафе
Валенсия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (2) 0.48
Майораль Борха 3 (1) 0.11
Рамирес Сандро 3 0.11
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 10 (1) 0.37
Солер Карлос 9 (6) 0.33
Дуро Уго 6 0.22
Макси Гомес 3 0.11
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 10 0
Дьене Даконам 8 1
Арамбарри Мауро 9 0
Аленья Карлес 5 1
Унал Энес 6 0
Куэнка Хорхе 4 1
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Кабако Эрик 3 1
Митрович Стефан 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Сория Давид 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Оскар Родригес 1 0
Янкто Якуб 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 10 0
Гильямон Уго 7 1
Дьякаби Муктар 8 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Солер Карлос 4 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Хиль Бриан 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

13
26
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
6
23%
76-90

Забито

8
24
8 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
1
13%
3
13%
1-15
4
50%
2
8%
16-30
3
38%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
28%
0
0%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

27
42
16 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 3
5
19%
5
12%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
6
22%
8
19%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
5
19%
10
24%
76-90

Пропущено

31
42
15 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
19%
7
17%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
9
29%
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3
Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4
Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
7. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
14. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 119
    Хетафе 21% (25)
    X 42.9% (51)
    Валенсия 36.1% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Валенсия
    2.48
    3.17
    4.03
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хетафе - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия

    Исход игры
    Хетафе
    21.5% (26)
    Ничья
    43% (52)
    Валенсия
    35.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (43)
    1:2 Валенсия
    20.7% (25)
    1:0 Хетафе
    11.6% (14)
    0:1 Валенсия
    9.1% (11)
    2:1 Хетафе
    8.3% (10)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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