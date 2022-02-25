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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 39
Хетафе 17.9% (7)
X 38.5% (15)
Валенсия 43.6% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Валенсия
2.48
3.30
3.36
Все Коэффициенты

История личных встреч

Хетафе
Валенсия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (2) 0.48
Майораль Борха 3 (1) 0.11
Рамирес Сандро 3 0.11
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 10 (1) 0.37
Солер Карлос 9 (6) 0.33
Дуро Уго 6 0.22
Макси Гомес 3 0.11
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 10 0
Дьене Даконам 8 1
Арамбарри Мауро 9 0
Аленья Карлес 5 1
Унал Энес 6 0
Куэнка Хорхе 4 1
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Кабако Эрик 3 1
Митрович Стефан 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Сория Давид 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Оскар Родригес 1 0
Янкто Якуб 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 10 0
Гильямон Уго 7 1
Дьякаби Муктар 8 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Солер Карлос 4 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Хиль Бриан 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

13
26
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
6
23%
76-90

Забито

8
24
8 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
1
13%
3
13%
1-15
4
50%
2
8%
16-30
3
38%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
28%
0
0%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

27
42
16 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 3
5
19%
5
12%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
6
22%
8
19%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
5
19%
10
24%
76-90

Пропущено

31
42
15 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
19%
7
17%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
9
29%
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3
Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4
Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 27 14 6 7 50 - 35 48
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 27 3 9 15 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Хетафе 17.9% (7)
    X 38.5% (15)
    Валенсия 43.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Валенсия
    2.48
    3.30
    3.36
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хетафе - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия

    Исход игры
    Хетафе
    17.9% (7)
    Ничья
    38.5% (15)
    Валенсия
    43.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (12)
    1:2 Валенсия
    28.2% (11)
    1:0 Хетафе
    12.8% (5)
    0:1 Валенсия
    10.3% (4)
    0:0 Ничья
    7.7% (3)
    2:1 Хетафе
    5.1% (2)
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