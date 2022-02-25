Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
История личных встреч
Хетафе
Валенсия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (2)
|0.48
|Майораль Борха
|3 (1)
|0.11
|Рамирес Сандро
|3
|0.11
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|10 (1)
|0.37
|Солер Карлос
|9 (6)
|0.33
|Дуро Уго
|6
|0.22
|Макси Гомес
|3
|0.11
|Гайя Хосе
|2
|0.07
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|Альдерете Омар
|2
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1
|0.04
|Муса Юнус
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|10
|0
|Дьене Даконам
|8
|1
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|Аленья Карлес
|5
|1
|Унал Энес
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|1
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Митрович Стефан
|4
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Максимович Неманья
|4
|0
|Сория Давид
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|10
|0
|Гильямон Уго
|7
|1
|Дьякаби Муктар
|8
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Фулкье Димитри
|7
|0
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Солер Карлос
|4
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Пропущено
13
26
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
6
23%
76-90
Забито
8
24
8 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
1
13%
3
13%
1-15
4
50%
2
8%
16-30
3
38%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
16
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
28%
0
0%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Забито
27
42
16 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 3
5
19%
5
12%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
6
22%
8
19%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
5
19%
10
24%
76-90
Пропущено
31
42
15 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
19%
7
17%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
9
29%
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3
Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4
Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 35
|48
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|27
|3
|9
|15
|29 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия
Исход игры
Хетафе
17.9% (7)
Ничья
38.5% (15)
Валенсия
43.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (12)
1:2 Валенсия
28.2% (11)
1:0 Хетафе
12.8% (5)
0:1 Валенсия
10.3% (4)
0:0 Ничья
7.7% (3)
2:1 Хетафе
5.1% (2)
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