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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион: Зрители: 17191
Реал Мадрид
0'
17' Желтая карточка
Вальверде Федерико
30' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
30' Желтая карточка
Анхель Луис
51'

Ход матча

17'
 
Вальверде Федерико
30'
 
Винисиус Жуниор
30'
Анхель Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 147
Мальорка 2.7% (4)
X 5.4% (8)
Реал Мадрид 91.8% (135)
+1
выиграет Реал Мадрид, со счетом 0:2
«Мальорка» сдала позиции, при этом на своем поле выступает неуверенно. «Реал» в от-личной физической... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Реал Мадрид
6.61
4.40
1.65
Все Коэффициенты
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
14
Родригес
Даниэль
10
Санчес
Антонио
12
Баба
Иддрису
17
Кубо
Такефуса
22
Анхель
Луис
7
Мурики
Ведат
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Мальорка
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.14
Родригес Даниэль 3 0.11
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Гонсалес Джованни 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 20 (4) 0.71
Винисиус Жуниор 13 0.46
Асенсио Марко 8 0.29
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Рейна Маноло 4 1
Коста Хауме 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Мурики Ведат 3 0
Раильо Антонио 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
3
13%
1-15
6
50%
3
13%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
25%
5
21%
61-75
1
8%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

12
32
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
8%
2
6%
1-15
4
33%
4
13%
16-30
1
8%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
5
42%
11
34%
76-90

Пропущено

32
9
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
6%
3
33%
1-15
7
22%
1
11%
16-30
2
6%
2
22%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
12
38%
3
33%
76-90

Забито

24
56
14 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
8%
5
9%
1-15
10
42%
7
13%
16-30
2
8%
7
13%
31-45
0
0%
10
18%
46-60
4
17%
9
16%
61-75
6
25%
18
32%
76-90

Пропущено

47
21
16 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 16
5
11%
5
24%
1-15
7
15%
2
10%
16-30
4
9%
3
14%
31-45
6
13%
3
14%
46-60
11
23%
2
10%
61-75
14
30%
30%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 28 19 7 2 56 - 21 64
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка 0:0 Заявка 28 6 9 13 26 - 45 27
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Мальорка 0:0 Заявка 15 4 7 4 13 - 14 19
15. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 14 9 3 2 24 - 12 30
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка 0:0 Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Кубо здорово сыграл в стенку с Мурики, после ответного паса вырывался слева на свободное пространство, и Лукасу Васкесу ничего не оставалось, как правила нарушать. Это карточка.
  • 51'
    Перешли, наконец, в атаку футболисты "Реала". Лукас Васкес навесил с правого фланга в центр штрафной площади, оттуда мяч выносит защитник "Мальорки".
  • 49'
    Футболисты "Мальорки" начинают второй тайм с владения. "Реал" пока без атак.
  • 48'
    Анхель с левого фланга неплохую подачу в штрафную площадь исполнил, Мурики не смог головой в прыжке до мяча дотянуться.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва у нас.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Спокойно команды докатали первый тайм, ничего интересного не произошло. "Реал" сегодня не может как следует разогнаться, тяжеловато между "ПСЖ" и "Барселоной" играть с "Мальоркой". 0:0 пока, и исход может получиться непредсказуемым. Отдыхаем!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Винисиус здорово по левому флангу прорвался, удалось ему войти в штрафную, вырваться в центр и здорово пяткой отыграть под удар Алабе! Защитник стрельнул низом, но его накрыл Оливан!
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот "Мальорки". Пошла подача в штрафную площадь, тут кто-то упал из игроков "Реала", но нарушения правил не было, по мнению арбитра, а хозяева смогли отбиться.
  • Опасный момент
    42'
    Хорошая атака "Реала"! Бензема с линии штрафной площади здорово пяткой отыграл на Винисиуса, который ворвался в центр и пробивал по воротам, но его успел в подкате накрыть Маффео!
  • 40'
    Контратака развивалась у "Мальорки". Кубо получил мяч на левом фланге, пытался его вырезать в чужую штрафную на ход Анхелю, но немного точности не хватило. Куртуа успел сыграть на выходе и мяч в руки забрал.
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Мальорки". Кроос от правого флажка навесил в центр штрафной площадь, тут выше всех прыгнул Раильо и головой мяч вынес.
  • 38'
    Каземиро здорово вырезал в штрафную площадь на Родриго, который отыграл на Винисиуса, который так и не смог найти момент для удара, а в итоге мяч и потерял.
  • 36'
    Около 10-ти минут осталось в первом тайме. Игроки "Мальорки" в последние минуты заметно осмелели, практически вся игра сейчас проходит на половине поля "Реала", вот и момент отличный мы увидели!
  • Опасный момент
    35'
    Опасно атакует "Мальорка"! Луис Анхель получил мяч в штрафной, но против него отлично сыграл Начо, выбив его! Пенальти тут не было, Маффео сыграл на подборе, вырвался в центр штрафной, а вот пробил мимо Куртуа, да и заодно и мимо ворот!
  • 34'
    Анхель здорово в штрафной сбросил на Кубо, который не смог пройти защитника на пути к воротам. К Мурики отлетел мяч, и он попытался пробить, но его накрыл игрок "Реала".
  • 33'
    Дали нам более детальный повтор со спором Анхеля и Винисиуса. Было видно, что бразилец чуть ли не налетел на форварда хозяев, а тот рукой за горло схватил оппонента. Вот по карточке и получили.
  • 32'
    Родриго получил мяч на правом фланге у лицевой линии, попытался прострелить в центр штрафной площади, но его накрыл защитник.
  • Желтая карточка
    30'
    Карточку всё-таки достал арбитр, но Луису Анхелю, а потом и самому Винисиусу, которые устроили ожесточённый спор по факту падения бразильца после подката Маффео. За неспортивное поведение, другими словами!
  • Фол, нарушение
    29'
    Маффео в довольно размашистом подкате сбил с ног Винисиуса. Тянуло на карточку, но арбитр решил почему-то без предупреждения обойтись.
  • 28'
    Ждём мы опасных моментов, в первую очередь от "Реала", но отрезок сейчас насыщенный у команда Анчелотти. Невозможно везде рвать и метать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Каземиро и Мурики схлестнулись в воздухе в борьбе за верховой мяч, и форвард "Мальорки" сзади по затылку полузащитнику "Реала" прописал.
  • 25'
    4-6 по фолам к этой минуте у нас. Но все нарушения мелкие, никак нельзя назвать сегодняшнюю игру грубой.
  • 24'
    Кубо попытался прокинуть мяч мимо Родриго, но угодил в руку игроку "Реала". Внимателен арбитр.
  • 22'
    "Реал" перешёл в атаку, Винисиус через левый угол ворвался в штрафную площадь, попытался прострелить в центр, но защитник смог на перехвате сыграть.
  • Фол, нарушение
    21'
    Приближается первый тайм к своей середине. "Реал" заработал штрафной на правом фланге. Кроос навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но получилось точно на голову Мурики. Мяч выбит.
  • 19'
    Матч с "Мальоркой" для "Реала" расположился между "ПСЖ" и "Барселоной". Сложнейшие поединки, но и сегодня не так просто будет мадридскому коллективу. Казалось бы.
  • 18'
    Неплохо разыграли штрафной игроки "Мальорки", удара не было, пошла передача с точки на Кубо, который по центру из-за штрафной исполнил, но как следует не получилось по мячу попасть. Слабо и неточно получилось.
  • Желтая карточка
    17'
    Федерико Вальверде получает карточку. Кубо вроде и ошибся на приёме, но и Вальверде в попытке сыграть на перехвате до мяча не дотянулся, влепив Такефусе.
  • 15'
    Да, пока "Реал" не так много моментов создаёт. По сути, кроме удара Бензема, ничего и не было. Но гости много владеют мячом.
  • Фол, нарушение
    14'
    Луис Анхель оказался на газоне. Не видел его полузащитник "Реала", это Каземиро в падении пытался вернуть мяч, дотянулся до него, но и оппонента тоже заодно зацепил.
  • 12'
    Каземиро выполнил зрячий перевод направо на Васкеса, принял Лукас мяч, но вот защитника обыграть не удалось, а атака захлебнулась в итоге.
  • 11'
    Мурики имел отличную возможность! Длинная подача с левого фланга прошла в штрафную площадь "Реала", но форвард "Мальорки" тут не смог как следует под мяч подстроиться, и удар у него не получился, соответственно!
  • 10'
    В быструю атаку убегали игроки "Мальорки", Кубо потащил мяч и попытался разрезающую передачу вперёд выполнить на Родригеса, но защитник "Реала" на перехвате сыграл.
  • 9'
    Вновь игроки "Реала" катают мяч, "Мальорка" пока особо не торопится в атаку. Прессинг не приносит результата.
  • Угловой
    7'
    Разыграли угловой футболисты "Реала", Винисиус отыграл пяткой на Менди, который с линии штрафной площади слева сильно пробил сходу, но в створ не попал!
  • Опасный момент
    6'
    Первый опасный момент! Бензема слева ворвался в штрафную площадь "Мальорки" под передачу Винисиуса, зряче пробивал мимо голкипера, но Серхио Рико смог руку выставить и мяч отбить!
  • 5'
    Аут заработали впереди слева игроки "Мальорки", последовал заброс прямиком в штрафную площадь, удалось игрокам "Реала" выиграть верховую борьбу и мяч вынести.
  • 4'
    "Мальорка" находится в подвале турнирной таблицы, на счету команды хозяев 4 поражения подряд. "Реал" уверенно лидирует в турнирной таблице и не думаю, что настроены гости терять очки сегодня.
  • 2'
    Футболисты "Реала" больше владеют мячом на первых минутах, но пока без особого продвижения вперёд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Реала". В белой форме сегодня гости, а хозяева сыграют в традиционных красных майках, чёрных трусах.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Мальорка
2.7% (4)
Ничья
5.4% (8)
Реал Мадрид
91.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
45.76% (54)
Нет
54.24% (64)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
26.5% (39)
1:2 Реал Мадрид
24.5% (36)
0:1 Реал Мадрид
10.2% (15)
1:3 Реал Мадрид
6.1% (9)
0:3 Реал Мадрид
4.8% (7)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:4 Реал Мадрид
2% (3)
1:0 Мальорка
1.4% (2)
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