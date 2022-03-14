Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва у нас.

Анхель с левого фланга неплохую подачу в штрафную площадь исполнил, Мурики не смог головой в прыжке до мяча дотянуться.

Футболисты "Мальорки" начинают второй тайм с владения. "Реал" пока без атак.

Перешли, наконец, в атаку футболисты "Реала". Лукас Васкес навесил с правого фланга в центр штрафной площади, оттуда мяч выносит защитник "Мальорки".

Кубо здорово сыграл в стенку с Мурики, после ответного паса вырывался слева на свободное пространство, и Лукасу Васкесу ничего не оставалось, как правила нарушать. Это карточка.

Первый тайм

— Спокойно команды докатали первый тайм, ничего интересного не произошло. "Реал" сегодня не может как следует разогнаться, тяжеловато между "ПСЖ" и "Барселоной" играть с "Мальоркой". 0:0 пока, и исход может получиться непредсказуемым. Отдыхаем!

45' 2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Винисиус здорово по левому флангу прорвался, удалось ему войти в штрафную, вырваться в центр и здорово пяткой отыграть под удар Алабе! Защитник стрельнул низом, но его накрыл Оливан!

43' Угловой у ворот "Мальорки". Пошла подача в штрафную площадь, тут кто-то упал из игроков "Реала", но нарушения правил не было, по мнению арбитра, а хозяева смогли отбиться.

42' Хорошая атака "Реала"! Бензема с линии штрафной площади здорово пяткой отыграл на Винисиуса, который ворвался в центр и пробивал по воротам, но его успел в подкате накрыть Маффео!

40' Контратака развивалась у "Мальорки". Кубо получил мяч на левом фланге, пытался его вырезать в чужую штрафную на ход Анхелю, но немного точности не хватило. Куртуа успел сыграть на выходе и мяч в руки забрал.

39' Угловой у ворот "Мальорки". Кроос от правого флажка навесил в центр штрафной площадь, тут выше всех прыгнул Раильо и головой мяч вынес.

38' Каземиро здорово вырезал в штрафную площадь на Родриго, который отыграл на Винисиуса, который так и не смог найти момент для удара, а в итоге мяч и потерял.

36' Около 10-ти минут осталось в первом тайме. Игроки "Мальорки" в последние минуты заметно осмелели, практически вся игра сейчас проходит на половине поля "Реала", вот и момент отличный мы увидели!

35' Опасно атакует "Мальорка"! Луис Анхель получил мяч в штрафной, но против него отлично сыграл Начо, выбив его! Пенальти тут не было, Маффео сыграл на подборе, вырвался в центр штрафной, а вот пробил мимо Куртуа, да и заодно и мимо ворот!

34' Анхель здорово в штрафной сбросил на Кубо, который не смог пройти защитника на пути к воротам. К Мурики отлетел мяч, и он попытался пробить, но его накрыл игрок "Реала".

33' Дали нам более детальный повтор со спором Анхеля и Винисиуса. Было видно, что бразилец чуть ли не налетел на форварда хозяев, а тот рукой за горло схватил оппонента. Вот по карточке и получили.

32' Родриго получил мяч на правом фланге у лицевой линии, попытался прострелить в центр штрафной площади, но его накрыл защитник.

30' Карточку всё-таки достал арбитр, но Луису Анхелю, а потом и самому Винисиусу, которые устроили ожесточённый спор по факту падения бразильца после подката Маффео. За неспортивное поведение, другими словами!

29' Маффео в довольно размашистом подкате сбил с ног Винисиуса. Тянуло на карточку, но арбитр решил почему-то без предупреждения обойтись.

28' Ждём мы опасных моментов, в первую очередь от "Реала", но отрезок сейчас насыщенный у команда Анчелотти. Невозможно везде рвать и метать.

26' Каземиро и Мурики схлестнулись в воздухе в борьбе за верховой мяч, и форвард "Мальорки" сзади по затылку полузащитнику "Реала" прописал.

25' 4-6 по фолам к этой минуте у нас. Но все нарушения мелкие, никак нельзя назвать сегодняшнюю игру грубой.

24' Кубо попытался прокинуть мяч мимо Родриго, но угодил в руку игроку "Реала". Внимателен арбитр.

22' "Реал" перешёл в атаку, Винисиус через левый угол ворвался в штрафную площадь, попытался прострелить в центр, но защитник смог на перехвате сыграть.

21' Приближается первый тайм к своей середине. "Реал" заработал штрафной на правом фланге. Кроос навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но получилось точно на голову Мурики. Мяч выбит.

19' Матч с "Мальоркой" для "Реала" расположился между "ПСЖ" и "Барселоной". Сложнейшие поединки, но и сегодня не так просто будет мадридскому коллективу. Казалось бы.

18' Неплохо разыграли штрафной игроки "Мальорки", удара не было, пошла передача с точки на Кубо, который по центру из-за штрафной исполнил, но как следует не получилось по мячу попасть. Слабо и неточно получилось.

17' Федерико Вальверде получает карточку. Кубо вроде и ошибся на приёме, но и Вальверде в попытке сыграть на перехвате до мяча не дотянулся, влепив Такефусе.

15' Да, пока "Реал" не так много моментов создаёт. По сути, кроме удара Бензема, ничего и не было. Но гости много владеют мячом.

14' Луис Анхель оказался на газоне. Не видел его полузащитник "Реала", это Каземиро в падении пытался вернуть мяч, дотянулся до него, но и оппонента тоже заодно зацепил.

12' Каземиро выполнил зрячий перевод направо на Васкеса, принял Лукас мяч, но вот защитника обыграть не удалось, а атака захлебнулась в итоге.

11' Мурики имел отличную возможность! Длинная подача с левого фланга прошла в штрафную площадь "Реала", но форвард "Мальорки" тут не смог как следует под мяч подстроиться, и удар у него не получился, соответственно!

10' В быструю атаку убегали игроки "Мальорки", Кубо потащил мяч и попытался разрезающую передачу вперёд выполнить на Родригеса, но защитник "Реала" на перехвате сыграл.

9' Вновь игроки "Реала" катают мяч, "Мальорка" пока особо не торопится в атаку. Прессинг не приносит результата.

7' Разыграли угловой футболисты "Реала", Винисиус отыграл пяткой на Менди, который с линии штрафной площади слева сильно пробил сходу, но в створ не попал!

6' Первый опасный момент! Бензема слева ворвался в штрафную площадь "Мальорки" под передачу Винисиуса, зряче пробивал мимо голкипера, но Серхио Рико смог руку выставить и мяч отбить!

5' Аут заработали впереди слева игроки "Мальорки", последовал заброс прямиком в штрафную площадь, удалось игрокам "Реала" выиграть верховую борьбу и мяч вынести.

4' "Мальорка" находится в подвале турнирной таблицы, на счету команды хозяев 4 поражения подряд. "Реал" уверенно лидирует в турнирной таблице и не думаю, что настроены гости терять очки сегодня.

2' Футболисты "Реала" больше владеют мячом на первых минутах, но пока без особого продвижения вперёд.