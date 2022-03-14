«Мальорка» сдала позиции, при этом на своем поле выступает неуверенно. «Реал» в от-личной физической... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|4 (4)
|0.14
|Родригес Даниэль
|3
|0.11
|Анхель Луис
|2
|0.07
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.07
|Фернандо Ниньо
|2
|0.07
|Баба Иддрису
|2
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.04
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Руссо Франко
|1
|0.04
|Гонсалес Джованни
|1
|0.04
|Кубо Такефуса
|1
|0.04
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|20 (4)
|0.71
|Винисиус Жуниор
|13
|0.46
|Асенсио Марко
|8
|0.29
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Йович Лука
|1
|0.04
|Милитао Эдер
|1
|0.04
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.04
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|Иско Аларкон
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Коста Хауме
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Мурики Ведат
|3
|0
|Раильо Антонио
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|28
|19
|7
|2
|56 - 21
|64
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|26 - 35
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|28
|6
|9
|13
|26 - 45
|27
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 45
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|13 - 14
|19
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|24 - 12
|30
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5