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Мали
FIFA #57
0:0
Первый тайм: 18'
Тунис
FIFA #27
0' 18'
Прогнозы 113
Мали 39.8% (45)
X 26.5% (30)
Тунис 33.6% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Тунис
2.37
2.89
3.88
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Новости
Мали
Тунис

История личных встреч

Мали
Тунис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КАН
0:1
ТМС
1:0
КАН
1:1
ЧАН
1:2
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1
Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0
Тунис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0
Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0
  • Первый тайм
  • 16'
    Шейк Траоре почти прорвался мимо оборонца, но слишком сильно прокинул мяч. Удар от ворот. 
  • 15'
    Аииса Лэйду срубили на своей половине, после быстрого розыгрыша заброс вперед, неточно. Мункоро забрал. 
  • 14'
    Дриблинг Диаби мы с вами увидели на подходах к воротам Туниса, но защита справилась, не без труда. 
  • 13'
    Сработал прессинг Туниса, мяч перехватили, однако потом на грани фола у Ледуни отобрали, арбитр промолчал. 
  • 12'
    Нене Доргелес опять неловко обошелся с мячом на чужой половине, чуть подсобраться надо футболисту. 
  • 11'
    Длинный заброс вперед от Туниса, но там никого из форвардов, безадресно получилось. 
  • 10'
    На левом фланге малийцы орудуют, Нене упустил мяч за боковую. 
  • 9'
    Подача гостей с правого фланга, Мункоро вышел из ворот и хладнокровно забрал мяч. 
  • 7'
    Тунисцы теперь не смогли пробить по левому краю, в аут мяч ушел. 
  • 6'
    Малийцам не удалось соорудить атаку, ошиблись с передачей. Тунис с мячом. 
  • Угловой
    5'
    Вторая попытка, на этот раз короткий розыгрыш и мяч ушел за боковую. После чего до штрафной все же довели, но не опасно. 
  • Угловой
    4'
    Навес Туниса на ближнюю с угла поля, Коне выбил. 
  • 3'
    Попытка Бен Ромдхана подать справа, заблокировали. Угловой будет. 
  • 2'
    Мали резво начал встречу и сразу же последовал удар от них с правого края. Высоко получилось, но для первых минут сойдет. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Мали - Тунис. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 113
Мали 39.8% (45)
X 26.5% (30)
Тунис 33.6% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Тунис
2.37
2.89
3.88
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мали 0:0 Тунис онлайн

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Прогнозы на матч Мали 0:0 Тунис

Исход игры
Мали
40.4% (46)
Ничья
26.3% (30)
Тунис
33.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
50% (54)
Нет
50% (54)
Популярный счёт
1:0 Мали
29.8% (34)
1:1 Ничья
21.9% (25)
1:2 Тунис
16.7% (19)
0:1 Тунис
8.8% (10)
2:1 Мали
7.9% (9)
0:2 Тунис
5.3% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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Мали
Тунис

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