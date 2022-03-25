Нене Доргелес опять неловко обошелся с мячом на чужой половине, чуть подсобраться надо футболисту.

Сработал прессинг Туниса, мяч перехватили, однако потом на грани фола у Ледуни отобрали, арбитр промолчал.

Дриблинг Диаби мы с вами увидели на подходах к воротам Туниса, но защита справилась, не без труда.

Аииса Лэйду срубили на своей половине, после быстрого розыгрыша заброс вперед, неточно. Мункоро забрал.

Шейк Траоре почти прорвался мимо оборонца, но слишком сильно прокинул мяч. Удар от ворот.

11' Длинный заброс вперед от Туниса, но там никого из форвардов, безадресно получилось.

10' На левом фланге малийцы орудуют, Нене упустил мяч за боковую.

9' Подача гостей с правого фланга, Мункоро вышел из ворот и хладнокровно забрал мяч.

7' Тунисцы теперь не смогли пробить по левому краю, в аут мяч ушел.

6' Малийцам не удалось соорудить атаку, ошиблись с передачей. Тунис с мячом.

5' Вторая попытка, на этот раз короткий розыгрыш и мяч ушел за боковую. После чего до штрафной все же довели, но не опасно.

4' Навес Туниса на ближнюю с угла поля, Коне выбил.

3' Попытка Бен Ромдхана подать справа, заблокировали. Угловой будет.

2' Мали резво начал встречу и сразу же последовал удар от них с правого края. Высоко получилось, но для первых минут сойдет.