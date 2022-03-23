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Мали
FIFA #57
 
Позже
Тунис
FIFA #27
Прогнозы 60
Мали 25% (15)
X 30% (18)
Тунис 45% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Тунис
2.24
3.00
4.02
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мали
Тунис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КАН
0:1
ТМС
1:0
КАН
1:1
ЧАН
1:2
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1
Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0
Тунис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0
Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мали - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Мали 25% (15)
    X 30% (18)
    Тунис 45% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    Тунис
    2.24
    3.00
    4.02
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мали - Тунис онлайн

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    Прогнозы на матч Мали - Тунис

    Исход игры
    Мали
    25% (15)
    Ничья
    30% (18)
    Тунис
    45% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (21)
    Меньше
    64.41% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (37)
    Нет
    37.29% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (16)
    1:2 Тунис
    23.3% (14)
    1:0 Мали
    15% (9)
    0:1 Тунис
    13.3% (8)
    2:1 Мали
    10% (6)
    0:2 Тунис
    6.7% (4)
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    Мали
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