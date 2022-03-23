История личных встреч
Мали
Тунис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1
Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0
Тунис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0
Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0
Прогнозы на матч Мали - Тунис
Исход игры
Мали
25% (15)
Ничья
30% (18)
Тунис
45% (27)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
62.71% (37)
Нет
37.29% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (16)
1:2 Тунис
23.3% (14)
1:0 Мали
15% (9)
0:1 Тунис
13.3% (8)
2:1 Мали
10% (6)
0:2 Тунис
6.7% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!