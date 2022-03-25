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  3. Отборочные матчи: Африка: Финал
Египет
FIFA #44
1:0
Перерыв
Сенегал
FIFA #20
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Сисс Салиу
31' Желтая карточка
Хамди Махмуд
45' Желтая карточка
Менди Нампалис

Ход матча

4'
Сисс Салиу
1:0
14'
 
Сиссе Пап Абу
Диалло Абду
31'
Хамди Махмуд
 
39'
Эль-Ханафи Яссер
Абдель Монем Мохамед
 
45'
 
Менди Нампалис
Прогнозы 137
Египет 53.3% (73)
X 33.6% (46)
Сенегал 13.1% (18)
-1
выиграет Сенегал, со счетом 1:2
В их паре чуть больше верится в победу Сенегала. Все-таки игроки у этой команды сильнее и опытнее. Но... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Сенегал
2.43
3.13
3.88
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Новости
Египет
Сенегал

История личных встреч

Египет
Сенегал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КАН
0:0

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0
Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0
Сенегал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0
Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • 45'
    Буна Сарр навесил со стандарта, а потом игрок гостей пробил с подбора с подступов к штрафной и попал мячом в своего же.
  • Фол, нарушение
    45'
    Исмаила Сарр на газоне впереди на правом фланге, а толкнул его Мостафа Мохамед.
  • 45'
    Салах подал штрафной низко, гости приняли мяч и отправились в контратаку, но тоже ничего интересного не создали.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты.
  • Желтая карточка
    45'
    Менди Нампалис получил жёлтую карточку за толчок в адрес Трезеге.
  • 44'
    Атаковать-то гости атакуют, но как-то пресно всё это смотрится.
  • 43'
    Тайм уже завершается, а опасных моментов у Сенегала до сих пор не было.
  • Фол, нарушение
    42'
    А теперь Салах толкнул локтем в шею Салиу Сисса.
  • Фол, нарушение
    41'
    Мане в середине поля толкнул Фатхи и завалил того на газон. 
  • 41'
    Хамди откликнулся на подачу стандарта, но пробил головой гораздо выше створа.
  • Фол, нарушение
    40'
    Впрочем, совсем скоро Салах заработал на правом краю поля штрафной удар.
  • 40'
    Салах рвался по правому флангу, однако не показал такого дриблинга, чтобы войти в штрафную.
  • Замена
    39'
    Эль-Ханафи вынужденно заменил Мохамеда Абделя Монема в составе команды Египта.
  • Травма, повреждение
    38'
    Мохамеда Абделя Монема унесут с поля на носилках.
  • 37'
    Из полукруга поскользнувшийся Мане выстрелил выше створа.
  • 35'
    Серия подач в штрафную Египта, Эль-Шенави один раз не поймал мяч на выходе, но опасного момента всё равно не случилось.
  • 35'
    Доставка Буна Сарра со штрафного пришлась в ноги игрока хозяев.
  • Фол, нарушение
    34'
    Мостафа Мохамед толкнул Гуйэе также на левом фланге защиты.
  • 33'
    Буна Сар навесил справа со стандарта, а игрок египтян выбил мяч головой на подступы к штрафной.
  • Судья
    32'
    Салах о чём-то спорит с арбитром.
  • Желтая карточка
    31'
    Хамди рубанул по ногам Дьедью на левом фланге обороны. Жёлтая карточка.
  • 30'
    Гости катают мяч в центре поля, а хозяева пока вдесятером.
  • Угловой
    29'
    Салах подал с углового далеко, и Сисс выбил мяч головой на новый корнер, тоже не принёсший остроты.
  • Травма, повреждение
    28'
    Игрока хозяев унесли с поля на носилках.
  • Угловой
    27'
    Кулибали помешал состояться подаче Омара Габера, будет правофланговый угловой хозяев.
  • 25'
    После остановок из-за травм территориальное преимущество наблюдается у "фараонов".
  • 24'
    Мостафа Мохамед пробил головой после подачи с правого фланга, мяч оказался в руках Менди. 
  • 23'
    Хозяева вбросили аут впереди на левом фланге, и Эль-Сулейя отыграл назад в середину поля. 
  • 22'
    Темп игры невысокий, и голевых моментов не было, кроме, собственно, эпизода с голом.
  • 21'
    Та же картина, только ближе к воротам гостей, сенегальцы пока не смогли отобрать или перехватить мяч.
  • 20'
    Египтяне спокойно держат мяч на своей половине, им спешить некуда.
  • 19'
    Буна Сарр сделал очередную подачу с правой стороны, и мяч выбил головой Салах.
  • 18'
    Сенегальцы контролируют мяч в середине поля.
  • 17'
    Такими темпами большую часть матча будет занимать работа медиков на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Течёт кровь из носа у Абделя Монема Мохамеда. Причина? Он выпрыгнул и столкнулся с головой Мане.
  • 15'
    Буна Сарр навесил со стандарта, а египтяне легко отбились.
  • Фол, нарушение
    15'
    Эль-Сулейя ударил сзади по ноге Куйяте, поэтому гости исполнят штрафной с правого фланга.
  • Замена
    14'
    Вынужденная замена в составе сборной Сенегала: Абу Пап Сиссе вместо Абду Диалло.
  • Травма, повреждение
    13'
    Пауза в игре, поскольку оказывается медицинская помощь Абду Диалло.
  • 12'
    Менди сделал, если не зацикливаться на нюансах, откуда прилетел мяч, то же самое.
  • 11'
    Эль-Шенави беспрепятственно поймал заброс соперника из глубины.
  • 10'
    Подачу Буна Сарра с правого фланга отбил головой защитник хозяев.
  • 9'
    Трезеге слабо пробил со штрафного и не попал в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    8'
    Трезеге стал смещаться с левого края к центру, и уронил его Гуэйе.
  • 7'
    Хорошим подкатом Хамди выбил мяч в аут на левом фланге обороны.
  • Фол, нарушение
    7'
    Фатхи с нарушением остановил Куйяте в центре поля.
  • 5'
    Эмоционально порадовались голу в чужие ворота "фараоны".
  • Описание гола
    4'
    АВТОГОЛ. 1:0! Салиу Сисс (в свои ворота).
    Салах получил в районе левого угла вратарской заброс от Эль-Сулейя и пробил с разворота в перекладину, далее мяч отскочил в створ от ноги Сисса.
  • 3'
    Сенегальцы держали мяч на своей половине, пока Кулибали не закинул его вперёд за левую боковую линию.
  • 2'
    Заброс хозяев по правому полуфлангу закончил свой путь в руках Менди.
  • 1'
    Сенегальцы в преимущественно зелёной форме, египтяне - в красно-чёрном, а судьи - в жёлто-чёрном.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 3-м квалификационном раунде в борьбе африканских сборных за попадание на ЧМ-2022 сыграют Египет и Сенегал. Эти же команды встретились в начале февраля в финале Кубка Африканских наций, и тот трофей завоевали "львы Теранги", обыгравшие "фараонов" в серии пенальти. Текстовый онлайн мартовского матча этих сборных на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 137
Египет 53.3% (73)
X 33.6% (46)
Сенегал 13.1% (18)
-1
выиграет Сенегал, со счетом 1:2
В их паре чуть больше верится в победу Сенегала. Все-таки игроки у этой команды сильнее и опытнее. Но... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Сенегал
2.43
3.13
3.88
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Где смотреть матч Египет 1:0 Сенегал онлайн

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Прогнозы на матч Египет 1:0 Сенегал

Исход игры
Египет
53.3% (73)
Ничья
33.6% (46)
Сенегал
13.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.4% (32)
2:1 Египет
21.9% (30)
1:0 Египет
17.5% (24)
1:2 Сенегал
5.1% (7)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Египет
2.9% (4)
3:1 Египет
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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