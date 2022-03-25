Салах подал штрафной низко, гости приняли мяч и отправились в контратаку, но тоже ничего интересного не создали.

Исмаила Сарр на газоне впереди на правом фланге, а толкнул его Мостафа Мохамед.

Буна Сарр навесил со стандарта, а потом игрок гостей пробил с подбора с подступов к штрафной и попал мячом в своего же.

45' Менди Нампалис получил жёлтую карточку за толчок в адрес Трезеге.

44' Атаковать-то гости атакуют, но как-то пресно всё это смотрится.

43' Тайм уже завершается, а опасных моментов у Сенегала до сих пор не было.

42' А теперь Салах толкнул локтем в шею Салиу Сисса.

41' Мане в середине поля толкнул Фатхи и завалил того на газон.

41' Хамди откликнулся на подачу стандарта, но пробил головой гораздо выше створа.

40' Впрочем, совсем скоро Салах заработал на правом краю поля штрафной удар.

40' Салах рвался по правому флангу, однако не показал такого дриблинга, чтобы войти в штрафную.

39' Эль-Ханафи вынужденно заменил Мохамеда Абделя Монема в составе команды Египта.

38' Мохамеда Абделя Монема унесут с поля на носилках.

37' Из полукруга поскользнувшийся Мане выстрелил выше створа.

35' Серия подач в штрафную Египта, Эль-Шенави один раз не поймал мяч на выходе, но опасного момента всё равно не случилось.

35' Доставка Буна Сарра со штрафного пришлась в ноги игрока хозяев.

34' Мостафа Мохамед толкнул Гуйэе также на левом фланге защиты.

33' Буна Сар навесил справа со стандарта, а игрок египтян выбил мяч головой на подступы к штрафной.

32' Салах о чём-то спорит с арбитром.

31' Хамди рубанул по ногам Дьедью на левом фланге обороны. Жёлтая карточка.

30' Гости катают мяч в центре поля, а хозяева пока вдесятером.

29' Салах подал с углового далеко, и Сисс выбил мяч головой на новый корнер, тоже не принёсший остроты.

28' Игрока хозяев унесли с поля на носилках.

27' Кулибали помешал состояться подаче Омара Габера, будет правофланговый угловой хозяев.

25' После остановок из-за травм территориальное преимущество наблюдается у "фараонов".

24' Мостафа Мохамед пробил головой после подачи с правого фланга, мяч оказался в руках Менди.

23' Хозяева вбросили аут впереди на левом фланге, и Эль-Сулейя отыграл назад в середину поля.

22' Темп игры невысокий, и голевых моментов не было, кроме, собственно, эпизода с голом.

21' Та же картина, только ближе к воротам гостей, сенегальцы пока не смогли отобрать или перехватить мяч.

20' Египтяне спокойно держат мяч на своей половине, им спешить некуда.

19' Буна Сарр сделал очередную подачу с правой стороны, и мяч выбил головой Салах.

18' Сенегальцы контролируют мяч в середине поля.

17' Такими темпами большую часть матча будет занимать работа медиков на поле.

16' Течёт кровь из носа у Абделя Монема Мохамеда. Причина? Он выпрыгнул и столкнулся с головой Мане.

15' Буна Сарр навесил со стандарта, а египтяне легко отбились.

15' Эль-Сулейя ударил сзади по ноге Куйяте, поэтому гости исполнят штрафной с правого фланга.

14' Вынужденная замена в составе сборной Сенегала: Абу Пап Сиссе вместо Абду Диалло.

13' Пауза в игре, поскольку оказывается медицинская помощь Абду Диалло.

12' Менди сделал, если не зацикливаться на нюансах, откуда прилетел мяч, то же самое.

11' Эль-Шенави беспрепятственно поймал заброс соперника из глубины.

10' Подачу Буна Сарра с правого фланга отбил головой защитник хозяев.

9' Трезеге слабо пробил со штрафного и не попал в ближний угол.

8' Трезеге стал смещаться с левого края к центру, и уронил его Гуэйе.

7' Хорошим подкатом Хамди выбил мяч в аут на левом фланге обороны.

7' Фатхи с нарушением остановил Куйяте в центре поля.

5' Эмоционально порадовались голу в чужие ворота "фараоны".

4' АВТОГОЛ. 1:0! Салиу Сисс (в свои ворота).

Салах получил в районе левого угла вратарской заброс от Эль-Сулейя и пробил с разворота в перекладину, далее мяч отскочил в створ от ноги Сисса.

3' Сенегальцы держали мяч на своей половине, пока Кулибали не закинул его вперёд за левую боковую линию.

2' Заброс хозяев по правому полуфлангу закончил свой путь в руках Менди.

1' Сенегальцы в преимущественно зелёной форме, египтяне - в красно-чёрном, а судьи - в жёлто-чёрном.