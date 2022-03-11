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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
26' Пенальти
Беретта Джакомо
42' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
43' Желтая карточка
Вита Алессио
52' Желтая карточка
Васкес Франко
59'

Ход матча

26'
0:1
Беретта Джакомо
42'
 
Висентин Сантьяго
43'
 
Вита Алессио
46'
Брунетта Хуан
Сими Нванкво
 
52'
Васкес Франко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Читтаделла
1.95
3.60
3.93
Все Коэффициенты
Новости
22
Турк
Мартин
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
99
Сими
Нванкво
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
6
Висентин
Сантьяго
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Маццокко
Давиде
20
Лариби
Карим
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
Парма
3-4-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
0:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.34
Бенедычак Адриан 6 0.21
Инглезе Роберто 3 0.1
Тутино Дженнаро 3 0.1
Ман Деннис 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.07
Юрич Станко 2 0.07
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 8 (5) 0.28
Оквонкво Орджи 7 0.24
Беретта Джакомо 5 (1) 0.17
Антонуччи Мирко 3 0.1
Вита Алессио 3 0.1
Тункара Мамаду 2 0.07
Бранка Симоне 2 0.07
Фраре Доменико 2 0.07
Адорни Давиде 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 6 0
Данило Ларанжера 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бернабе Адриан 4 0
Зом Симон 4 0
Ман Деннис 3 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Камара Дрисса 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 8 1
Адорни Давиде 8 0
Паван Никола 8 0
Маттиоли Алессандро 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Бенедетти Амедео 7 0
Кассандро Томмазо 7 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Вита Алессио 5 0
Фраре Доменико 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Тавернелли Камилло 3 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Лариби Карим 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
6
46%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
6
46%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Забито

35
32
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
2
6%
7
22%
1-15
8
23%
5
16%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
4
11%
8
25%
46-60
8
23%
4
13%
61-75
6
17%
3
9%
76-90

Пропущено

32
28
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
7
22%
4
14%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
7
25%
61-75
7
22%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0
Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
2. Лечче Заявка 28 14 11 3 46 - 24 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 28 14 9 5 43 - 28 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Читтаделла 1:0 Заявка 29 12 9 8 33 - 28 45
8. Фрозиноне Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
9. Асколи Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
10. Перуджа Заявка 28 10 12 6 31 - 25 42
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана Заявка 28 9 7 12 39 - 45 34
14. Парма 0:1 Заявка 29 7 13 9 35 - 33 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
13. Парма 0:1 Заявка 15 4 6 5 18 - 14 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Читтаделла 1:0 Заявка 15 6 6 3 14 - 14 24
5. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
6. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
7. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
8. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма 0:1 Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Висентин Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Беретта Джакомо из команды Читтаделла забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Читтаделла
1.95
3.60
3.93
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Где смотреть матч Парма 0:1 Читтаделла онлайн

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