Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Эннио Тардини
0:1
26' ПенальтиБеретта Джакомо
42' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
43' Желтая карточкаВита Алессио
52' Желтая карточкаВаскес Франко
Ход матча
26'
0:1
43'
52'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
60 Владение мячом, % 40
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
99
Сими
Нванкво
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
84 Dario Sits
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Парма
Читтаделла
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.34
|Бенедычак Адриан
|6
|0.21
|Инглезе Роберто
|3
|0.1
|Тутино Дженнаро
|3
|0.1
|Ман Деннис
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|Юрич Станко
|2
|0.07
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|8 (5)
|0.28
|Оквонкво Орджи
|7
|0.24
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.17
|Антонуччи Мирко
|3
|0.1
|Вита Алессио
|3
|0.1
|Тункара Мамаду
|2
|0.07
|Бранка Симоне
|2
|0.07
|Фраре Доменико
|2
|0.07
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|6
|0
|Данило Ларанжера
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|8
|1
|Адорни Давиде
|8
|0
|Паван Никола
|8
|0
|Маттиоли Алессандро
|8
|0
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Бенедетти Амедео
|7
|0
|Кассандро Томмазо
|7
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Вита Алессио
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
6
46%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
6
46%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
1
8%
5
36%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Забито
35
32
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
2
6%
7
22%
1-15
8
23%
5
16%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
4
11%
8
25%
46-60
8
23%
4
13%
61-75
6
17%
3
9%
76-90
Пропущено
32
28
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
7
22%
4
14%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
7
25%
61-75
7
22%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0
Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|2.
|Лечче
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 24
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|43 - 28
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|33 - 28
|45
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|9.
|Асколи
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|39 - 36
|43
|10.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|31 - 25
|42
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 45
|34
|14.
|Парма
|0:1 Заявка
|29
|7
|13
|9
|35 - 33
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|28 - 42
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 47
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|28
|2
|10
|16
|28 - 47
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|13.
|Парма
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 14
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 14
|24
|5.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|8.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|0:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 25
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3