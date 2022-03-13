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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
2:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
9' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
14' Желтая карточка
Околи Меме
34' Желтая карточка
Марин Мариус
40' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
1:0
42' Не забитый пенальти
Дзанимачча Лука
2:0
50' Гол
Торрегросса Эрнесто
60' Желтая карточка
Валери Эмануэле
65' Желтая карточка
Баэс Хайме
69' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
72' Желтая карточка
Надь Адам
83'
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
7
Сьега
Николас
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
5
Бенали
Ахмед
10
Торрегросса
Эрнесто
17
Сибилли
Джузеппе
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
13
Мерони
Андреа
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
98
Дзанимачча
Лука
21
Фаджоли
Николо
70
Гаэтано
Джанлука
7
Баэс
Хайме
99
Рафья
Хамза
9
Чофани
Даниэль
Пиза
4-3-1-2
Кремонезе
4-4-2

История личных встреч

Пиза
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
3:4
СB
4:1
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.21
Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.17
Сибилли Джузеппе 4 0.14
Коэн Йонатан 4 (1) 0.14
Туре Идрисса 3 0.1
Марсура Давиде 2 0.07
Пушкаш Георге 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.24
Чофани Даниэль 6 (1) 0.21
Дзанимачча Лука 4 0.14
Гаэтано Джанлука 4 0.14
Баэс Хайме 4 0.14
Фаджоли Николо 3 0.1
Ди Кармине Самуэль 3 0.1
Стриццоло Лука 3 0.1
Валери Эмануэле 3 0.1
Видо Лука 3 0.1
Гондо Седрик 1 0.03
Вальцания Лука 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 9 0
Караччоло Антонио 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Лукка Лоренцо 5 1
Беруатто Пьетро 6 0
Херманнссон Хьёртур 5 0
Мастину Джузеппе 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Надь Адам 3 1
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Берра Филиппо 1 0
Сьега Николас 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Околи Меме 6 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Баэс Хайме 3 1
Вальцания Лука 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
4
24%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

15
24
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
2
13%
8
33%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
3
20%
2
8%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
29%
2
15%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Забито

32
44
19 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
7
22%
3
7%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
8
25%
11
25%
31-45
6
19%
12
27%
46-60
2
6%
8
18%
61-75
5
16%
5
11%
76-90

Пропущено

26
24
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
19%
3
13%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0
Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0
Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2:0 Заявка 29 15 10 4 38 - 22 55
2. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
3. Кремонезе 0:2 Заявка 29 15 8 6 43 - 27 53
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца Заявка 29 14 9 6 47 - 30 51
6. Беневенто Заявка 28 14 8 6 45 - 25 50
7. Фрозиноне Заявка 29 12 12 5 45 - 29 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Комо Заявка 29 8 13 8 35 - 39 37
13. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия Заявка 29 6 7 16 28 - 45 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус Заявка 29 5 6 18 29 - 51 21
19. Кротоне Заявка 29 2 10 17 29 - 50 16
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза 2:0 Заявка 15 8 6 1 20 - 11 30
4. Кремонезе 0:2 Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза 2:0 Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе 0:2 Заявка 15 7 3 5 19 - 14 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
11. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Кремонезе
2.49
3.12
3.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 2:0 Кремонезе онлайн

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