Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
1:0
9' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
14' Желтая карточкаОколи Меме
34' Желтая карточкаМарин Мариус
40' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
1:0
42' Не забитый пенальтиДзанимачча Лука
2:0
50' ГолТоррегросса Эрнесто
60' Желтая карточкаВалери Эмануэле
65' Желтая карточкаБаэс Хайме
69' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
72' Желтая карточкаНадь Адам
Ход матча
9'
14'
34'
42'
1:0
50'
60'
65'
69'
72'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 9
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
49 Владение мячом, % 51
16
Надь
Адам
55
Околи
Меме
99
Рафья
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Пиза
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.21
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.17
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.14
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.14
|Туре Идрисса
|3
|0.1
|Марсура Давиде
|2
|0.07
|Пушкаш Георге
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.24
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.21
|Дзанимачча Лука
|4
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|4
|0.14
|Баэс Хайме
|4
|0.14
|Фаджоли Николо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Стриццоло Лука
|3
|0.1
|Валери Эмануэле
|3
|0.1
|Видо Лука
|3
|0.1
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|9
|0
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|1
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Надь Адам
|3
|1
|Туре Идрисса
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Вальцания Лука
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
4
24%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
2
13%
8
33%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
3
20%
2
8%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
29%
2
15%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Забито
32
44
19 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
7
22%
3
7%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
8
25%
11
25%
31-45
6
19%
12
27%
46-60
2
6%
8
18%
61-75
5
16%
5
11%
76-90
Пропущено
26
24
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
19%
3
13%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0
Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0
Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2:0 Заявка
|29
|15
|10
|4
|38 - 22
|55
|2.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|3.
|Кремонезе
|0:2 Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 27
|53
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|12
|12
|5
|45 - 29
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|35 - 39
|37
|13.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 45
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 51
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 50
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|20 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|0:2 Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|0:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 14
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3