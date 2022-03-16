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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
6' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
13'

Ход матча

6'
 
Дзанеллато Никколо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
СПАЛ 2013
1.84
3.58
5.00
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
25
Санторо
Симоне
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
6
Меккарьелло
Бьяджо
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
32
Пинато
Марко
10
Дзанеллато
Никколо
97
Д'Орацио
Людовико
9
Коломбо
Лоренцо
28
Видо
Лука
Перуджа
3-4-2-1
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
СПАЛ 2013

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:2
ТМК
0:0
ТМК
1:1
СB
2:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.33
Куан Кристиан 3 0.1
Матос Ридер 3 0.1
Лизи Франческо 3 0.1
Оливьери Марко 3 0.1
Рози Алеандро 2 0.07
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.2
Коломбо Лоренцо 6 0.2
Мелькьорри Федерико 5 0.17
Видо Лука 3 0.1
Вивиани Федерико 3 0.1
Да Рива Якопо 2 0.07
Росси Джузеппе 2 0.07
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Сек Демба 1 0.03
Капрадосси Элио 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Латте Лат Эммануэль 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 11 0
Лизи Франческо 7 0
Фальцерано Марчелло 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Курадо Маркос 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 6 0
Дикманн Лоренцо 4 1
Селия Раффаэле 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Мора Лука 4 0
Крочата Джованни 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Капрадосси Элио 2 0
Пинато Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
8
40%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
25%
3
15%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
6
25%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
31%
1
4%
1-15
4
31%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Забито

32
34
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
3
9%
3
9%
1-15
8
25%
7
21%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
5
16%
5
15%
76-90

Пропущено

25
43
14 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
6
24%
2
5%
1-15
5
20%
8
19%
16-30
3
12%
12
28%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
2
8%
7
16%
61-75
6
24%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 30 15 11 4 39 - 22 56
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца Заявка 30 15 9 6 50 - 30 54
4. Кремонезе 0:0 Заявка 30 15 9 6 43 - 28 54
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи 0:0 Заявка 30 13 8 9 41 - 37 47
9. Перуджа 0:0 Заявка 30 11 13 6 32 - 25 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 30 7 11 12 34 - 43 32
16. Алессандрия Заявка 30 6 7 17 28 - 48 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне 0:0 Заявка 30 2 8 20 20 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза 0:0 Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 13 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Перуджа 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 12 19
12. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Асколи 0:0 Заявка 15 4 6 5 15 - 17 18
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне 0:0 Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 0:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза 0:0 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
5. Кремонезе 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 4 5 6 10 - 20 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне 0:0 Заявка 15 1 3 11 8 - 28 6
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
СПАЛ 2013
1.84
3.58
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 онлайн

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