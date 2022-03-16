Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Ренато Кури
6' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
49 Владение мячом, % 51
10
Матос
Ридер
32
Пинато
Марко
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Перуджа
СПАЛ 2013
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.33
|Куан Кристиан
|3
|0.1
|Матос Ридер
|3
|0.1
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Оливьери Марко
|3
|0.1
|Рози Алеандро
|2
|0.07
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.2
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.2
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.17
|Видо Лука
|3
|0.1
|Вивиани Федерико
|3
|0.1
|Да Рива Якопо
|2
|0.07
|Росси Джузеппе
|2
|0.07
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Сек Демба
|1
|0.03
|Капрадосси Элио
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|11
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Селия Раффаэле
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Пинато Марко
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
8
40%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
25%
3
15%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
6
25%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Пропущено
13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
31%
1
4%
1-15
4
31%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Забито
32
34
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
3
9%
3
9%
1-15
8
25%
7
21%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
5
16%
5
15%
76-90
Пропущено
25
43
14 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
6
24%
2
5%
1-15
5
20%
8
19%
16-30
3
12%
12
28%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
2
8%
7
16%
61-75
6
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|30
|15
|11
|4
|39 - 22
|56
|2.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|3.
|Монца
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|50 - 30
|54
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|43 - 28
|54
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|30
|13
|8
|9
|41 - 37
|47
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|30
|11
|13
|6
|32 - 25
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 43
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 48
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|30
|2
|8
|20
|20 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|24 - 13
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|5.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|10 - 20
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 28
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3