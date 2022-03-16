Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Джованни Цини
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
57 Владение мячом, % 43
55
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Кремонезе
Порденоне
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.24
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.21
|Дзанимачча Лука
|4
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|4
|0.14
|Баэс Хайме
|4
|0.14
|Фаджоли Николо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Стриццоло Лука
|3
|0.1
|Видо Лука
|3
|0.1
|Валери Эмануэле
|3
|0.1
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|4
|0.14
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дели Франческо
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Ловиза Алессандро
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Торрази Эмануэле
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
8
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
4%
2
25%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
8
33%
2
25%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
2
8%
3
38%
76-90
Пропущено
13
28
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
4
14%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
1
8%
10
36%
61-75
3
23%
6
21%
76-90
Забито
20
12
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
8
31%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Забито
44
20
19 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 13
3
7%
3
15%
1-15
5
11%
4
20%
16-30
11
25%
3
15%
31-45
12
27%
3
15%
46-60
8
18%
2
10%
61-75
5
11%
5
25%
76-90
Пропущено
27
54
13 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 27
4
15%
7
13%
1-15
5
19%
10
19%
16-30
4
15%
6
11%
31-45
4
15%
5
9%
46-60
4
15%
14
26%
61-75
6
22%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0
Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|30
|15
|11
|4
|39 - 22
|56
|2.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|3.
|Монца
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|50 - 30
|54
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|43 - 28
|54
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|30
|13
|8
|9
|41 - 37
|47
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|30
|11
|13
|6
|32 - 25
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 43
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 48
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|30
|2
|8
|20
|20 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|24 - 13
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|5.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|10 - 20
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 28
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3