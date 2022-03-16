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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Порденоне
0' 15'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Порденоне
1.38
4.85
8.00
Все Коэффициенты
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
55
Околи
Меме
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
14
Вальцания
Лука
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
8
Гондо
Седрик
29
Ди
Кармине
Самуэль
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
18
Паза
Симоне
28
Камбьяги
Николо
5
Ловиза
Алессандро
33
Цаммарини
Роберто
38
Ди
Серио
Джузеппе
27
Канделлоне
Леонардо
Кремонезе
4-2-3-1
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Порденоне

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
2:1
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.24
Чофани Даниэль 6 (1) 0.21
Дзанимачча Лука 4 0.14
Гаэтано Джанлука 4 0.14
Баэс Хайме 4 0.14
Фаджоли Николо 3 0.1
Ди Кармине Самуэль 3 0.1
Стриццоло Лука 3 0.1
Видо Лука 3 0.1
Валери Эмануэле 3 0.1
Гондо Седрик 1 0.03
Вальцания Лука 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 4 0.14
Бутич Карло 4 (2) 0.14
Фолоруншо Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Фаласко Никола 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Околи Меме 6 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дели Франческо 4 0
Вальцания Лука 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Видо Лука 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Ловиза Алессандро 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Вокич Деян 3 0
Маньино Лука 3 0
Торрази Эмануэле 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Менса Дэвис 1 1
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
8
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
4%
2
25%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
8
33%
2
25%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
2
8%
3
38%
76-90

Пропущено

13
28
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
4
14%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
1
8%
10
36%
61-75
3
23%
6
21%
76-90

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
8
31%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
3
21%
6
23%
76-90

Забито

44
20
19 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 13
3
7%
3
15%
1-15
5
11%
4
20%
16-30
11
25%
3
15%
31-45
12
27%
3
15%
46-60
8
18%
2
10%
61-75
5
11%
5
25%
76-90

Пропущено

27
54
13 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 27
4
15%
7
13%
1-15
5
19%
10
19%
16-30
4
15%
6
11%
31-45
4
15%
5
9%
46-60
4
15%
14
26%
61-75
6
22%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0
Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 30 15 11 4 39 - 22 56
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца Заявка 30 15 9 6 50 - 30 54
4. Кремонезе 0:0 Заявка 30 15 9 6 43 - 28 54
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи 0:0 Заявка 30 13 8 9 41 - 37 47
9. Перуджа 0:0 Заявка 30 11 13 6 32 - 25 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 30 7 11 12 34 - 43 32
16. Алессандрия Заявка 30 6 7 17 28 - 48 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне 0:0 Заявка 30 2 8 20 20 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза 0:0 Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 13 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Перуджа 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 12 19
12. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Асколи 0:0 Заявка 15 4 6 5 15 - 17 18
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне 0:0 Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 0:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза 0:0 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
5. Кремонезе 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 4 5 6 10 - 20 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне 0:0 Заявка 15 1 3 11 8 - 28 6
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Порденоне
1.38
4.85
8.00
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Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Порденоне онлайн

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