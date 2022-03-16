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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Пиза
0' 12'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Пиза
3.27
3.10
2.43
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
8
Риччи
Федерико
74
Цаджу
Франк
9
Дионизи
Федерико
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
19
Биринделли
Самуэле
16
Надь
Адам
30
Де
Витис
Алессандро
18
Мастину
Джузеппе
5
Бенали
Ахмед
9
Лукка
Лоренцо
31
Пушкаш
Георге
Асколи
4-3-1-2
Пиза
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Пиза

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.24
Бидуи Софьян 6 0.21
Коллоколо Микеле 3 0.1
Майстро Фабио 3 0.1
Шарич Дарио 3 0.1
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.1
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.07
Илиев Атанас 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Баскиротто Федерико 2 0.07
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.21
Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.17
Сибилли Джузеппе 4 0.14
Коэн Йонатан 4 (1) 0.14
Пушкаш Георге 3 0.1
Туре Идрисса 3 0.1
Марсура Давиде 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 6 1
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Беллучи Джузеппе 4 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 9 0
Караччоло Антонио 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Лукка Лоренцо 5 1
Беруатто Пьетро 6 0
Херманнссон Хьёртур 5 0
Мастину Джузеппе 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Надь Адам 3 1
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Берра Филиппо 1 0
Сьега Николас 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
7%
3
20%
1-15
6
43%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
4
29%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Забито

27
20
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
4
15%
5
25%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
4
15%
3
15%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
7
37%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Забито

41
35
21 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
5
12%
8
23%
1-15
9
22%
4
11%
16-30
7
17%
8
23%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
8
20%
2
6%
61-75
6
15%
6
17%
76-90

Пропущено

37
26
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
3
8%
5
19%
1-15
7
19%
5
19%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
9
24%
4
15%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
4
11%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1
Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0
Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 30 15 11 4 39 - 22 56
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца Заявка 30 15 9 6 50 - 30 54
4. Кремонезе 0:0 Заявка 30 15 9 6 43 - 28 54
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи 0:0 Заявка 30 13 8 9 41 - 37 47
9. Перуджа 0:0 Заявка 30 11 13 6 32 - 25 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 30 7 11 12 34 - 43 32
16. Алессандрия Заявка 30 6 7 17 28 - 48 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне 0:0 Заявка 30 2 8 20 20 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза 0:0 Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 13 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Перуджа 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 12 19
12. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Асколи 0:0 Заявка 15 4 6 5 15 - 17 18
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне 0:0 Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 0:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза 0:0 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
5. Кремонезе 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 4 5 6 10 - 20 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне 0:0 Заявка 15 1 3 11 8 - 28 6
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Пиза
3.27
3.10
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:0 Пиза онлайн

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