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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Комо
0'
22' Желтая карточка
Иоанну Николас
26' Желтая карточка
Каньяно Андреа
32' Желтая карточка
Гион Андреа
39'

Ход матча

22'
 
Иоанну Николас
26'
 
Каньяно Андреа
32'
Гион Андреа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Комо
1.59
4.10
6.74
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
32
Занандреа
Джанмария
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
13
Бегетто
Андреа
28
Куан
Кристиан
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
11
Париджини
Витторио
25
Нарди
Филиппо
14
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
20
Ла
Гумина
Антонино
17
Чичиретти
Амато
27
Черри
Альберто
Перуджа
3-4-2-1
Комо
3-4-3

История личных встреч

Перуджа
Комо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
4:1
СCС
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.32
Куан Кристиан 4 0.13
Матос Ридер 3 0.1
Лизи Франческо 3 0.1
Оливьери Марко 3 0.1
Рози Алеандро 2 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.26
Ла Гумина Антонино 7 (1) 0.23
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Беллемо Алессандро 4 0.13
Виньяли Лука 3 0.1
Арригони Томмазо 1 0.03
Иовин Алессио 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Лизи Франческо 7 0
Фальцерано Марчелло 7 0
Курадо Маркос 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 8 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Иоанну Николас 5 1
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
5
21%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
1
6%
6
35%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
31%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

33
38
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
3
9%
9
24%
1-15
8
24%
5
13%
16-30
5
15%
5
13%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
8
21%
76-90

Пропущено

26
38
14 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 25
6
23%
6
16%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
7
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1
Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
2. Пиза 0:0 Заявка 31 15 11 5 39 - 24 56
3. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
4. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи 0:0 Заявка 31 14 8 9 43 - 37 50
9. Перуджа 0:0 Заявка 31 11 14 6 33 - 26 47
10. Читтаделла 0:0 Заявка 31 11 12 8 33 - 29 45
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
13. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо 0:0 Заявка 31 8 15 8 36 - 40 39
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 31 5 7 19 29 - 52 22
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза 0:0 Заявка 16 8 7 1 21 - 11 31
5. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи 0:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Перуджа 0:0 Заявка 16 4 8 4 15 - 13 20
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 0:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 20 30
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза 0:0 Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Читтаделла 0:0 Заявка 16 5 8 3 14 - 15 23
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Комо 0:0 Заявка 16 4 8 4 20 - 25 20
12. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Комо
1.59
4.10
6.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:0 Комо онлайн

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