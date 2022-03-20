Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Ренато Кури
22' Желтая карточкаИоанну Николас
26' Желтая карточкаКаньяно Андреа
32' Желтая карточкаГион Андреа
Ход матча
22'
26'
32'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
62 Владение мячом, % 38
16
Гион
Андреа
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Перуджа
Комо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.32
|Куан Кристиан
|4
|0.13
|Матос Ридер
|3
|0.1
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Оливьери Марко
|3
|0.1
|Рози Алеандро
|2
|0.06
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.26
|Ла Гумина Антонино
|7 (1)
|0.23
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.13
|Беллемо Алессандро
|4
|0.13
|Виньяли Лука
|3
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Курадо Маркос
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|8
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Иоанну Николас
|5
|1
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
5
21%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
1
6%
6
35%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
31%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
33
38
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
3
9%
9
24%
1-15
8
24%
5
13%
16-30
5
15%
5
13%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
8
21%
76-90
Пропущено
26
38
14 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 25
6
23%
6
16%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
7
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1
Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|31
|15
|11
|5
|39 - 24
|56
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|4.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|47 - 31
|51
|7.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|43 - 37
|50
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|31
|11
|14
|6
|33 - 26
|47
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|31
|11
|12
|8
|33 - 29
|45
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|31
|8
|15
|8
|36 - 40
|39
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|31
|5
|7
|19
|29 - 52
|22
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|21 - 11
|31
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|15 - 13
|20
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 20
|30
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|14 - 15
|23
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Комо
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|20 - 25
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3